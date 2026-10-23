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Απόλυτη ισοπαλία καταγράφεται μεταξύ του Φλάβιο Μπολσονάρου και του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής στη Βραζιλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν από 50% των έγκυρων ψήφων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια, σύμφωνα με την έρευνα της Datafolha που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η μεταβολή σε σχέση με τη δημοσκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Στην προηγούμενη μέτρηση, ο δεξιός γερουσιαστής προηγούνταν με διαφορά δύο μονάδων.

Εκλογικό θρίλερ μετά την ανατροπή του πρώτου γύρου

Οι Βραζιλιάνοι προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή για να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρό τους, σε μία από τις πιο σκληρά αμφισβητούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της χώρας.

Ο Μπολσονάρου επικράτησε απροσδόκητα του Λούλα στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, γεγονός που κατέστησε τον συντηρητικό υποψήφιο φαβορί για τη νίκη στον δεύτερο γύρο.

Ωστόσο, η αναμέτρηση έχει γίνει πολύ πιο αμφίρροπη έκτοτε, με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται πλέον στήθος με στήθος.

Ο 80χρονος Λούλα έχει επιχειρήσει να καλύψει τη διαφορά οργανώνοντας μαζικές συγκεντρώσεις στους δρόμους.

Παράλληλα, απέκτησε νέα δυναμική μετά την έγκριση από τη Γερουσία, την προηγούμενη εβδομάδα, μέτρου για τη μείωση της εξαήμερης εργάσιμης εβδομάδας στη Βραζιλία, μιας από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του προέδρου.

Η δυναμική του Φλάβιο Μπολσονάρου και η τελική τηλεμαχία

Ο 45χρονος γερουσιαστής, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχε καταγράψει στον πρώτο γύρο επίδοση υψηλότερη από εκείνη που προέβλεπαν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Μάλιστα, ξεπέρασε κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες την πρόβλεψη της τελευταίας δημοσκόπησης της Datafolha πριν από την αρχική ψηφοφορία.

Οι δύο υποψήφιοι πρόκειται να αναμετρηθούν την Παρασκευή στην τελευταία τηλεοπτική τους αντιπαράθεση, η οποία θα αποτελέσει τη δεύτερη κρίσιμη μεταξύ τους τηλεμαχία.

Το Σάββατο, αμφότεροι θα ολοκληρώσουν τις προεκλογικές εκστρατείες τους στην παραθαλάσσια πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η ευρύτερη πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο εκπροσωπείται στη Γερουσία από τον Μπολσονάρου, ο οποίος είχε επικρατήσει εκεί του Λούλα στον πρώτο γύρο με διαφορά 1,27 εκατομμυρίων ψήφων.

Και οι δύο υποψήφιοι είχαν ανακοινώσει σχέδια για διαδικτυακές εκδηλώσεις με ζωντανή μετάδοση το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο ο Μπολσονάρου ακύρωσε τη δική του.