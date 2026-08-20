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Το YouTube περνά στην αντεπίθεση απέναντι στο Netflix, προσφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου προκειμένου να ανεβάζουν τα βίντεό τους αποκλειστικά στην πλατφόρμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στόχος της κίνησης είναι να ανακοπεί η προσπάθεια του Netflix να προσελκύσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του YouTube, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Οι πληρωμές που εξετάζει το YouTube μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές. Η πλατφόρμα έχει συζητήσει την απευθείας χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων, ενώ έχει επίσης προτείνει να διαθέτει στους δημιουργούς μέρος των εσόδων από μεγάλες συμφωνίες με brands.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί συμφωνίες με creators, ωστόσο το YouTube βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με αρκετούς συνεργάτες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Παράλληλα, το YouTube έχει καταστήσει σαφές ότι οι δημιουργοί που συνάπτουν συμφωνίες με το Netflix ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες. Η πλατφόρμα θα είναι λιγότερο πιθανό να τους συμπεριλαμβάνει σε διαφημιστικές καμπάνιες ή εκδηλώσεις, εφόσον δημοσιεύουν ταυτόχρονα τα βίντεό τους και στο Netflix.

Επιπλέον, σχεδιάζει να αποκλείει αυτούς τους δημιουργούς από τη συμμετοχή στα έσοδα ορισμένων μεγάλων εμπορικών καμπανιών.

Το Netflix «ψωνίζει» αστέρια από το YouTube

Το Netflix βρίσκεται σε συζητήσεις με δεκάδες δημοφιλείς YouTubers, πληρώνοντας ήδη δημιουργούς όπως ο Άλαν Τσίκιν Τσόου και ο Νικ ΝτιΤζιοβάνι για να διαθέτουν τα βίντεό τους ταυτόχρονα στο YouTube και στο Netflix.

Η εταιρεία συνεχίζει τις επαφές με δεκάδες ακόμη δημιουργούς, κανάλια και εκπομπές, επιδιώκοντας να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο περιεχομένου που προέρχεται από το οικοσύστημα του YouTube.

Οι προτάσεις του Netflix είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους creators, καθώς τους προσφέρουν τη δυνατότητα να εισπράξουν επιπλέον εκατομμύρια δολάρια για περιεχόμενο που ήδη παράγουν, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση σε ένα νέο και τεράστιο κοινό. Το Netflix διαθέτει περισσότερους από 325 εκατ. συνδρομητές.

Το YouTube, ωστόσο, έχει προειδοποιήσει τους δημιουργούς ότι η ταυτόχρονη δημοσίευση περιεχομένου στις δύο υπηρεσίες πλήττει τη θέαση στην πλατφόρμα του και δημιουργεί την εντύπωση ότι τα κανάλια δεν αντιμετωπίζουν πλέον το YouTube ως το βασικό τους μέσο διανομής.

Ορισμένοι creators έχουν ήδη αποφασίσει να μη συνεργαστούν με το Netflix. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι η streaming υπηρεσία απαιτεί να παραλαμβάνει τα βίντεο αρκετές ημέρες πριν από τη δημοσίευσή τους, κάτι που δεν ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πολλοί YouTubers.

Το Netflix έχει επίσης ζητήσει από δημιουργούς να αφαιρούν συγκεκριμένες χορηγίες brands από τα βίντεό τους, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στις υφιστάμενες εμπορικές συνεργασίες τους.

Από διαφορετικούς κόσμους σε άμεσους ανταγωνιστές

YouTube και Netflix κυριαρχούν στο διαδικτυακό βίντεο εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου, όμως, λειτουργούσαν ως σχετικά φιλικοί ανταγωνιστές σε δύο διαφορετικά οικοσυστήματα ψυχαγωγίας.

Το Netflix ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στο συνδρομητικό streaming, επικεντρωμένο σε ακριβότερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές τύπου Χόλιγουντ.

Το YouTube, αντίθετα, αποτελούσε τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη του περιεχομένου που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες, δημιουργώντας μια ολόκληρη νέα γενιά αστέρων, το κοινό των οποίων παρακολουθούσε αρχικά τα βίντεο κυρίως από κινητές συσκευές.

Οι προηγούμενες προσπάθειες του YouTube να χρηματοδοτήσει δικό του πρωτότυπο περιεχόμενο δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλο αριθμό επιτυχιών.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τα όρια ανάμεσα στις δύο πλατφόρμες έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται.

