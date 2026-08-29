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Αφού αποκόμισαν τεράστια κέρδη από τις θεραπείες κατά της παχυσαρκίας, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους σε ένα άλλο, πιο αισθητικό αλλά εξαιρετικά κερδοφόρο πρόβλημα, την τριχόπτωση. Η γενετική αραίωση των μαλλιών επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άνδρες και 30 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ, ενώ η αγορά στερείται νέων εγκεκριμένων φαρμάκων από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η προοπτική καινοτόμων θεραπειών έχει πυροδοτήσει ένα ισχυρό ράλι στη Wall Street. Η μετοχή της Veradermics Inc. (MANE) σημειώνει εκρηκτική άνοδο σχεδόν 500% από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο, ενώ η Absci Corp. έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της μέσα στο 2026. Παράλληλα, η Cosmo NV παρουσίασε ενθαρρυντικά δεδομένα για μια πειραματική θεραπεία, αν και η μετοχή της στη Ζυρίχη δέχεται πιέσεις λόγω του αμερικανικού ανταγωνισμού.

Τα όρια των υπαρχουσών θεραπειών και η προοπτική των νέων φαρμάκων

Μέχρι σήμερα, όσοι δεν επιλέγουν ή δεν αντέχουν οικονομικά τη μεταμόσχευση μαλλιών περιορίζονται σε δύο κύριες επιλογές: τη μη συνταγογραφούμενη τοπική μινοξιδίλη (Rogaine) και τη συνταγογραφούμενη φιναστερίδη (Propecia). Ωστόσο, οι λύσεις αυτές συχνά συνοδεύονται από ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως αίσθημα παλμών στη πρώτη περίπτωση και μειωμένη σεξουαλική ορμή στη δεύτερη.

Η αγορά βλέπει στις νέες θεραπείες μια τεράστια ευκαιρία με καταναλωτές πρόθυμους να πληρώσουν από την τσέπη τους, θυμίζοντας την επανάσταση των φαρμάκων GLP-1 για το βάρος. Αναλυτές επισημαίνουν πως αν υπάρξει μια ασφαλής εναλλακτική που θα γλιτώνει τους ασθενείς από τα ταξίδια για μεταμόσχευση, η ζήτηση θα είναι τεράστια. Οι επενδυτές ελπίζουν σε μια επανάληψη του θριάμβου εταιρειών όπως η Eli Lilly & Co. και η Novo Nordisk A/S, οι οποίες είδαν τις κεφαλαιοποιήσεις τους να εκτοξεύονται στα ύψη.

Οι πρωταγωνιστές της έρευνας και οι εκτιμήσεις της αγοράς

Ένα από τα σκευάσματα που βρίσκονται πιο κοντά στην έγκριση είναι η κλασκοτερόνη της Cosmo, ένα τοπικό διάλυμα 5% που αναστέλλει την ορμόνη που προκαλεί την ανδρική τριχόπτωση απευθείας στον τριχοθύλακα. Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση έγκρισης στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ οι αναλυτές της Jefferies εκτιμούν ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις της θεραπείας θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εμπορικός εταίρος.

Παράλληλα, η Veradermics ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα για ένα δισκίο μινοξιδίλης για άνδρες, καθώς και ενθαρρυντικά ενδιάμεσα δεδομένα για γυναίκες. Εάν λάβει το πράσινο φως από τον FDA, θα πρόκειται για το πρώτο εγκεκριμένο χάπι για τη γυναικεία τριχόπτωση. Στον αγώνα συμμετέχει και η Absci με το ABS-201, ένα ενέσιμο φάρμακο που σχεδιάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη, αναμένοντας νεότερα δεδομένα εντός του έτους.

Προκλήσεις, ρίσκα και μια αγορά που πληρώνει με μετρητά

Όπως σε κάθε φαρμακευτική ανάπτυξη, το ρίσκο παραμένει υψηλό. Η ιστορία των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας έχει δείξει ότι πολλές προσπάθειες απέτυχαν παταγωδώς πριν φτάσουμε στις σημερινές επιτυχίες. Επιπλέον, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά: η τριχόπτωση δεν αποτελεί κρίση υγείας, γεγονός που σημαίνει ότι τα νέα φάρμακα δύσκολα θα καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα παραμείνουν ένα έξοδο που θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ίδιους τους καταναλωτές.

Παρ’ όλα αυτά, η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης δεν πτοεί τους αναλυτές. Καθώς πρόκειται για μια αμιγώς καταναλωτική αγορά όπου οι ασθενείς συχνά συνδυάζουν περισσότερες από μία θεραπείες, υπάρχει χώρος για πολλούς «νικητές». Εφόσον οι νέες επιλογές προσφέρουν μια ανώδυνη και απλή λύση —όπως ένα χάπι— η αγορά-στόχος αναμένεται να διευρυνθεί θεαματικά, διατηρώντας τις προσδοκίες για μελλοντικά κέρδη ιδιαίτερα υψηλές.

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