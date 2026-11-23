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Στην πιο κρίσιμη φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ της UBS και των ελβετικών αρχών για τους νέους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς το κοινοβούλιο της χώρας ετοιμάζεται να εξετάσει προτάσεις που θα μπορούσαν να υποχρεώσουν τον τραπεζικό όμιλο να διακρατεί επιπλέον κεφάλαια ύψους έως 16 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αρμόδια επιτροπή της κάτω βουλής της Ελβετίας αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα και την Τρίτη, προκειμένου να εξετάσει το ύψος των πρόσθετων κεφαλαίων που θα πρέπει να διαθέτει η τράπεζα για τις θυγατρικές της στο εξωτερικό.

Η συζήτηση αποτελεί προάγγελο της κρίσιμης ψηφοφορίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, με το ενδεχόμενο υιοθέτησης αυστηρότερων κανόνων να απειλεί να ανατρέψει τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της UBS.

Εφόσον η κάτω βουλή εγκρίνει την ίδια πρόταση που είχε υιοθετήσει η άνω βουλή τον Σεπτέμβριο, η νομοθετική διαδικασία θα μπορούσε ουσιαστικά να ολοκληρωθεί. Αντίθετα, διαφορετική απόφαση θα οδηγούσε σε παράταση των διαπραγματεύσεων μέσα στο 2027.

Το επίμαχο όριο του 90% και τα πρόσθετα κεφάλαια

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση για αύξηση του ποσοστού κάλυψης της αξίας των ξένων θυγατρικών της UBS με κεφάλαια υψηλής ποιότητας CET1 στο 90%, από 45% σήμερα.

Πρόκειται για σημαντική αυστηροποίηση των απαιτήσεων, η οποία θα περιόριζε τη δυνατότητα της τράπεζας να αξιοποιεί τα διαθέσιμα κεφάλαιά της για άλλες δραστηριότητες.

Η κυβέρνηση είχε αρχικά προτείνει πλήρη κάλυψη 100%, ενώ στο κοινοβούλιο εξετάζονται και ηπιότερες εναλλακτικές, μεταξύ των οποίων η αύξηση του ορίου στο 75%.

Με το σημερινό καθεστώς, η συνολική απαιτούμενη κεφαλαιακή κάλυψη βρίσκεται περίπου στο 60%, με δυνατότητα κάλυψης περίπου του ενός τετάρτου μέσω ομολόγων Additional Tier 1 (AT1).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της UBS, η εφαρμογή του κανόνα του 90% θα δημιουργούσε ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια CET1 ύψους 16 δισ. δολαρίων.

Η ελβετική κυβέρνηση, ωστόσο, υπολογίζει το πραγματικό κεφαλαιακό έλλειμμα σε περίπου 5 δισ. δολάρια, καθώς θεωρεί ότι η τράπεζα θα μπορούσε να περιορίσει την επιβάρυνση μέσω κινήσεων όπως η μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό στην Ελβετία.

Η διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης μια συμβιβαστική πρόταση, η οποία θα επέτρεπε στην UBS να χρησιμοποιεί πιο συντηρητικές αποτιμήσεις για τις ξένες θυγατρικές της.

Αντί να μειωθεί το ποσοστό της απαιτούμενης κάλυψης, η συγκεκριμένη προσέγγιση θα περιόριζε τη ρυθμιστική αξία των συμμετοχών και, κατ’ επέκταση, το ύψος των πρόσθετων κεφαλαίων που θα έπρεπε να διακρατεί η τράπεζα.

Η UBS προειδοποιεί για πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα

Η UBS έχει ασκήσει έντονη κριτική στις προτεινόμενες αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή δυσανάλογα υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων θα μπορούσε να περιορίσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι άλλων μεγάλων διεθνών τραπεζών.

Τα μεγαλύτερα κεφαλαιακά αποθέματα, αν και ενισχύουν την ανθεκτικότητα ενός πιστωτικού ιδρύματος, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους δείκτες αποδοτικότητας και να περιορίσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις, εξαγορές και διανομές προς τους μετόχους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας του ομίλου εκτός Ελβετίας, εφόσον το τελικό κανονιστικό πλαίσιο κριθεί υπερβολικά αυστηρό.

Πρόκειται για ένα σενάριο με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η UBS αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελβετικού χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχειρίζεται διεθνώς τεράστια περιουσιακά στοιχεία πελατών.