Το YouTube έδωσε μεγάλη έμφαση στην τηλεοπτική οθόνη και πλέον συγκεντρώνει περισσότερο χρόνο θέασης στις τηλεοράσεις από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Παράλληλα, διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι της τηλεοπτικής διαφημιστικής αγοράς και έχει αποκτήσει δικαιώματα σημαντικών ζωντανών διοργανώσεων, όπως τα Βραβεία Όσκαρ και το NFL.

Από την άλλη πλευρά, το Netflix, το οποίο εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί το YouTube για την προώθηση των παραγωγών του, έχει αποκτήσει δικαιώματα δημοφιλών προγραμμάτων όπως το CoComelon.

Πλέον βλέπει τους σταρ του YouTube ως εργαλείο προσέλκυσης νεότερων θεατών, αλλά και ως τρόπο αύξησης του χρόνου που περνούν οι συνδρομητές μέσα στην πλατφόρμα.

Η αλλαγή στρατηγικής του YouTube

Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, καθώς το Netflix έχει επιταχύνει την προσπάθειά του να προσελκύσει τα δημοφιλέστερα κανάλια του YouTube.

Μέχρι πρόσφατα, το YouTube δίσταζε να απαντήσει με αντίστοιχα μέτρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Νιλ Μόχαν υποστήριζε επί μακρόν ότι οι δημιουργοί που συνεργάζονται με ανταγωνιστικές υπηρεσίες, όπως το Instagram ή το Amazon Prime Video, τελικά οδηγούν θεατές πίσω στο YouTube.

Άλλωστε, ελάχιστοι από τους μεγάλους creators εγκαταλείπουν πλήρως την πλατφόρμα, η οποία παραμένει για τους περισσότερους το βασικό κανάλι διανομής του περιεχομένου τους.

Υπήρχε και ένα δεύτερο πρόβλημα. Η απευθείας χρηματοδότηση συγκεκριμένων καναλιών θα μπορούσε να προκαλέσει δυσαρέσκεια στις χιλιάδες άλλες παραγωγές που δεν θα λάμβαναν αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη.

Το YouTube εξακολουθεί να μη θέλει να μετατραπεί σε ένα παραδοσιακό στούντιο που χρηματοδοτεί τους δημιουργούς και παρεμβαίνει στη δημιουργική κατεύθυνση του περιεχομένου τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, ο Μόχαν και η ομάδα του κατέληξαν ότι η συνεχής αύξηση των δημιουργών που δημοσιεύουν ταυτόχρονα σε YouTube και Netflix αποτελεί πλέον πρόβλημα που απαιτεί αντιμετώπιση.

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η διαφήμιση. Το YouTube δυσκολεύεται περισσότερο να πείσει τους διαφημιζόμενους για την αποκλειστικότητα και την αξία ενός βίντεο όταν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο βρίσκεται ταυτόχρονα διαθέσιμο στο Netflix.

Η μάχη για την αποκλειστικότητα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το YouTube χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα για να αντιμετωπίσει έναν νέο ανταγωνιστή.

Στο παρελθόν είχε προσφέρει χρήματα σε creators ώστε να μην υπογράψουν συμφωνίες με το Vessel, μια startup που επιχειρούσε να πείσει δημιουργούς των social media να δημοσιεύουν πρώτα τα βίντεό τους στη δική της εφαρμογή και στη συνέχεια στο YouTube.

Αργότερα, η πλατφόρμα δημιούργησε τα YouTube Shorts ως απάντηση στην εκρηκτική ανάπτυξη του TikTok.

Η σημερινή αντιπαράθεση είναι, ωστόσο, μεγαλύτερης κλίμακας. Το Netflix επιχειρεί να μεταφέρει στο δικό του οικοσύστημα ένα μέρος της κουλτούρας και των προσώπων που δημιούργησαν την επιτυχία του YouTube, ενώ το YouTube προσπαθεί να προστατεύσει τόσο την αποκλειστικότητα του περιεχομένου του όσο και τη διαφημιστική του αξία.

Η σύγκρουση των δύο κολοσσών δείχνει έτσι να περνά σε μια νέα φάση, με εκατομμύρια δολάρια να μπαίνουν στο τραπέζι για τους κορυφαίους creators και το περιεχόμενο των YouTubers να εξελίσσεται στο επόμενο μεγάλο πεδίο μάχης του streaming.

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