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Πρόβλεψη ύψους 725 εκατ. λιρών (960 εκατ. δολαρίων) σχημάτισε ο χρηματοδοτικός βραχίονας της Volkswagen στη Βρετανία, προκειμένου να καλύψει το κόστος των αποζημιώσεων προς πελάτες που χρεώθηκαν υπερβολικά για δάνεια αγοράς αυτοκινήτων.

Είναι η πρώτη φορά που η Volkswagen Financial Services (UK) αποκαλύπτει το ύψος της οικονομικής επιβάρυνσης που αναμένει από την υπόθεση, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που κατέθεσε στο βρετανικό Companies House.

Η βρετανική Financial Conduct Authority (FCA) έχει καταρτίσει σχέδιο ύψους 7,5 δισ. λιρών για την αποζημίωση καταναλωτών. Ωστόσο, η εφαρμογή του ανεστάλη εν μέρει τον Ιούλιο, μετά από νομικές προσφυγές χρηματοδοτικών εταιρειών αυτοκινητοβιομηχανιών, μεταξύ των οποίων και η Volkswagen.

Αβεβαιότητα για το τελικό κόστος

Η εξέλιξη έχει δημιουργήσει πρόσθετη αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή του προγράμματος, βάσει του οποίου οι εταιρείες χρηματοδότησης καλούνται να αποζημιώσουν καταναλωτές για λανθασμένες ή καταχρηστικές πωλήσεις χρηματοδοτικών προϊόντων αυτοκινήτου, σε υποθέσεις που φθάνουν έως και το 2007.

Το σχέδιο αποζημιώσεων προβλέπει επίσης επιπλέον κόστος 1,6 δισ. λιρών, το οποίο θα πρέπει να επωμιστούν οι εμπλεκόμενες εταιρείες.

Η Volkswagen Financial Services προειδοποίησε στις οικονομικές καταστάσεις της ότι η «τελική εκροή κεφαλαίων θα μπορούσε να διαφέρει σημαντικά από την τρέχουσα πρόβλεψη», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο το τελικό κόστος να κινηθεί υψηλότερα ή χαμηλότερα.

Βαρύς λογαριασμός και για την BMW

Η Volkswagen δεν είναι η μόνη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικό κόστος από το σκάνδαλο χρηματοδότησης αυτοκινήτων στη Βρετανία.

Η βρετανική μονάδα της BMW, σύμφωνα με οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν τον περασμένο μήνα, σχεδόν τριπλασίασε την πρόβλεψή της για αποζημιώσεις, στα 612 εκατ. λίρες.

Οι επιπτώσεις, πάντως, δεν περιορίζονται στις αυτοκινητοβιομηχανίες και στους χρηματοδοτικούς τους βραχίονες. Μεγάλες βρετανικές τράπεζες και άλλοι πιστωτικοί οργανισμοί έχουν επίσης σχηματίσει σημαντικές προβλέψεις για να καλύψουν ενδεχόμενες αποζημιώσεις.

Η Lloyds Banking Group έχει σχηματίσει τη μεγαλύτερη πρόβλεψη, ύψους σχεδόν 2 δισ. λιρών, ενώ κεφάλαια για την υπόθεση έχει δεσμεύσει και η Close Brothers Group.

Το πρόγραμμα αποζημιώσεων οδήγησε, παράλληλα, τη νοτιοαφρικανική FirstRand στην απόφαση να αποχωρήσει από τη δραστηριότητα χρηματοδότησης αυτοκινήτων στη Βρετανία, αφού εκτίμησε ότι θα χρειαστεί να σχηματίσει πρόβλεψη 750 εκατ. λιρών για τις σχετικές πληρωμές.

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