Η τράπεζα διαθέτει θεωρητικά διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση των πρόσθετων απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός των διεθνών δραστηριοτήτων της.

Ωστόσο, ο Ερμότι έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι η συρρίκνωση δεν αποτελεί επιλογή για την αντιμετώπιση της κεφαλαιακής μεταρρύθμισης.

Μάλιστα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών στις ΗΠΑ, όπου η UBS έχει εξασφαλίσει διευρυμένη τραπεζική άδεια με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της.

Γιατί η κυβέρνηση επιμένει στους αυστηρότερους κανόνες

Από την πλευρά της, η ελβετική κυβέρνηση θεωρεί ότι η ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα τραπεζική κρίση αντίστοιχη με εκείνη που οδήγησε στην κατάρρευση της Credit Suisse πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η υπουργός Οικονομικών, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, έχει υποστηρίξει ότι η UBS διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στους νέους κανόνες, υποβαθμίζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ελβετία.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB).

Ο αντιπρόεδρός της, Αντουάν Μαρτέν, δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα Le Matin Dimanche ότι η πλήρης κάλυψη των ξένων θυγατρικών με κεφάλαια CET1 αποτελεί την καλύτερη επιλογή από την πλευρά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

«Η πλήρης κάλυψη κατά 100% είναι αναμφίβολα η καλύτερη λύση», ανέφερε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η έρευνα έχει δείξει πως οι τράπεζες με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση είναι περισσότερο σε θέση να συνεχίζουν τη χορήγηση δανείων προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμη και σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η τελική απόφαση είναι πολιτική και ότι το κοινοβούλιο καλείται να σταθμίσει και άλλους παράγοντες πέρα από τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι επιφυλάξεις του επιχειρηματικού κόσμου

Παρότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των Ελβετών νομοθετών για την ανάγκη ενίσχυσης των κεφαλαιακών αποθεμάτων της UBS, οι απόψεις αποκλίνουν σημαντικά ως προς το απαιτούμενο ύψος.

Αρκετοί βουλευτές ανησυχούν ότι μια ιδιαίτερα αυστηρή μεταρρύθμιση θα μπορούσε να αποδυναμώσει μία από τις σημαντικότερες εταιρείες της χώρας και να πλήξει την ανταγωνιστικότητα του ελβετικού χρηματοπιστωτικού κέντρου.

Πιέσεις για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης ασκούνται και από στελέχη άλλων μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Zurich Insurance Group, Μάριο Γκρέκο, χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μη ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ ο επικεφαλής της EFG International, Τζόρτζιο Πραντέλι, κάλεσε τους νομοθέτες να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη.

Η απόφαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής θα αποτελέσει εισήγηση προς την ολομέλεια της κάτω βουλής, χωρίς ωστόσο να δεσμεύει τους βουλευτές.

Άλλωστε, στην προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η άνω βουλή είχε καταλήξει σε αυστηρότερη πρόταση από εκείνη που είχε εισηγηθεί η δική της αρμόδια επιτροπή.

Το σενάριο μεταφοράς της έδρας στις ΗΠΑ

Η πιθανότητα μεταφοράς της έδρας της UBS εκτός Ελβετίας παραμένει απομακρυσμένη, αλλά εξακολουθεί να συζητείται στο παρασκήνιο.

Μέτοχοι όπως η Artisan Partners και η Cevian Capital έχουν στο παρελθόν καλέσει την τράπεζα να εξετάσει μια τέτοια επιλογή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, ορισμένα στελέχη της UBS θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη συγχώνευση με μεγάλο αμερικανικό τραπεζικό όμιλο θα μπορούσε να προσφέρει δυνατότητα μεταφοράς της έδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, τον Οκτώβριο, ο Σέρτζιο Ερμότι υπογράμμισε ότι η UBS δεν βρίσκεται υπό πίεση να αλλάξει το σημερινό επιχειρηματικό της μοντέλο, καθώς οι νέοι κανόνες, ακόμη και εάν εγκριθούν, δεν αναμένεται να εφαρμοστούν αμέσως.

Όπως εξήγησε, η διοίκηση θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσει με ακρίβεια το τελικό κανονιστικό πλαίσιο πριν προχωρήσει σε κινήσεις που ενδεχομένως θα αποδειχθούν δύσκολο να αναστραφούν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής επενδύσεων της Algebris Investments, Σεμπαστιάνο Πίρο, εκτίμησε πρόσφατα ότι η UBS θα καταλήξει τελικά να προσαρμοστεί στις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.