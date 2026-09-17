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Η Wizz Air βάζει πλώρη για σχεδόν διπλασιασμό της επιβατικής της κίνησης μέσα στην επόμενη τετραετία, επιχειρώντας να ενισχύσει την ανάπτυξή της στις βασικές αγορές της και να αφήσει πίσω της την περίοδο υψηλού κόστους που επιβάρυνε τις επιδόσεις της.

Η ουγγρική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους θέτει ως στόχο να μεταφέρει 127 εκατομμύρια επιβάτες στο οικονομικό έτος 2030, έναντι περίπου 70 εκατομμυρίων επιβατών το 2026.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για το τέλος της δεκαετίας, η Wizz Air ανακοίνωσε επίσης στόχους για έσοδα 10 δισ. ευρώ, λειτουργικό περιθώριο κέρδους 10% και ισχυρότερο ισολογισμό με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.

Οι στόχοι παρουσιάστηκαν πριν από την ημέρα ενημέρωσης των επενδυτών της εταιρείας στο Λονδίνο, με τη μετοχή της να ενισχύεται έως και 4% στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Παρά την άνοδο, η μετοχή παραμένει με απώλειες άνω του 22% από την αρχή του έτους.

Επιστροφή στις βασικές αγορές και αύξηση αποδοτικότητας

«Το επόμενο κεφάλαιο αφορά τη μετατροπή αυτού του διαρθρωτικού πλεονεκτήματος σε σταθερά ισχυρότερες αποδόσεις, μέσω της συγκέντρωσης της ανάπτυξης στις βασικές και αναπτυσσόμενες αγορές, της αποκατάστασης της παραγωγικότητας του στόλου και της πειθαρχημένης εκτέλεσης του σχεδίου μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, Γιόζεφ Βάραντι.

Η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με σημαντικές προκλήσεις, όπως η άνοδος των τιμών πετρελαίου, η περιορισμένη ζήτηση λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα προβλήματα συντήρησης στους κινητήρες Pratt & Whitney, που οδήγησαν σε ακινητοποίηση αεροσκαφών της Airbus.

Η Wizz Air, η οποία έχει ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είχε επιχειρήσει να επεκτείνει περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Μέση Ανατολή, με στόχο τη σύνδεση με αγορές όπως η Ινδία και το Πακιστάν.

Ωστόσο, πέρυσι αποφάσισε να αποχωρήσει από τη βάση της στο Άμπου Ντάμπι, καθώς τα προβλήματα με τους κινητήρες, οι ρυθμιστικές δυσκολίες και οι γεωπολιτικές προκλήσεις αύξησαν σημαντικά το κόστος λειτουργίας.

Οι αμφιβολίες των αναλυτών

Παρά τις νέες φιλοδοξίες της διοίκησης, ορισμένοι αναλυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί για την ταχύτητα της ανάκαμψης.

«Η τιμή της μετοχής φαίνεται να προεξοφλεί μια ανάκαμψη τύπου “hockey stick”, μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπουμε», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της RBC, Ρουάρι Κάλιναν.

Η Wizz Air επιχειρεί πλέον να επαναφέρει τη δυναμική της, αξιοποιώντας το χαμηλού κόστους μοντέλο της, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοτικότητα του στόλου και στις αγορές όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία.

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