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Tην ανησυχία του για τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό εξέφρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει σαφή ένδειξη για το εάν θεωρεί ότι τα επιτόκια θα πρέπει να κινηθούν υψηλότερα. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ο πληθωρισμός δεν επιβραδύνεται με ουσιαστικό τρόπο και υπογράμμισε ότι, εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν είναι βέβαιοι πως κινείται προς τον στόχο, τότε η κεντρική τράπεζα «έχει ακόμη δουλειά να κάνει». Το τελευταίο ερμηνεύτηκε από τους αναλυτές ως πιθανή ένδειξη ότι το συμβούλιο μπορεί τελικά να προχωρήσει σε άνοδο επιτοκίων.

Στις πολυαναμενόμενες δηλώσεις του Γουόρς στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, ο νέος επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ απέφυγε να δεσμευτεί είτε σε μια μορφή «forward guidance» —δηλαδή σε λεκτικά σήματα σχετικά με τις προθέσεις της Fed— είτε σε μια συγκεκριμένη «λειτουργία αντίδρασης», δηλαδή στα οικονομικά δεδομένα και σήματα που θα δικαιολογούσαν μια προσαρμογή των επιτοκίων.

Αντίθετα, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του γύρω από τη χάραξη πολιτικής, αποφεύγοντας προσεκτικά να στείλει οποιοδήποτε μήνυμα για το τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει προκειμένου η Fed να επιτύχει τη διπλή εντολή της: χαμηλό πληθωρισμό και πλήρη απασχόληση.

Fed Chairman Kevin Warsh stays quiet on interest rates at major economic event but calls inflation “concerning.” https://t.co/vHljTKiPkx pic.twitter.com/5vR5pm1at8 — CNN (@CNN) August 28, 2026

«Στέκομαι σήμερα εδώ δεσμευμένος σε μια πειθαρχία, όχι σε μια απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουόρς στις προετοιμασμένες δηλώσεις του ενώπιον ενός ακροατηρίου στο οποίο περιλαμβάνονταν οι συνάδελφοί του στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), καθώς και οικονομολόγοι και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος της Fed έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή κρατά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά την προσέγγισή του στη νομισματική πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Έχει ταχθεί κατά της προηγούμενης πρακτικής του forward guidance, θεωρώντας ότι λειτουργεί ως ένα είδος «καθοδήγησης από το χέρι» για τις αγορές, οι οποίες, κατά την άποψή του, θα πρέπει να ερμηνεύουν τα οικονομικά δεδομένα και όχι τη ρητορική της Fed.

Στην αρχή της ομιλίας του, μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας: «Μπορείτε να το αποκαλέσετε περίγραμμα… μπορείτε να το αποκαλέσετε χάρτη διαδρομής… απλώς μην το αποκαλέσετε forward guidance», μια πρακτική η οποία, όπως είπε, «έχει παραμείνει περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε».

Γουόρς: Ο πληθωρισμός δεν έχει ακόμη νικηθεί

Ο Γουόρς αναγνώρισε πάντως ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, σημειώνοντας ότι «αν και οι μετρήσεις του PCE και του CPI αυτό το καλοκαίρι ήταν καλύτερες από το αναμενόμενο, δεν μου δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά».

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, με σαφήνεια και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας… η εντολή μας… και η αποστολή που οφείλουμε να εκπληρώσουμε», πρόσθεσε.

Federal Reserve Chair Kevin Warsh says U.S. inflation is still too high and opens the door to more rate hikes to fight elevated prices. https://t.co/KJFj8S81DY — The Associated Press (@AP) August 28, 2026

Ο Γουόρς ξεκαθάρισε παράλληλα ότι, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το 2%, «η κύρια εστίαση της Fed αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι στις τιμές», προσθέτοντας ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες δεν είναι σήμερα περιοριστικές και χαρακτήρισε τα επιτόκια «το κυρίαρχο εργαλείο» της Fed για την επίτευξη της εντολής της.

Μάλιστα, απαντώντας σε ένα βασικό ερωτηματικό αναφορά με την πιθανή πρόθεση του να αλλάξει το όριο του 2% που ορίζει η Fed, επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επαναφέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%, τον οποίο χαρακτήρισε σταθερό και αμετάβλητο.

Η δέσμευση του Γουόρς στην καταπολέμηση του ανθεκτικού πληθωρισμού προκάλεσε άμεση αντίδραση στην αγορά ομολόγων και κυρίως τα πιο ευαίσθητα 2ετή ομόλογα. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου σημείωσε άλμα μετά τις δηλώσεις του ανεβαίνοντας κατά περισσότερες από 8 μονάδες βάσης, στο 4,314%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.

Τα υπόλοιπα ομόλογα κινήθηκαν πιο προσεκτικά, με το 10ετές να αυξάνεται ελαφρά στο 4,692% και το 30ετές να μένει σχεδόν αμετάβλητο στο 5,179%.

100 μέρες στην προεδρία

Σε κάθε περίπτωση, το ευρύτερο μήνυμα της ομιλίας του προέδρου της Fed αφορούσε την ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο η κεντρική τράπεζα αντιλαμβάνεται τον ρόλο της απέναντι στις αγορές και το κοινό.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο – ο Γουόρς επισήμανε ότι συμπληρώνει πλέον την 100ή ημέρα του στη θέση του- έχει συγκροτήσει πέντε ομάδες εργασίας με αντικείμενο την εξέταση διαφορετικών λειτουργιών της Fed. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της προσπάθειας είναι οι αγορές να πάψουν να εξαρτώνται από κάθε λέξη που εκφέρουν οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας. Ο ίδιος ζήτησε μια «πιο αθόρυβη Fed, πιο στοχευμένη στις επικοινωνίες της».

