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Κάτω από το όριο των 4.600 δολαρίων ανά ουγγιά υποχώρησε ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τις κινήσεις τους εν αναμονή της κρίσιμης ομιλίας του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως και 0,5%, διαγράφοντας τη μικρή άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης. Παρά τη διόρθωση, όμως, ο χρυσός παραμένει ένας από τους μεγάλους κερδισμένους του Αυγούστου, έχοντας ενισχυθεί περισσότερο από 13% μέσα στον μήνα. Πρόκειται για την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Ιανουάριο και μία από τις ισχυρότερες του 21ου αιώνα.

Νέα ώθηση στο ράλι έδωσε η αιφνιδιαστική παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά ομολόγων, η οποία αναζωπύρωσε το λεγόμενο «debasement trade». Πρόκειται για το επενδυτικό στοίχημα που ευνοεί περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός όταν αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διατήρηση της πραγματικής αξίας των νομισμάτων και του κρατικού χρέους.

Όλα τα βλέμματα στον Γουόρς

Η αγορά περιμένει πλέον την πρώτη μεγάλη ομιλία του Κέβιν Γουόρς ως επικεφαλής της Fed, αναζητώντας ενδείξεις για το πώς αξιολογεί τον επίμονο πληθωρισμό και, κυρίως, για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα αμερικανικά επιτόκια.

Η πολυαναμενόμενη παρέμβασή του στο Τζάκσον Χολ αποτελεί παράλληλα ευκαιρία να δώσει σαφέστερο στίγμα για τις απόψεις του σχετικά με την οικονομία, έπειτα από επικρίσεις ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει με αρκετή σαφήνεια τις προθέσεις του.

Ο αναλυτής της Global X ETFs, Τζάστιν Λιν, εκτιμά ότι η ομιλία αποτελεί μία από τις λίγες ευκαιρίες που διαθέτει ο Γουόρς για να επηρεάσει άμεσα το αφήγημα των αγορών και να περιορίσει τη νευρικότητα, με τους επενδυτές να αναμένεται να παραμείνουν επιφυλακτικοί μέχρι να ακούσουν τις θέσεις του.

Η Fed διχασμένη για τα επιτόκια

Στο εσωτερικό της Fed, πάντως, η συζήτηση για το εάν απαιτούνται νέες αυξήσεις επιτοκίων παραμένει ανοικτή. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο.

Τον Ιούλιο, η Fed διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, όμως τρία στελέχη τάχθηκαν υπέρ αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

Στο Τζάκσον Χολ την Πέμπτη, δύο αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας υποστήριξαν ότι η νομισματική πολιτική δεν περιορίζει ουσιαστικά την αμερικανική οικονομία, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2%, καλώντας τη Fed να δράσει σύντομα.

Αντίθετα, η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, εκτίμησε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα επιτόκια είναι ήδη «ήπια περιοριστικά».

Ισχυρές εισροές στα ETFs

Παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, το ράλι του χρυσού υποστηρίζεται από τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος επενδυτών. Η τιμή εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ο οποίος θεωρείται κρίσιμο τεχνικό επίπεδο στήριξης.

Τα ETFs που επενδύουν σε φυσικό χρυσό πρόσθεσαν περισσότερους από 28 τόνους την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τον Ιανουάριο. Οι εισροές συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα, με επιπλέον 20 τόνους, ενώ αυξημένες εμφανίζονται και οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Στις πρωινές συναλλαγές στη Σιγκαπούρη, ο χρυσός spot υποχωρούσε κατά 0,4% στα 4.581,30 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι έχανε 0,6% στα 68,83 δολάρια, ενώ πτωτικά κινούνταν επίσης πλατίνα και παλλάδιο.

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