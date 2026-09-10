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Ο Ντόναλντ Τραμπ περνά σε προεκλογική αντεπίθεση και βάζει στο τραπέζι την προοπτική καταβολής ενός είδους «μερίσματος» στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί επικρατήσουν στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, συνδέοντας ευθέως το μέτρο με την εκλογική νίκη του κόμματός του.

«Μπορώ να σας δώσω αυτή την υπόσχεση. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, λόγω της τεράστιας δύναμης και επιτυχίας μας στην οικονομία, θα εκδώσω ένα μέρισμα για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε.

«Θα ονομάζεται “μέρισμα Τραμπ”», δήλωσε ο πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε».

.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 https://t.co/s4orJJGx9d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

Η εξαγγελία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν τα προειδοποιητικά σημάδια για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει της αναμέτρησης. Παραδοσιακά, στις ενδιάμεσες εκλογές το κόμμα που βρίσκεται απέναντι από τον εκάστοτε πρόεδρο τείνει να ενισχύει τη δύναμή του στο Κογκρέσο.

Ανεξάρτητοι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν αυτή τη στιγμή προβάδισμα στη μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η αναμέτρηση για τη Γερουσία θεωρείται αμφίρροπη.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής ή χρηματοδότησης των 5.000 δολαρίων. Οποιαδήποτε απευθείας χρηματική ενίσχυση θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, σε μια περίοδο κατά την οποία το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ ασκεί ήδη πιέσεις στο κόστος δανεισμού της χώρας.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ή να ελεγχθεί ένας τέτοιος περιορισμός.

«Το πετρέλαιο θα μειωθεί μετά τον πόλεμο – Οι τιμές στα τρόφιμα πέφτουν γρήγορα»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει οδηγήσει σε πτώση τις τιμές και κατηγόρησε τους προκατόχους του για «τρισεκατομμύρια δολάρια σπατάλης και απάτες γύρω από την πράσινη ενέργεια».

«Φέρνω τις τιμές πολύ κάτω, πολύ, πολύ κάτω», δήλωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές των τροφίμων και «σχεδόν κάθε άλλου προϊόντος» μειώνονται γρήγορα, ενώ εκτίμησε ότι η τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει όταν «κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν».

«Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος (σσ. για τη μείωση των τιμών του πετρελαίου), πέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

«Οι τιμές θα αρχίσουν να υποχωρούν και θα τις ρίξουμε. Πιστεύω ότι στην περίπτωση της βενζίνης θα καταφέρουμε να πέσουμε κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Αυτό, όμως, δεν θα συμβεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε.

Οι τιμές της βενζίνης, οι οποίες σήμερα κινούνται κατά μέσο όρο πάνω από τα 4,22 δολάρια το γαλόνι σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την AAA, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές απειλές για τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ οι τιμές του πετρελαίου είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου και τα πλήγματα των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές»

«Νομίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο το Ιράν να μην υποκύψει στην αυξανόμενη πίεση και η σύγκρουση να παραταθεί ακόμη και για το υπόλοιπο της θητείας Τραμπ, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029.

Εξάλλου, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το Ιράν είναι έτοιμο για έναν ακόμη πιο σκληρό πόλεμο και θα κλιμακώσει τα αντίποινά του εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του.

Η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει απέναντι στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και στις επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Όπως ανέφερε, η οικονομική πίεση μπορεί να εντείνεται, ωστόσο η ηγεσία της χώρας αντιμετωπίζει τον πόλεμο με τις ΗΠΑ ως υπαρξιακή απειλή, θεωρώντας ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει να μάχεται.

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, με τον πόλεμο να έχει πλέον εισέλθει στον έβδομο μήνα του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι ένα από τα πολεμικά πλοία της αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει ελιγμούς για να αποφύγει ιρανική επίθεση και ότι, ως αντίποινα, κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.

Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας περίπου 20 πυραύλους εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, ενώ επιτέθηκε επίσης σε περισσότερα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε αρκετά εμπορικά πλοία.

Ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η χώρα ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές δυνατότητές της από τότε που ολοκληρώθηκε, τον Απρίλιο, η πιο έντονη φάση του πολέμου και διαθέτει αρκετούς πυραύλους ώστε να αντέξει μια παρατεταμένη σύγκρουση.

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