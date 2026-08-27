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Παρά μια σειρά από κλυδωνισμούς και ανατροπές, οι αποδόσεις στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχουν παραμείνει ισχυρές από τα τέλη του 2019.

Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής 14 Αυγούστου, ο S&P 500 έχει καταγράψει ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 15%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. Αυτό τον τοποθετεί σε τροχιά για την ισχυρότερη εξαετή περίοδο από εκείνη που ξεκίνησε το 1994, ακριβώς την εποχή που η «τρέλα» των dot-com άρχιζε να παίρνει σάρκα και οστά. Είναι επίσης πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του 11,3% που χρονολογείται από τις 4 Ιανουαρίου 1988.

Για να αποκομίσει το μέγιστο όφελος, ένας επενδυτής θα έπρεπε να είχε διατηρήσει τα χρήματά του στην αγορά συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό θα σήμαινε να παραμείνει αμετάβλητος, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της επώδυνης πτωτικής αγοράς του 2022.

Ο Μπεν Κάρλσον, διευθυντής διαχείρισης θεσμικών περιουσιακών στοιχείων στη Ritholtz Wealth Management, παρουσίασε έναν αρκετά ολοκληρωμένο κατάλογο των ειδήσεων που θα έπρεπε να αγνοήσει κανείς. Το MarketWatch αναπαράγει τον κατάλογο αυτό παρακάτω, με χρονολογική, περίπου, σειρά:

•Παγκόσμια πανδημία

•Η ταχύτερη πτώση άνω του 30% στην ιστορία

•Κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα

•Μανία με τις meme-stocks

•Πληθωρισμός 9% στις ΗΠΑ

•Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

•Πετρέλαιο στα 140 δολάρια το βαρέλι

•Η Fed αυξάνει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης σε διαδοχικές συνεδριάσεις

•Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων ανεβαίνουν από 0% σε 5%

•Ανεστραμμένη καμπύλη αποδόσεων

•Κρίση της Silicon Valley Bank

•Πτωτική αγορά του 2022

•Η χειρότερη κατάρρευση της αγοράς ομολόγων στην ιστορία

•Μία από τις χειρότερες χρονιές όλων των εποχών για ένα χαρτοφυλάκιο 60/40

•Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ανεβαίνουν από 3% σε 8%

•Όλοι προβλέπουν κρίση στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

•Κρίση της Evergrande/κρίση στον τομέα των ακινήτων της Κίνας

•Κλείσιμο κυβερνητικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ

•Αδιέξοδα σχετικά με το ανώτατο όριο του χρέους

•Υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ

•Εκκαθάριση των συναλλαγών carry trade στο γιεν

•Δασμοί της «Ημέρας της Απελευθέρωσης»

•Ο πόλεμος με το Ιράν

•Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύονται ξανά

•Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων ΗΠΑ φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007

Αν οι ίδιοι οι τίτλοι των ειδήσεων δεν ήταν αρκετά τρομακτικοί, οι φαινομενικά αμέτρητες προειδοποιήσεις από διακεκριμένους επενδυτές, όπως ο Μάικλ Μπέρι και ο Τζέρεμι Γκράνθαμ, ίσως να έκαναν τη δουλειά τους. Ωστόσο, παρά τις απόψεις που εκφράζουν συχνά οι bears, χρόνο με το χρόνο, οι τιμές των μετοχών τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γενικά σημειώσει άνοδο.

Μια ανάλυση της Cetera Financial Group έδειξε ότι η μέση ετήσια μέγιστη πτώση του S&P 500 από το 1980 ήταν 14,6%. Εκ των υστέρων, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι κάθε μία από αυτές τις πτώσεις ήταν μια ευκαιρία για αγορά.

Οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές επιδόσεις. Ωστόσο, μετά από μια τόσο ισχυρή ανοδική πορεία, ορισμένοι στη Wall Street προβλέπουν ότι οι μετοχές ενδέχεται να οδεύουν προς μια «χαμένη δεκαετία». Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να έχουμε κατά νου ότι οι μετοχές συνήθως σημειώνουν άνοδο μακροπρόθεσμα, ιδίως σε αυτές τις αβέβαιες εποχές.

Τα τελευταία τρίμηνα, η αύξηση των εταιρικών κερδών έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες της Wall Street.

Μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο S&P 500 βρισκόταν σε τροχιά να καταγράψει έναν συνολικό ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS) 50,5% για το β’ τρίμηνο, με πάνω από το 90% των εταιρειών να έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους.

Αυτός θα ήταν ο ισχυρότερος ρυθμός αύξησης σε τριμηνιαία βάση από το β’ τρίμηνο του 2021, όταν τα κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν καθώς η παγκόσμια οικονομία ξεπερνούσε το χειρότερο στάδιο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός πως οι αναλυτές αναμένουν ότι η ευνοϊκή πορεία θα συνεχιστεί το 2026 και το 2027, καθώς οι μέσες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή συνέχισαν να αυξάνονται κατά το β’ εξάμηνο του 2026.

«Ανησυχητικά γεγονότα συμβαίνουν από την αρχή του χρόνου και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι θα σταματήσουν ποτέ. Είναι απλώς μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιβάζονται οι επενδυτές», δήλωσε ο Σαμ Ρο, αναλυτής του TKer, ενός Substack για την αγορά.

Η συμβίωση με αυτούς τους κινδύνους είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν υψηλότερες αποδόσεις από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών σε σύγκριση με άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα ομόλογα. Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα εταιρικά κέρδη να υποστούν πλήγμα για τον έναν ή τον άλλο λόγο, και απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τυχόν βραχυπρόθεσμες απώλειες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μετοχές δεν περνάνε περιστασιακά περιόδους αποδόσεων κάτω του μέσου όρου. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η αγορά παρέμεινε στάσιμη για περισσότερο από μια δεκαετία. Πιο πρόσφατα, ο S&P 500 υπέστη μια «χαμένη δεκαετία» κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, πληγωμένος από το διπλό πλήγμα της έκρηξης της φούσκας των dot-com και, αργότερα, της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Ωστόσο, αυτές οι περιπτώσεις είναι ιστορικά σπάνιες και το βασικότερο συμπέρασμα παραμένει: οι επενδυτές που κατάφεραν να παραμείνουν σταθεροί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της πανδημίας, τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εκτοξεύτηκαν. Αυτό τελικά συνέβαλε στην άνοδο, και όχι στη πτώση, των τιμών των μετοχών.

«Αυτό εξηγεί γιατί οι μετοχές συνήθως ανακτούν γρήγορα τυχόν απώλειες που ενδέχεται να έχουν υποστεί λόγω των εξελίξεων», είπε ο Ρο.

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