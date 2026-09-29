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Νέα αναταραχή προκαλείται στην αγορά ακινήτων του Βερολίνου, καθώς επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο η πρόταση για απαλλοτρίωση μεγάλων χαρτοφυλακίων κατοικιών και μεταφορά τους στο δημόσιο.

Οι μετοχές μεγάλων εταιρειών ακινήτων έχουν ήδη δεχθεί ισχυρές πιέσεις, με τη Vonovia SE και τη Grand City Properties AG να υποχωρούν περίπου 20% το τρέχον τρίμηνο, καθώς ο κλάδος επηρεάζεται από τα υψηλά επιτόκια και την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι απώλειες μπορεί να διευρυνθούν εάν το αριστερό κόμμα Die Linke, που επικράτησε στις δημοτικές εκλογές του Βερολίνου, προχωρήσει στην προεκλογική του δέσμευση για μεταφορά μεγάλων ιδιοκτησιών κατοικίας σε δημόσιο έλεγχο με στόχο τη μείωση των ενοικίων.

Πολιτική αβεβαιότητα για τους μεγάλους ιδιοκτήτες

Η εφαρμογή του σχεδίου δεν θεωρείται εύκολη. Το Die Linke χρειάζεται τη στήριξη άλλων κομμάτων για να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ ακόμη και στην περίπτωση που προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία, η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στα γερμανικά δικαστήρια.

Παράλληλα, οποιαδήποτε προσπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να εμποδίσει τα κρατίδια να προχωρήσουν σε εθνικοποιήσεις κατοικιών θα μπορούσε επίσης να καταλήξει ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η παρατεταμένη νομική και πολιτική αβεβαιότητα αποτελεί ήδη σημαντικό παράγοντα πίεσης για τον κλάδο.

«Η γερμανική κατοικία πιθανότατα βρίσκεται πλέον στο τέλος της λίστας προτιμήσεων των επενδυτών», δήλωσε ο Πιερ-Εμανουέλ Κλουάρ, αναλυτής της Jefferies.

Αναλυτής της Deutsche Bank είχε προειδοποιήσει πριν από τις εκλογές ότι ακόμη και αν η πιθανότητα εφαρμογής των απαλλοτριώσεων είναι περιορισμένη, η αβεβαιότητα θα μπορούσε να έχει «δομικά αρνητική επίδραση» στον κλάδο.

Η Vonovia στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη έκθεση αφορά τη Vonovia, η οποία διαθέτει περισσότερες από 130.000 κατοικίες στο Βερολίνο και συνολικά πάνω από 528.000 οικιστικές μονάδες.

Περίπου το 26% του χαρτοφυλακίου της βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα, γεγονός που την καθιστά έναν από τους βασικούς στόχους του σχεδίου.

Ωστόσο, οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στις εταιρείες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν άμεσα από πιθανές απαλλοτριώσεις.

Η TAG Immobilien AG έχει υποχωρήσει περίπου 22% το τρίμηνο, επιβαρυμένη από το αυξημένο κόστος δανεισμού και τις υψηλές αποδόσεις των επιτοκίων.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η σουηδική Heimstaden AB, η γαλλική Covivio SA και η Grand City Properties διαθέτουν σημαντική παρουσία στην πόλη.

Το στεγαστικό πρόβλημα του Βερολίνου

Η συζήτηση για την κρατικοποίηση κατοικιών δεν είναι νέα.

Το 2021 οι κάτοικοι του Βερολίνου ψήφισαν υπέρ της μεταφοράς στο δημόσιο χαρτοφυλακίων εταιρειών που διαθέτουν περισσότερα από 3.000 ακίνητα, όμως οι αρχές δεν προχώρησαν στην εφαρμογή της απόφασης.

Έκτοτε, η πίεση για αλλαγές έχει αυξηθεί λόγω της πληθυσμιακής ανάπτυξης της πόλης, της μεγάλης ανόδου των ενοικίων στις νέες μισθώσεις και της επιβράδυνσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας εξαιτίας του υψηλού κόστους.

Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας προτείνουν τη μεταφορά περίπου 220.000 διαμερισμάτων σε δημόσια ιδιοκτησία.

Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, θα είχε επιπτώσεις πολύ πέρα από τα όρια του Βερολίνου, καθώς θα επηρέαζε την εικόνα της Γερμανίας ως επενδυτικού προορισμού.

Οι εταιρείες υπερασπίζονται το θεσμικό πλαίσιο

Οι εταιρείες ακινήτων υποστηρίζουν ότι το γερμανικό θεσμικό πλαίσιο προστατεύει την ιδιοκτησία.

Η Heimstaden ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της στο κράτος δικαίου και στην προστασία της ιδιοκτησίας στη Γερμανία.

Η Vonovia εκτιμά ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα εμποδίσει τη θέσπιση νόμων για απαλλοτριώσεις από τα κρατίδια, τους οποίους θεωρεί αντισυνταγματικούς.

Παράλληλα, η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη νέα διοίκηση του Βερολίνου.

Ευκαιρία αγοράς ή νέα παγίδα;

Παρά τις πιέσεις, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι οι μετοχές του κλάδου έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ ώστε αρχίζουν να εμφανίζουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις μέσες τιμές-στόχους των αναλυτών που παρακολουθεί το Bloomberg, οι πιθανές αποδόσεις για μετοχές όπως η Grand City Properties, η Aroundtown, η TAG Immobilien, η Vonovia και η LEG Immobilien φτάνουν κατά μέσο όρο το 53%.

Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει ο βασικός κίνδυνος.

Όπως σημειώνει η αναλύτρια της ING, Φραντσέσκα Φερατζίνα, ακόμη και αν ο κίνδυνος πραγματικής απαλλοτρίωσης είναι περιορισμένος, η αναζωπύρωση της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη στεγαστική αγορά μπορεί να συνεχίσει να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα και τις μετοχές του κλάδου.

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