«Η Fed διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία και στις αγορές. Και τα εργαλεία μας είναι ισχυρά. Εμείς καθορίζουμε την πορεία των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Και οι συμμετέχοντες στις αγορές θα προσπαθούν πάντα να προβλέψουν τι θα κάνουμε στη συνέχεια», είπε.

«Όμως δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα καθεστώς στο οποίο οι συμμετέχοντες στις αγορές κοιτούν πρωτίστως προς τη Fed για να αποφασίσουν την επόμενη συναλλαγή τους», πρόσθεσε.

Η ομιλία του Γουόρς διαφοροποιήθηκε από εκείνες των προκατόχων του, οι οποίοι συχνά αξιοποιούσαν το Τζάκσον Χολ είτε για να δώσουν ενδείξεις σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων είτε για να παρουσιάσουν ευρύτερες αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της Fed ή νέες προσεγγίσεις στη νομισματική πολιτική. Στην περσινή διοργάνωση, ο τότε Πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ακολουθούσαν μειώσεις επιτοκίων, πυροδοτώντας ένα ισχυρό ράλι στη Wall Street.

Στο σύντομο διάστημα που βρίσκεται στο τιμόνι της Fed, ο Γουόρς έχει επιχειρήσει να χαράξει μια νέα πορεία, η οποία παραπέμπει περισσότερο στην εποχή πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, όταν οι αγορές λάμβαναν λιγότερο ξεκάθαρα μηνύματα και η Fed είχε μικρότερη παρέμβαση στη λειτουργία τους.

Παρότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στην απουσία forward guidance, περίμεναν από τον Γουόρς τουλάχιστον να περιγράψει τη λεγόμενη «λειτουργία αντίδρασης» της Fed, δηλαδή ποιες εξελίξεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια αλλαγή στη νομισματική πολιτική. Ακόμη και σε αυτό το ζήτημα, όμως, εμφανίστηκε απρόθυμος να δεσμευτεί.

«Επομένως, εάν το forward guidance δεν είναι κατάλληλο για κανονικές συνθήκες, μήπως ο νέος επικεφαλής της Fed θα μπορούσε να δεσμευτεί —τουλάχιστον— σε μια ρητή λειτουργία αντίδρασης; Σίγουρα θα έπρεπε να μας πει ποια θα είναι η πορεία των επιτοκίων εάν, για παράδειγμα, τα στοιχεία αποδειχθούν πολύ ισχυρά ή πολύ αδύναμα», τόνισε, δείχνοντας ότι αναγνωρίζει τις σχετικές επικρίσεις. Έθεσε μάλιστα συγκεκριμένα το ερώτημα εάν η Fed θα πρέπει να παρουσιάσει έναν σαφή κανόνα τον οποίο θα ακολουθεί.

Ο Γουόρς, ωστόσο, υποστήριξε ότι «οι γνώσεις μας απλώς δεν φτάνουν τόσο μακριά —τουλάχιστον όχι ακόμη— και οι παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την ορθή άσκηση της νομισματικής πολιτικής μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου».

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου, οι συνάδελφοί μου και εγώ θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πιο αξιόπιστα μοντέλα και πιο ισχυρούς κανόνες για την καθοδήγηση των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Θα το κάνουμε γνωρίζοντας ότι η ακρίβεια στις οικονομικές προβλέψεις παραμένει ακόμη περισσότερο φιλοδοξία παρά πραγματικότητα. Με τόσα πολλά να αλλάζουν τόσο γρήγορα στη γεωπολιτική, στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στην τεχνολογία, είναι συνετό να είμαστε μετριοπαθείς ως προς το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε», δήλωσε.

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια

Οι οικονομολόγοι παραμένουν διχασμένοι ως προς το εάν η Fed θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2%.

Στη συνεδρίαση του Ιουλίου, η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, αρκετοί αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης, ενώ πολλοί επισήμαναν ότι θα απαιτηθεί σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η απόφαση του Ιουλίου αποτέλεσε την πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση κατά την οποία τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα, μετά τις τρεις μειώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2025.

Ο Γουόρς είχε δεχθεί έντονες επικρίσεις και για την παρουσία του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, καθώς οι επικριτές του υποστήριξαν ότι δεν κατάφερε να εξηγήσει επαρκώς το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της επιτροπής να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Παράλληλα, είχε αποφύγει να υπονοήσει ότι η FOMC ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες, ενώ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής του στόχου για τον πληθωρισμό.

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν έντονη, με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων να σκαρφαλώνουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, εξέλιξη που ερμηνεύθηκε ως πιθανή ένδειξη υποχώρησης της εμπιστοσύνης στη δέσμευση της Fed για τον στόχο πληθωρισμού του 2%.

Τα νέα δεδομένα αλλάζουν τις προσδοκίες

Μετά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, ωστόσο, τα νέα οικονομικά στοιχεία έδειξαν σε γενικές γραμμές επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας την πίεση προς τη Fed για αύξηση των επιτοκίων. Οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν τον Ιούλιο με τον μεγαλύτερο ρυθμό σε διάστημα άνω του ενός έτους, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε συγκρατημένος.

Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες προχώρησαν απροσδόκητα σε μείωση θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, ενώ τα στοιχεία για τις προσλήψεις των δύο προηγούμενων μηνών αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να περιορίσουν αισθητά τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους. Την Παρασκευή, οι αγορές χρήματος δίνουν πιθανότητα περίπου 36% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, έναντι άνω του 70% στα τέλη Ιουλίου.

Ο Γουόρς δεν αναφέρθηκε στην ομιλία του στην πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ για την επιτάχυνση των επαναγορών κρατικού χρέους, μια κίνηση που φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με την επιθυμία του Προέδρου της Fed για μικρότερη κρατική παρέμβαση στις αγορές.

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