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Σε αναδιαμόρφωση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου για την επέκταση του αεροδρομίου με στόχο την εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών προχωρά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων γύρω από την ανάγκη επανεξέτασης του προγράμματος.

Η ισχυρότερη του αναμενόμενου αύξηση της επιβατικής κίνησης που αποτυπώνεται και στα νούμερα εφέτος, οι αυξημένες προκλήσεις στο κομμάτι της κατασκευής η οποία θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πλήρως λειτουργικό αεροδρόμιο, αλλά και η ανάγκη για αυξημένη προσαρμοστικότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων ήταν τρεις από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο του ΔΑΑ στην απόφαση για μια «πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας πέραν του προγράμματος για επέκταση της χωρητικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες με βάση τον σχετικό οδικό χάρτη του επενδυτικού πλάνου (40ΜΑΡ)».

Η νέα αυτή προσέγγιση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζει ανοδικά παρά το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η εκτίμηση για το σύνολο της επιβατικής κίνησης το 2026 αναθεωρείται ήδη προς τα πάνω με μία πρόβλεψη για πάνω από 35 εκατ. επιβάτες. Με την πίεση στη δυναμικότητα να έχει έρθει νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, η διοίκηση επιλέγει τώρα την αλλαγή πλεύσης ως προς την επέκταση του αεροδρομίου, σε μία πρόσθετη προσπάθεια να περιοριστούν, όσο το δυνατόν, οι επιπτώσεις των έργων στη λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα για μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξη στο μέλλον.

Το χρονικό του διαγωνισμού και τα νέα ορόσημα

Για το διαγωνισμό άνω του 1 δισ. ευρώ της μεγάλης επέκτασης του τερματικού σταθμού και του δορυφορικού τερματικού σταθμού ώστε να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σε πρώτη φάση 40 εκατ. επιβάτες, η φημολογία τις τελευταίες εβδομάδες είχε φουντώσει. Σημείο αιχμής, η δυνατότητα για περαιτέρω επέκταση του αντικειμένου του διαγωνισμού και αύξηση της χωρητικότητας πέραν των 40 εκατ. επιβατών αφού η άνοδος της επιβατικής κίνησης έχει ήδη έρθει πιο μπροστά. Κάτι που αποτυπώθηκε, όπως λέγεται στην αγορά, κι εφέτος το καλοκαίρι με το συνωστισμό, τις καθυστερήσεις κ.ο.κ. στο αεροδρόμιο, την ίδια στιγμή που οι πληροφορίες έκαναν λόγο και για επιστολή από την Αρχή Πολιτικής Προστασίας (ΑΠΑ) θέτοντας κι αυτή το ζήτημα ώστε να εξεταστεί το θέμα της μεγέθυνσης και άρα της μεγαλύτερης κλίμακας του αντικειμένου του έργου. Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με τη μέθοδο Early Contractor Involvement -ECI- την πρώιμη εμπλοκή των υποψηφίων ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός, από νωρίς και ενώ οι δεσμευτικές προσφορές επρόκειτο να δοθούν τον Ιούλιο, η προθεσμία μεταφέρθηκε για μέσα στο Σεπτέμβριο.

