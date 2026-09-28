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Η BioNTech, η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία που έγινε παγκοσμίως γνωστή για την ανάπτυξη του εμβολίου κατά της Covid-19 σε συνεργασία με την Pfizer, προχωρά σε νέα φάση αναδιάρθρωσης, ανακοινώνοντας το κλείσιμο τριών εργοστασίων στη Γερμανία, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν περίπου 1.800 θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία, με έδρα το Μάιντς, γνωστοποίησε ότι θα διακόψει τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της στο Τίμπινγκεν, το Μάρμπουργκ και το Ίνταρ-Όμπερσταϊν, καθώς οι προσπάθειες εξεύρεσης αγοραστών δεν απέδωσαν.

Το εργοστάσιο στο Τίμπινγκεν προβλέπεται να κλείσει στα τέλη του 2027, εκείνο στο Μάρμπουργκ στις αρχές του 2028, ενώ η μονάδα στο Ίνταρ-Όμπερσταϊν θα σταματήσει τη λειτουργία της προς το τέλος του 2028.

Η απόφαση σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της BioNTech να προσαρμοστεί στη μεταπανδημική εποχή, καθώς η ζήτηση για εμβόλια κατά της Covid-19 έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με τα χρόνια της πανδημίας. Η εταιρεία είχε αποκομίσει έσοδα δισεκατομμυρίων από το εμβόλιο που ανέπτυξε μαζί με την Pfizer, ωστόσο έκτοτε δεν έχει διαθέσει στην αγορά άλλο προϊόν αντίστοιχης εμπορικής εμβέλειας.

Σύμφωνα με την BioNTech, η αδυναμία πώλησης των τριών εγκαταστάσεων συνδέεται κυρίως με τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά και το επενδυτικό περιβάλλον. Ήδη από την άνοιξη η διοίκηση είχε καταστήσει σαφές ότι δεν σχεδίαζε να συνεχίσει μακροπρόθεσμα τη λειτουργία τους, επικαλούμενη τη χαμηλή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, την ανάγκη περιορισμού του κόστους και τη στρατηγική στροφή προς την ογκολογία.

Για την αναζήτηση αγοραστών κινητοποιήθηκαν στελέχη της εταιρείας και εξειδικευμένοι σύμβουλοι, οι οποίοι προσέγγισαν διεθνείς, γερμανικές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και επενδυτές που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στην παραγωγή mRNA, αντισωμάτων και πλασμιδίων, αλλά και στις κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες.

Οι εγκαταστάσεις πέρασαν από διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και πραγματοποιήθηκαν εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία.

Η BioNTech ανέφερε ακόμη ότι έχει συμφωνήσει με το συμβούλιο εργαζομένων συμπληρωματικούς όρους για τις απολύσεις, με στόχο το κλείσιμο των μονάδων να πραγματοποιηθεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το εργοστάσιο του Μάρμπουργκ, όπου παράγονταν εμβόλια Covid-19 με τεχνολογία mRNA, καθώς και πλασμιδιακό DNA, το οποίο αποτελεί βασική πρώτη ύλη τόσο για εμβόλια mRNA όσο και για κυτταρικές θεραπείες.

Η μονάδα στο Ίνταρ-Όμπερσταϊν ανήκε προηγουμένως στην ανταγωνίστρια CureVac, την οποία εξαγόρασε η BioNTech το 2025. Μετά την αποκάλυψη των σχεδίων για το κλείσιμο του εργοστασίου, ο ιδρυτής της CureVac, Ίνγκμαρ Χορ, κατηγόρησε την BioNTech ότι παραβίασε τους όρους της συμφωνίας πώλησης.

Η μεγάλη στροφή στην ογκολογία

Η BioNTech, η οποία απασχολεί περίπου 7.200 εργαζομένους παγκοσμίως, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε εκτεταμένη διαδικασία μετασχηματισμού, επιχειρώντας να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που απέκτησε στην τεχνολογία mRNA για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον κυρίως η ογκολογία, με την εταιρεία να επενδύει σε νέα προϊόντα και ανοσοθεραπείες που βασίζονται στο mRNA, αλλά και σε συνδυασμούς αντισωμάτων και φαρμάκων. Μία από τις προσεγγίσεις που εξετάζει αφορά τη χρήση αντισωμάτων για τη στοχευμένη μεταφορά χημειοθεραπευτικών ουσιών στα καρκινικά κύτταρα.

Η μετάβαση, ωστόσο, συνοδεύεται από υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης και σημαντικές οικονομικές απώλειες. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η BioNTech εμφάνισε καθαρές ζημίες 1,35 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη και με αλλαγές στην ηγεσία της. Οι ιδρυτές και κορυφαία στελέχη της, Ουγκούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί, πρόκειται να αποχωρήσουν έως το τέλος του έτους, προκειμένου να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς φαρμάκων που βασίζονται στην τεχνολογία mRNA μέσω νέας εταιρείας.

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