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Η UBS ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της CrediaBank με σύσταση αγοράς (buy) και τιμή στόχο 1,18 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 28,4% από τα 0,92 ευρώ (τιμή 19/11) και αναφέρει ότι η CrediaBank είναι μια τράπεζα με ενεργητικό που θα πλησιάζει τα 26 δισ. ευρώ, με ισχυρότερη παρουσία στην ελληνική αγορά και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 20% το 2030.

Η επενδυτική προσέγγιση της UBS στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η CrediaBank βρίσκεται ακόμη στην αρχή μιας σημαντικής αλλαγής των οικονομικών της μεγεθών. Η οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings και κυρίως η εξαγορά της HSBC Μάλτας αναμένεται να διαμορφώσουν έναν τραπεζικό όμιλο με διαφορετική κλίμακα και υψηλότερη κερδοφορία.

Το 2028 θεωρείται κομβικό έτος, καθώς τότε προβλέπεται να αποτυπωθεί πληρέστερα η συνεισφορά των εξαγορών, η αύξηση των χορηγήσεων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Διπλασιασμός μεγεθών και ισχυρότερη κερδοφορία

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της UBS, το ενεργητικό του ομίλου θα αυξηθεί από 11,5 δισ. ευρώ το 2026 σε 20,7 δισ. ευρώ το 2027, μετά την ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας, και θα φτάσει τα 25,9 δισ. ευρώ το 2030.

Αντίστοιχα, τα καθαρά δάνεια προς πελάτες προβλέπεται να αυξηθούν από 6,3 δισ. ευρώ φέτος σε 11,7 δισ. ευρώ το 2028 και 15,1 δισ. ευρώ το 2030.

Η αύξηση των μεγεθών αναμένεται να συνοδευτεί από ταχύτερη ενίσχυση της κερδοφορίας. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 87 εκατ. ευρώ το 2026, 208 εκατ. ευρώ το 2027 και 263 εκατ. ευρώ το 2028, για να φτάσουν τα 371 εκατ. ευρώ το 2030.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 18,7% το 2028 και στο 20,8% το 2030, έναντι 6,1% το 2025.

Καθοριστική θεωρείται και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να υποχωρήσει στο 36% έως το 2030, από 61% το 2026.

Η Μάλτα και το πλεονέκτημα των καταθέσεων

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί βασικό παράγοντα της αναμενόμενης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών.

Η CrediaBank αποκτά το 70,03% έναντι 200 εκατ. ευρώ, με αποτίμηση περίπου 0,5 φορές την ενσώματη λογιστική αξία. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει αρνητική υπεραξία περίπου 254 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την κεφαλαιακή βάση του ομίλου.

Πέρα από την αύξηση του ενεργητικού, η Μάλτα προσφέρει πρόσβαση σε μια καταθετική βάση ιδιαίτερα χαμηλού κόστους. Περίπου το 86% των καταθέσεων της HSBC Μάλτας αφορά καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, με μέσο κόστος περίπου 0,36%.

Αυτό δημιουργεί δυνατότητες βελτίωσης της χρηματοδότησης του ομίλου, ενώ η ανάπτυξη της εταιρικής τραπεζικής και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της CrediaBank στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μπορούν να ενισχύσουν τις επιδόσεις της μαλτέζικης δραστηριότητας.

Η UBS θεωρεί ότι υπάρχουν πρόσθετα περιθώρια ανάπτυξης από συνέργειες μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, τα οποία δεν περιλαμβάνει στις προβλέψεις της.

Η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η αύξηση των χρηματοδοτήσεων αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό οργανικής ανάπτυξης.

Η UBS εκτιμά ότι το μερίδιο της CrediaBank στα εξυπηρετούμενα δάνεια μπορεί να αυξηθεί από 3,2% το 2025 σε 5% το 2028 και 5,7% το 2030.

Η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε όσες εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 20 εκατ. ευρώ.

Η ταχύτητα αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αιτημάτων και η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης θεωρούνται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μια αγορά όπου οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες συγκεντρώνουν περίπου το 93% των δανείων.

Η UBS προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των χορηγήσεων της CrediaBank στην Ελλάδα κατά περίπου 19% έως το 2030, διατηρώντας θετική στάση για τις προοπτικές της ελληνικής πιστωτικής επέκτασης.

Η αποτίμηση και οι προϋποθέσεις

Παρά την ισχυρή προβλεπόμενη ανάπτυξη, η αποτίμηση της CrediaBank εμφανίζεται συγκριτικά ελκυστική σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο δείκτης τιμής προς κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 7,7 φορές το 2028, έναντι 8,5 φορών για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ο δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία προβλέπεται να υποχωρήσει στις 1,4 φορές.

Η UBS επισημαίνει, ωστόσο, ότι το επιχειρηματικό σχέδιο συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο εκτέλεσης, λόγω των διαδοχικών εταιρικών συναλλαγών και της ανάγκης διατήρησης υψηλών ρυθμών πιστωτικής επέκτασης.

Πρόσθετη πρόκληση αποτελεί η διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,84% το 2030, ελαφρώς χαμηλότερα από τον στόχο της διοίκησης για περίπου 2,9%.

Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της Μάλτας, η αξιοποίηση της χαμηλού κόστους καταθετικής βάσης και η διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό κατά πόσο η CrediaBank θα επιτύχει την προβλεπόμενη αύξηση της κερδοφορίας της.