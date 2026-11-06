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Νέες διαστάσεις λαμβάνει το μεγάλο σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της πρώην υπουργού Οικογένειας και πρώην αντιπροέδρου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία γίνεται το πρώτο υψηλόβαθμο πολιτικό στέλεχος που εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η Καγιά συνελήφθη ως ύποπτη για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο μιας έρευνας που έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Η σύλληψη σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση των ερευνών για φερόμενη χειραγώγηση επενδυτικών κεφαλαίων, οι οποίες πλέον δεν περιορίζονται σε στελέχη της χρηματοοικονομικής αγοράς, αλλά επεκτείνονται σε ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικά πρόσωπα.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Πέμπτη ότι στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα που «κανείς δεν θα περίμενε», δεσμευόμενος ότι όσοι αποκόμισαν παράνομα κέρδη ή συνέβαλαν στη χειραγώγηση των αγορών θα τιμωρηθούν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ υπογράμμισε ότι η υπόθεση ξεπερνά τα όρια της απλής χειραγώγησης μετοχών, κάνοντας λόγο για «εκτεταμένη απάτη και εγκληματικό δίκτυο».

Το σκάνδαλο που επηρέασε 500.000 επενδυτές

Η υπόθεση ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετοί γνωστοί διαχειριστές κεφαλαίων αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές.

Η κρίση οδήγησε τις ρυθμιστικές αρχές να διατάξουν τη ρευστοποίηση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, με τις συνέπειες να επηρεάζουν περίπου 500.000 επενδυτές.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αρχές είχαν προχωρήσει λίγες ημέρες νωρίτερα στη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), Κορκμάζ Εργκιούν.

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραχίμ Ομέρ Γκιονούλ, καθώς και ο σύζυγος της Καγιά, Ιλιάς Καγιά, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικούς περιοριστικούς όρους, αφού κατέθεσαν ως ύποπτοι, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι ύποπτες συναλλαγές και η κατάρρευση κατά 97,5%

Η Καγιά είχε παραιτηθεί από τη θέση της αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος τον Σεπτέμβριο, μετά τις καταγγελίες του αντιπολιτευόμενου Νέου Κόμματος σχετικά με συναλλαγές της σε συγκεκριμένες μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η πρώην υπουργός φέρεται να είχε πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες και να γνώριζε εκ των προτέρων την επικείμενη απόφαση για τη ρευστοποίηση των κεφαλαίων.

Οι υποψίες επικεντρώνονται στις επαφές της με στελέχη επενδυτικών εταιρειών, αλλά και στην πώληση μετοχών της Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS στις 16 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα πριν από την εντολή των ρυθμιστικών αρχών για τις ρευστοποιήσεις.

Η πορεία της συγκεκριμένης μετοχής αποτυπώνει το μέγεθος της αναταραχής. Από τον Απρίλιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου, η αξία της είχε αυξηθεί περισσότερο από 23 φορές, προτού ακολουθήσει μια θεαματική κατάρρευση.

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, η μετοχή έχασε το 97,5% της αξίας της, κλείνοντας την Πέμπτη στις 113,4 τουρκικές λίρες.

Η Καγιά και ο σύζυγός της είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτημα για την επιστροφή των κερδών που αποκόμισαν από τις συναλλαγές, αξιοποιώντας μηχανισμό εθελοντικής καταβολής ποσών που είχε θεσπίσει η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η πρώην υπουργός δεν απάντησε στα αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό μετά την έκδοση του αιτήματος σύλληψής της από τους εισαγγελείς, ενώ το δημοσίευμα του Anadolu δεν περιλαμβάνει τη δική της τοποθέτηση για τις κατηγορίες.