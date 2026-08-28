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(Last update 18:00)

Τα αρχικά της κέρδη κατάφερε να κρατήσει και να διευρύνει η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, μετά την ομιλία Γουόρς στο Τζάκσον Χολ, καθώς παρά τη διαβεβαίωση του προέδρου της Fed στην ανάγκη να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, απέφυγε να ξεκαθαρίσει ότι το συμβούλιο οδεύει προς άνοδο των επιτοκίων σύντομα.

Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτουργεί και η πτώση των πετρελαϊκών τιμών εν μέσω πληροφοριών ότι η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ.

Η προσοχή των αγορών ήταν στραμμένη από νωρίς στην παρθενική ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ στο Ουαϊόμινγκ. Οι επενδυτές αναζητούσαν σήματα για την τροχιά της νομισματικής πολιτικής, ιδίως μετά τα πρόσφατα στοιχεία για τον δομικό δείκτη τιμών καταναλωτή (PCE) που έδειξαν επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και τις παρεμβάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για την ηρεμία στην αγορά ομολόγων.

Τελικά ο πρόεδρος της Fed υιοθέτησε έναν σαφώς πιο «γερακίσιο» τόνο για τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες καλύτερες μετρήσεις δεν αποδεικνύουν ουσιαστική βελτίωση των υποκείμενων τάσεων και ότι η Fed πρέπει να είναι βέβαιη πως ο πληθωρισμός επιστρέφει ξεκάθαρα και με επαρκή ταχύτητα στον στόχο του 2%, διαφορετικά «έχει ακόμη δουλειά να κάνει». Ξεκαθάρισε δε, ότι το 2% αποτελεί σταθερό και αμετάβλητο στόχο της κεντρικής τράπεζας, ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η σταθερότητα των τιμών και ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια παραμένουν το βασικό εργαλείο της Fed, ενώ εκτίμησε πως οι σημερινές χρηματοπιστωτικές συνθήκες δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν περιοριστικές.

Έτσι, παρότι δεν προανήγγειλε συγκεκριμένη αύξηση επιτοκίων ούτε έδωσε χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις, οι δηλώσεις του άφησαν σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο νομισματικής σύσφιγξης εάν οι πληθωριστικές πιέσεις δεν υποχωρήσουν, προκαλώντας άνοδο στις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων και ενίσχυση των προσδοκιών της αγοράς για αύξηση επιτοκίων.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, οι traders θεωρούν ότι η Fed θα κρατήσει και πάλι στάση αναμονής στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι αγορές χρήματος τιμολογούν πιθανότητα περίπου 64% η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον ερχόμενο μήνα, ενώ η πιθανότητα μίας αύξησης διαμορφώνεται στο 36%.

Ιστορικά, οι ομιλίες των προέδρων της Fed στο Τζάκσον Χολ δεν προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις στις μετοχές, με τον S&P 500 να μεταβάλλεται κατά μέσο όρο 0,4% την εβδομάδα που ακολουθεί, εκτός εάν προαναγγέλλουν σημαντική στροφή στη στρατηγική της τράπεζας.

Μετά το δυναμικό ξέσπασμα της Πέμπτης που πυροδότησαν τα ισχυρά μεγέθη της Nvidia, οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα σημειώνουν μερική υποχώρηση λόγω διόρθωσης. Η Nvidia υποχωρεί οριακά κατά 0,2%, μετά το χθεσινό άλμα κατά σχεδόν 9%. Η Micron και η Intel καταγράφουν απώλειες άνω του 1,5%. Η Marvell Technology σημειώνει «βουτιά» 7,7%, καθώς το απογοητευτικό περιθώριο κέρδους και οι αμφιβολίες για τον χρόνο εγγραφής εσόδων από τη συμφωνία με την Google για μικροτσίπ AI επισκίασαν την αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2027. Η PayPal πραγματοποιεί ελεύθερη πτώση 14,4%, καθώς η επενδυτική εταιρεία Advent και η εταιρεία πληρωμών Stripe απέσυραν το ενδιαφέρον τους για την εξαγορά της fintech εταιρείας.

Στον αντίποδα, η Gap ενισχύεται εντυπωσιακά κατά έως 20%, χάρη στην τοποθέτηση του έμπειρου στελέχους Μάικλ Φράνσις στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Old Navy, αλλά και την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων για την κερδοφορία της. Η Ulta Beauty υποχωρεί κατά 1,1% λόγω επιβράδυνσης της ανάπτυξης των συγκρίσιμων πωλήσεων στο β’ τρίμηνο.

Καθώς η περίοδος δημοσίευσης των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου ολοκληρώνεται, τα στοιχεία του Bloomberg Intelligence δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις του S&P 500 πέτυχαν ετήσια αύξηση κερδών κατά σχεδόν 32%.

Παρά τις ημερήσιες διακυμάνσεις, και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street οδεύουν προς θετικό εβδομαδιαίο κλείσιμο, ανακτώντας το έδαφος που έχασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, οι αναλυτές της BofA Securities σημειώνουν ότι τα επενδυτικά κεφάλαια τοποθετούνται με γνώμονα την αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και τη σταθεροποίηση των αποδόσεων στα ομόλογα, καταγράφοντας ισχυρές εισροές σε μετοχές, ομόλογα και μετρητά, έναντι εκροών από χρυσό και κρυπτονομίσματα.

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