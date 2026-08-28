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Ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στον πληθωρισμό περιμένουν οι επενδυτές από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, στην ομιλία του στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή. Η αγορά θεωρεί ότι μια ισχυρή δέσμευση στη σταθερότητα των τιμών θα μπορούσε να αποκαταστήσει μέρος της εμπιστοσύνης στη Fed και να προκαλέσει αγορές στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, μετά την εκτίναξη της απόδοσης του 30ετούς στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα αποτελούσε παράλληλα σημαντική βοήθεια για τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος επιχειρεί να ανακόψει το sell-off στους μεγαλύτερους τίτλους και να περιορίσει τις συνέπειες από το διογκούμενο κόστος εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέους. Αναλυτές και επενδυτές από JPMorgan, Morgan Stanley και Apollo εκτιμούν ότι ο Γουόρς έχει την ευκαιρία να πείσει τις αγορές πως η καταπολέμηση του πληθωρισμού παραμένει η βασική προτεραιότητα της Fed.

Κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας

«Εάν το καταφέρει, ένα μέρος της ανησυχίας γύρω από την αξιοπιστία της Fed θα υποχωρήσει», εκτιμά η Πρίγια Μίσρα, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου της JPMorgan Investment Management.

Η ομιλία στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Γουαϊόμινγκ εξελίσσεται έτσι σε ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ για τον Γουόρς, καθώς ο τρόπος επικοινωνίας του έχει μέχρι στιγμής δημιουργήσει αβεβαιότητα στους επενδυτές για το πόσο αποφασισμένη είναι η κεντρική τράπεζα να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed εδώ και πέντε χρόνια, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών Treasuries παραμένουν πάνω από το κρίσιμο επίπεδο του 5% τους τελευταίους δύο μήνες, παρά τις παρεμβάσεις του Μπέσεντ, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο επαναγοράς μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων.

Το υψηλό κόστος δανεισμού έχει ήδη επιπτώσεις σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής οικονομίας, από την αγορά κατοικίας και τις εταιρείες private equity έως τις μικρές επιχειρήσεις.

Διχασμός στο εσωτερικό της Fed

Το πρόβλημα για τον Γουόρς είναι ότι στο εσωτερικό της Fed δεν υπάρχει ενιαία άποψη για το εάν απαιτείται νέα αύξηση των επιτοκίων.

Η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε ότι η σημερινή νομισματική πολιτική εξακολουθεί να ασκεί μια ήπια περιοριστική επίδραση στην οικονομία και συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Αντίθετα, η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, η οποία είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Ιουλίου, επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δράσουν τώρα. Κατά την άποψή της, τα σημερινά επιτόκια δεν περιορίζουν αρκετά την οικονομική δραστηριότητα ώστε οι πληθωριστικές πιέσεις να υποχωρήσουν από μόνες τους.

Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και τη διόγκωση του αμερικανικού χρέους, συνέβαλαν στην εκτίναξη της απόδοσης του 30ετούς Treasury στο 5,34% την περασμένη εβδομάδα, το υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Την Παρασκευή βρισκόταν περίπου στο 5,20%.

Πληθωρισμός 3,7% στον δείκτη που παρακολουθεί η Fed

Οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν σημαντικές. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed, αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, παραμένοντας πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Ταυτόχρονα, το λεγόμενο term premium, δηλαδή η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να αναλάβουν τον κίνδυνο κατοχής μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων, κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014.

Για τον Βισάλ Καντούτζα της Morgan Stanley Investment Management, ένα πειστικό μήνυμα ότι η Fed παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση αυτού του premium κινδύνου.

Η αγορά θέλει περισσότερη σαφήνεια

Οι επενδυτές αναμένεται να αναλύσουν κάθε λέξη της ομιλίας του Γουόρς. Μετά τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, ο πρόεδρος απέφυγε να εξηγήσει πώς θα αντιδρούσε η κεντρική τράπεζα σε διαφορετικά οικονομικά σενάρια, προκαλώντας σύγχυση στις αγορές.

Μία από τις τοποθετήσεις του ερμηνεύθηκε ακόμη και ως ένδειξη ότι ο στόχος πληθωρισμού της Fed θα μπορούσε να αλλάξει τον Ιανουάριο, ενισχύοντας την αβεβαιότητα και πυροδοτώντας πωλήσεις στα μακροπρόθεσμα Treasuries.

«Θα πρέπει να παρουσιάσει κάτι πιο ξεκάθαρο από τη συνέντευξη Τύπου του Ιουλίου», εκτιμά ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Τόρστεν Σλοκ.

Κατά τον ίδιο, ο Γουόρς δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποκαλύψει την επόμενη κίνηση της Fed στα επιτόκια. Θα πρέπει, όμως, να εξηγήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς αξιολογεί τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, ώστε οι επενδυτές να κατανοήσουν τις προτεραιότητές του.

Μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση τον Σεπτέμβριο

Η ομιλία προηγείται δύο κρίσιμων στοιχείων για τη Fed: της έκθεσης απασχόλησης του Αυγούστου την επόμενη εβδομάδα και των νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό, τα οποία θα δημοσιευθούν λίγες ημέρες πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής της 16ης Σεπτεμβρίου.

Οι αγορές τιμολογούν σήμερα περίπου μία πιθανότητα στις τρεις για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση.

Παρά τη μεγάλη προσοχή που συγκεντρώνει το Τζάκσον Χολ, η αγορά παραγώγων δεν περιμένει ακραίες διακυμάνσεις. Τα options στα futures του 10ετούς Treasury προεξοφλούν μεταβολή περίπου 13 μονάδων βάσης στις αποδόσεις, μικρότερη από τη μέση κίνηση που έχει καταγραφεί γύρω από το Τζάκσον Χολ την τελευταία δεκαετία.

Χαμηλή παραμένει και η αναμενόμενη μεταβλητότητα στο ευρώ–δολάριο.

Η μεγάλη πρόκληση για τον Γουόρς είναι επομένως να δώσει στις αγορές αρκετή σαφήνεια για τη δέσμευση της Fed στη σταθερότητα των τιμών, χωρίς να δεσμεύσει προκαταβολικά την κεντρική τράπεζα για την επόμενη κίνηση στα επιτόκια.

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