Τώρα, όπως διαπίστωσε η διοίκηση του ΔΑΑ, τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα επιβατικής κίνησης, σε συνδυασμό με τον εν εξελίξει σχεδιασμό των παραμέτρων (π.χ. Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), περιορισμοί στη δυναμικότητα που σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC) και τις συνακόλουθες καθυστερήσεις), καθώς και η καλύτερη κατανόηση των κατασκευαστικών προκλήσεων και επιπτώσεων που κατέδειξε η διαδικασία Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου- ECI, ανέδειξαν τη σκοπιμότητα επανεξέτασης του τρόπου υλοποίησης της επέκτασης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο λειτουργικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 MAP έχει, στο βαθμό του εφικτού, λάβει υπόψη τις λειτουργικές επιβαρύνσεις της υλοποίησης της επέκτασης. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να αξιολογηθούν εναλλακτικές λύσεις που θα περιορίζουν σημαντικά τις επιβαρύνσεις των κατασκευαστικών εργασιών στους κύριους υφιστάμενους χώρους του αεροσταθμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Με βάση τις νέες αποφάσεις και τη νέα αυτή προσέγγιση, ο ΔΑΑ προχωρά άμεσα σε διακοπή της υφιστάμενης διαδικασίας διαγωνισμού με Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου -ECI, και επιπλέον στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή της πρώτης φάσης του προγράμματος 40 MAP, η οποία περιλαμβάνει τη Νότια Πτέρυγα του Κυρίου Αεροσταθμού, την επέκταση του Δορυφορικού Αεροσταθμού και εργασίες σε συναφείς χώρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βραχυπρόθεσμη αύξηση της δυναμικότητας δεν θα καθυστερήσει. Επιπλέον, ξεκινά η ενδελεχής αξιολόγηση εναλλακτικών διαμορφώσεων επέκτασης και στρατηγικών υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων επιλογών που παρέχουν πρόσθετη δυναμικότητα πέραν των 40 MAP.

Την ίδια στιγμή συνεχίζουν οι εργασίες επέκτασης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών στο Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών, του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης, του VIP Terminal και των συναφών εργασιών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2027. Η διοίκηση σκοπεύει να επιταχύνει και στοχευμένες επενδύσεις για την ενίσχυση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας ελέγχου διαβατηρίων και ελέγχου ασφαλείας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, στο β’ εξάμηνο του 2027 θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για την αρχική φάση της επέκτασης του Βόρειου Αεροσταθμού, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών δυναμικότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

«Η αναθεωρημένη προσέγγιση επιτρέπει στο ΔΑΑ να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, καθώς και αυξημένη ευελιξία μέσω της σταδιακής υλοποίησης της επέκτασης, ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών», όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση της διοίκησης για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.

Η νέα προσέγγιση διασφαλίζει ότι το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 εκατ. επιβατών ετησίως (40 MAP) παραμένει το σχέδιο αναφοράς, με ενδεχόμενη αναθεώρησή του εφόσον αναδειχθούν στρατηγικά επωφελέστερες λύσεις. Η πρώτη φάση του προγράμματος 40 MAP θα προχωρήσει άμεσα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόοδο του τρέχοντος συνολικού χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης, ενώ παράλληλα διατηρείται για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια η δυνατότητα του ΔΑΑ να υλοποιήσει το υφιστάμενο σχέδιο. Η προσέγγιση αυτή υλοποιείται σε συντονισμό με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), διασφαλίζοντας ότι παραμένει ευθυγραμμισμένη με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας έως το τέλος του 2030 αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε 950 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2026).

Πάνω από 35 εκατ. επιβάτες

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις ως προς το σύνολο της επιβατικής κίνησης για την τρέχουσα χρονιά, με ρυθμούς από το χαμηλό μονοψήφιο που εκτιμούσε αρχικά, σε μεσαίο μονοψήφιο στα πέριξ του +5%.

Από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Καλλιμασιάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «εφέτος θα εξυπηρετήσουμε πάνω από 35 εκατ. επιβάτες και ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός αυτής της κίνησης. Εχουμε αύξηση 33% μετά την πανδημία όταν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια κατά μέσο όρο σε σχέση με την περίοδο προ πανδημίας είναι στο +5,5%». Σημειώνεται ότι πέρυσι συνολικά, η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έφθασε τα 34 εκατ. επιβάτες (33,99), σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Εφέτος παρά την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω του γεωπολιτικού παράγοντα με τη Μέση Ανατολή «οι θεμελιώδεις παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένουν ισχυροί» και παρά την αβεβαιότητα η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε σταθερά υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου αιχμής.

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