Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αισθητή βελτίωση της κερδοφορίας της, παρά την υποχώρηση των πωλήσεων, κατέγραψε το 2025 η Λουξ Μαρλαφέκας, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ. Η πατρινή βιομηχανία αναψυκτικών της οικογένειας Μαρλαφέκα, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη Μαρλαφέκα, διεύρυνε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους της, καθώς το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν ταχύτερα από τον κύκλο εργασιών.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 8,9%, στα 35,62 εκατ. ευρώ από 39,10 εκατ. ευρώ το 2024. Το μικτό κέρδος μειώθηκε σε μικρότερο βαθμό, κατά 5,35%, και διαμορφώθηκε στα 20,46 εκατ. ευρώ, έναντι 21,62 εκατ. ευρώ.

Παρά την κάμψη των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 16,6%, στα 6,42 εκατ. ευρώ από 5,50 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 21,1%, φθάνοντας τα 4,52 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο 23,7% και ανήλθαν σε 3,44 εκατ. ευρώ, από 2,78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα περιθώρια

Η αντίθετη πορεία πωλήσεων και κερδοφορίας αποτυπώνεται στα περιθώρια της εταιρείας. Το μικτό περιθώριο αυξήθηκε στο 57,45% από 55,30%, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε περίπου στο 18% από 14,1% και το καθαρό περιθώριο έφθασε στο 9,65% από 7,15%.

Το κόστος πωλήσεων περιορίστηκε κατά 13,3%, στα 15,16 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 12,1%, στα 15,19 εκατ. ευρώ. Χαμηλότερα κινήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων, οι δαπάνες μεταφοράς και τα λοιπά έξοδα διάθεσης.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν ισχυρές, στα 6,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 16,1%, φθάνοντας τα 26 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 33,69 εκατ. ευρώ και κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκε μέρισμα 1,06 εκατ. ευρώ.

Η Λουξ δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύματα. Διατηρεί, ωστόσο, ομολογιακό δάνειο από τους μετόχους της, το υπόλοιπο του οποίου μειώθηκε στα 7,9 εκατ. ευρώ από 9,13 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί το 42,34% της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δίρφυς, με αξία κτήσης 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 απέκτησε το 5% της εταιρείας “Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε.”, καταβάλλοντας 100.000 ευρώ.

Νέες κατηγορίες

Το 2025 η Λουξ έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στους χυμούς και στο παγωμένο τσάι, επιχειρώντας να διευρύνει την παρουσία της πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα των αναψυκτικών. Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέσα στο 2026 με το λανσάρισμα των Loux Mixers στις γεύσεις Pink Grapefruit και Strawberry Lime, την εντονότερη προώθηση της Loux Cola και την εμπορική προώθηση του Minoa Water for Kids.

Οι κινήσεις αυτές διευρύνουν την εμπορική βεντάλια της Λουξ σε μια περίοδο κατά την οποία ζητούμενο αποτελεί η ανάκτηση του χαμένου τζίρου. Η διοίκηση εκτιμά ότι η τρέχουσα χρήση θα κινηθεί σε θετικό πλαίσιο για τον κλάδο των αναψυκτικών, με στήριξη από την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και τη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς.

Αναγνωρίζει, πάντως, ότι παραμένουν οι πιέσεις από το κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας και αναφέρει ότι προχωρά σε μέτρα βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας και προσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής. Στους στόχους της περιλαμβάνονται η διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες γεωγραφικές αγορές και κλάδους, καθώς και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Διαβάστε ακόμη

Eκρηξη της πλαστικής χειρουργικής στους άνω των 60

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η έπαυλη στη Φλόριντα και οι «χρυσές» business στο real estate (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