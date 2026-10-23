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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Βρετανία κατέρρευσε τον Οκτώβριο, καθώς η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων κατέστησε περισσότερο αισθητό το μέγεθος της επιβάρυνσης στο κόστος ζωής που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την GfK, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στις -24 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 11 μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση από το 2016, όταν οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πτώση εξανεμίζει ολόκληρη τη βελτίωση που είχε καταγραφεί στη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους αυξανόμενους λογαριασμούς.

Ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, Τζον Χίλι, αναμένεται να παρουσιάσει πρόσθετα μέτρα στον προϋπολογισμό της επόμενης εβδομάδας.

Ανησυχία για την ταχύτητα επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος

«Η ταχύτητα αυτής της επιδείνωσης είναι ανησυχητική», δήλωσε ο Νιλ Μπέλαμι, διευθυντής ερευνών καταναλωτικής συμπεριφοράς της GfK.

Όπως πρόσθεσε, οι καταναλωτές βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με «αδιάκοπες πιέσεις στο κόστος ζωής, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανεπίλυτων περιφερειακών συγκρούσεων».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τη 14η Οκτωβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν άρχισαν να πιέζουν εντονότερα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 2 στερλίνες (2,7 δολάρια) ανά λίτρο, ενώ τα νοικοκυριά άρχισαν να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο αύξησης 25% στους λογαριασμούς ενέργειας τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, τα βασικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων πλησίασαν το 6%, ενώ αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, ακόμη και από τον Νοέμβριο.

Το πλήγμα στην κατανάλωση και ο προϋπολογισμός της 28ης Οκτωβρίου

Τα ευρήματα της GfK έρχονται σε αντίθεση με τις ενδείξεις ανθεκτικότητας της ευρύτερης βρετανικής οικονομίας, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις, και όχι οι καταναλωτές, επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Τζον Χίλι έχει επιχειρήσει να περιορίσει τις συζητήσεις περί φορολογικών αυξήσεων ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού στις 28 Οκτωβρίου, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υποχώρηση των καταναλωτικών δαπανών.

Μιλώντας στο Bloomberg TV, ανέφερε ότι «οι εικασίες στο παρελθόν έχουν προκαλέσει πραγματική ζημιά».

Η πτώση της εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο ήταν αντίστοιχη με εκείνη που είχε καταγραφεί μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες εμπιστοσύνης που παρακολουθεί η GfK υποχώρησαν.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση της πρόθεσης για αγορές υψηλής αξίας, εξέλιξη που αποτελεί ανησυχητικό μήνυμα για τους εμπόρους λιανικής ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου.

Αντίθετα, αυξήθηκε η πρόθεση αποταμίευσης, η οποία δεν περιλαμβάνεται στον συνολικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Πτώση της εμπιστοσύνης σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες

Η επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος επεκτάθηκε σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

Οι καταναλωτές υψηλών εισοδημάτων, που αποτελούν τη μοναδική ομάδα η οποία εξακολουθεί να πραγματοποιεί δαπάνες πέρα από τα απολύτως απαραίτητα, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση.

Συγκεκριμένα, η εμπιστοσύνη τους μειώθηκε κατά 20 μονάδες τον Οκτώβριο, φτάνοντας στις -7 μονάδες.

Προγενέστερη έρευνα του British Retail Consortium είχε δείξει ότι τα νοικοκυριά αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών κατά τους επόμενους τρεις μήνες.

«Χωρίς κάποιο μεμονωμένο μεγάλο οικονομικό γεγονός να αποτελεί την αιτία της υποχώρησης και με την αδυναμία να παρατηρείται σε ολόκληρο το φάσμα των εισοδηματικών, ηλικιακών και δημογραφικών ομάδων, ανεξαρτήτως φύλου, τα ευρήματα αυτά είναι επιζήμια, δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα της βρετανικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπέλαμι.