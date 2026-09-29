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Η γερμανική κυβέρνηση θέλει να σταματήσει την πώληση της εταιρείας μεταφορών και logistics Zippel στον κινεζικό κρατικό όμιλο Cosco, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο, το οποίο περιήλθε αποκλειστικά στην κατοχή της Handelsblatt. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για «σημαντικές ανησυχίες ασφαλείας». Υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας στρατηγικών εξαρτήσεων, οι οποίες «σε περίπτωση πολιτικών αναταράξεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η τελική απόφαση για την απαγόρευση της εξαγοράς δεν έχει ακόμη ληφθεί, ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, όλα δείχνουν ότι η Cosco δεν θα καταφέρει να αποκτήσει τη Zippel. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας δεν θέλησε μέχρι στιγμής να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ η Zippel δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας για την εξαγορά.

Στρατηγικός ο ρόλος της Zippel στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων

Τα τελευταία χρόνια κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις αγοράζουν ολοένα και περισσότερες στρατηγικής σημασίας εταιρείες στην Ευρώπη. Η Κομισιόν διαπίστωσε τους προηγούμενους μήνες ότι οι κινεζικοί κρατικοί όμιλοι δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευρωπαϊκές εταιρείες logistics.

Στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο ενισχύονται οι ανησυχίες ότι το Πεκίνο μπορεί μέσω τέτοιων εξαγορών να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σημασία για την ασφάλεια, για παράδειγμα στις μεταφορές προς την Ουκρανία.

Για τον λόγο αυτό, τα προηγούμενα χρόνια έχουν ήδη μπλοκαριστεί αρκετές κινεζικές επενδύσεις. Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά την εσωτερική γερμανική εφοδιαστική αλυσίδα και την αμυντική ικανότητα της χώρας.

Η Zippel είναι μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία μεταφορών με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 80 εκατ. ευρώ και 210 εργαζόμενους. Εξειδικεύεται στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων στην ενδοχώρα και συνδέει κυρίως τα λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας με βιομηχανικά και εμπορικά κέντρα στην ανατολική Γερμανία.

Η έδρα της βρίσκεται στο Αμβούργο και η εταιρεία διαχειρίζεται μεταφορές με φορτηγά εντός του λιμανιού, στη συνέχεια με τρένα προς το εσωτερικό της χώρας και τελικά ξανά με φορτηγά έως τον τελικό προορισμό.

Η Zippel διαθέτει δυνατότητα διακίνησης 175.000 τυποποιημένων εμπορευματοκιβωτίων ετησίως και, συνολικά, δεν κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με το κυβερνητικό έγγραφο, στα τερματικά του Βερολίνου, του Σκόπαου και του Έλστερβερντα κατέχει μερίδια στη μεταφόρτωση μεταξύ 35% και 90%.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην υλικοτεχνική υποστήριξη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η εφοδιαστική αλυσίδα προς τα ανατολικά σύνορα της Γερμανίας θα ήταν επίσης σημαντική για το ΝΑΤΟ.

Ο κινεζικός κρατικός όμιλος Cosco, από την άλλη πλευρά, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics στον κόσμο και εδώ και χρόνια επιχειρεί να επεκτείνει τον έλεγχό του στις διεθνείς αγορές.

Το 2023 η Cosco δραστηριοποιήθηκε ήδη στο λιμάνι του Αμβούργου, αποκτώντας μερίδιο στο τερματικό εμπορευματοκιβωτίων Tollerort. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τότε διαφωνίες στη γερμανική κυβέρνηση. Ενώ οι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι (FDP) ζητούσαν να μπλοκαριστεί η συμφωνία, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD) δεν εξέφραζε ανησυχίες. Τελικά, η κυβέρνηση περιόρισε τη συμμετοχή της Cosco στο 24,9%.

Πέντε υπουργεία προειδοποιούν για τη συμφωνία

Στη Zippel η Cosco επιδιώκει αυτή τη φορά να αποκτήσει άμεσα την πλειοψηφία, με ποσοστό 80%. Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται πως υπάρχει μεγαλύτερη κυβερνητική συναίνεση για την αποτροπή της συμφωνίας.

Εκτός από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας, υπέρ της απαγόρευσης έχουν ταχθεί και τα υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών και Οικονομικών. «Μέσω της εξαγοράς θα ενισχυθεί η στρατηγική επιρροή της Κίνας στη Γερμανία και στις ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών», αναφέρεται στο απόρρητο κυβερνητικό έγγραφο.

Η Zippel, παρά τα περιορισμένα μερίδια αγοράς, αποτελεί έναν εδραιωμένο παράγοντα με δεκαετίες συσσωρευμένης γνώσης της αγοράς: «Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την Cosco και κατ’ επέκταση για την Κίνα». «Στοιχεία των ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών που επηρεάζονται από την Κίνα ενδέχεται σε περίπτωση σύγκρουσης ή κρίσης να μην είναι διαθέσιμα ή τουλάχιστον να μην είναι διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς», αναφέρει το έγγραφο.

Η συγκεκριμένη διατύπωση πιθανότατα αφορά κυρίως το σενάριο μιας κινεζικής επίθεσης κατά της Ταϊβάν. Το Πεκίνο θεωρεί το νησί τμήμα της επικράτειάς του και έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιώξει την ενοποίηση ακόμη και με τη χρήση βίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Γερμανία θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις στην Κίνα. Εάν η Cosco είχε βαθιά ενσωματωθεί στη γερμανική εφοδιαστική αλυσίδα, θα μπορούσε να διακόψει μεταφορές και να ασκήσει πίεση στο Βερολίνο να αλλάξει πολιτική, κατά τρόπο παρόμοιο με τη χρήση των ενεργειακών προμηθειών από τη Ρωσία.

Εκτός από την πλήρη απαγόρευση της συμφωνίας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η Cosco να αποσύρει οικειοθελώς την προσφορά της. Αυτό συμβαίνει συχνά σε επενδύσεις όταν διαφαίνεται κυβερνητικό βέτο, προκειμένου να αποφευχθούν δικαστικά έξοδα και πλήγμα στη φήμη της εταιρείας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν καταφέρει να πείσουν την Cosco να εγκαταλείψει τη συμφωνία.

Ένας λόγος πιθανώς είναι και η τρέχουσα εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Οι Βρυξέλλες ανησυχούν ότι η αυξανόμενη εισαγωγή φθηνών κινεζικών προϊόντων θα στερήσει από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τη βάση δραστηριοποίησής τους.

Η ΕΕ επιδιώκει να προστατεύσει τη βιομηχανία της, ακόμη και μέσω δασμών. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για την αντίδραση του Πεκίνου, όπως για παράδειγμα μέσω περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών. Ορισμένοι εμπλεκόμενοι φοβούνται ότι ένα βέτο κατά της Cosco θα μπορούσε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις.

Ισχυρή κινεζική παρουσία στα ευρωπαϊκά logistics

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εδώ και χρόνια τη σταδιακή ενίσχυση του κινεζικού ελέγχου στα ευρωπαϊκά δίκτυα logistics. Οι ειδικοί στις Βρυξέλλες εξετάζουν κινεζικές επενδύσεις και μπορούν να εισηγηθούν την απαγόρευση ύποπτων εξαγορών. Και στην περίπτωση της Zippel η ΕΕ είχε ενεργοποιηθεί, προειδοποιώντας μέσω εσωτερικών διαύλων το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας.

Ήδη από το 2016, η Cosco απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στο λιμάνι του Πειραιά. Το 2017 ανέλαβε επίσης τον έλεγχο των τερματικών εμπορευματοκιβωτίων στη Ζεεμπρούγκε του Βελγίου και στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Παράλληλα, η Cosco κατέχει πλέον μειοψηφικά ποσοστά σε τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στο Ρότερνταμ, την Αμβέρσα, το Μπιλμπάο, το Βάντο Λίγκουρε στην Ιταλία και το Αμβούργο.

Σε έγγραφο που δημοσίευσε στις αρχές του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε για τους κινδύνους από τις κινεζικές συμμετοχές σε στρατηγικά ευρωπαϊκά λιμάνια. Η Επιτροπή επισήμανε επίσης ότι κινεζικές εταιρείες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία και σε εταιρείες μεταφορών και υπηρεσίες logistics στην ενδοχώρα.

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