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Έναν σχεδόν αθόρυβο θαλάσσιο διάδρομο μέσα από τα Στενά του Ορμούζ έχει δημιουργήσει ο αμερικανικός στρατός τις τελευταίες εβδομάδες, επιτρέποντας τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου καθημερινά και περιορίζοντας μία από τις σοβαρότερες οικονομικές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, 15 έως 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται και εξέρχονται κάθε νύχτα από τα Στενά, χρησιμοποιώντας έναν νότιο δίαυλο κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Μέσω της επιχείρησης διοχετεύονται πλέον στις παγκόσμιες αγορές σχεδόν 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο μισό των ροών πριν από τον πόλεμο.

Παρότι απέχει ακόμη από την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η επιχείρηση αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ουάσινγκτον σε έναν πόλεμο που κατά τα άλλα παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε αδιέξοδο. Κυρίως, περιορίζει την πίεση στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, η διατάραξη των οποίων είχε οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών.

Πώς λειτουργεί ο νυχτερινός διάδρομος

Η αμερικανική επιχείρηση δεν περιορίζεται στη συνοδεία γεμάτων δεξαμενόπλοιων που εγκαταλείπουν τον Περσικό Κόλπο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν άδεια τάνκερ να εισέρχονται από την Αραβική Θάλασσα μέσω των Στενών, να κατευθύνονται στα λιμάνια των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου για φόρτωση και στη συνέχεια να επιστρέφουν μέσω του ίδιου προστατευμένου διαδρόμου.

Κάθε ημέρα καταρτίζεται λίστα με τα πλοία που πρόκειται να κινηθούν προς τις δύο κατευθύνσεις. Τη νύχτα, τα δεξαμενόπλοια οργανώνονται σε μεγάλες σειρές, μία για την έξοδο και μία για την είσοδο, με διαφορετικά χρονικά παράθυρα.

Η διέλευση πραγματοποιείται βάσει οδηγιών του αμερικανικού στρατού, ενώ μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ παρέχουν κάλυψη έναντι ιρανικών drones και πυραύλων cruise.

Τον συντονισμό έχει αναλάβει ειδική ομάδα κρούσης που επιχειρεί από το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, σε συνεργασία με συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

«Δεν ελέγχουν τα Στενά. Εμείς τα ελέγχουμε»

Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της επιχείρησης υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τη νότια λωρίδα των Στενών εδώ και περίπου δύο μήνες, αμφισβητώντας ευθέως την ικανότητα των Φρουρών της Επανάστασης να καθορίσουν την κυκλοφορία.

Καθοριστική για την επιχείρηση ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια στρατιωτική εκστρατεία δύο εβδομάδων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία έπληξε τα ραντάρ και τις δυνατότητες θαλάσσιας επιτήρησης του Ιράν.

Ως αποτέλεσμα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει περιορισμένη εικόνα για όσα συμβαίνουν στον νότιο δίαυλο. Η επιτήρηση βασίζεται σε λίγα ραντάρ που κατάφερε να επαναφέρει σε λειτουργία και σε παρατηρητές πάνω σε μικρά ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι ιρανικές δυνάμεις εξακολουθούν πάντως να εξαπολύουν drones και πυραύλους cruise προς πιθανές διαδρομές των πλοίων. Ορισμένα τάνκερ έχουν χτυπηθεί, ωστόσο πολλές επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ κατέρριψαν οκτώ ιρανικά drones και δύο πυραύλους cruise.

Οι ροές πλησιάζουν τα 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα

Οι πετρελαϊκές ροές μέσω του διαδρόμου αυξάνονται σταδιακά. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 15 έως 20 τάνκερ πραγματοποιούν καθημερινά τη νυχτερινή διέλευση, με τις μέσες εξαγωγές να πλησιάζουν πλέον τα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Σε ορισμένες νύχτες των τελευταίων εβδομάδων, μάλιστα, από τον Κόλπο μεταφέρθηκαν 15 έως 20 εκατ. βαρέλια.

Μόνο σε μία νύχτα αυτή την εβδομάδα είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 20 διελεύσεις προς τις δύο κατευθύνσεις, με περίπου 15 εκατ. βαρέλια πετρελαίου να μπορούν να βγουν από τα Στενά.

Τραμπ: «Τεράστια ποσότητα πετρελαίου περνά από το Ορμούζ»

Την ύπαρξη σημαντικών ροών είχε προαναγγείλει ουσιαστικά και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας στο Axios την Τετάρτη ότι «μια τεράστια ποσότητα πετρελαίου» βγαίνει από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, απέκλεισε για την ώρα το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες αποτελούν «χάσιμο χρόνου».

Η επιχείρηση στα Στενά αποκτά έτσι διπλή σημασία για την Ουάσινγκτον: αφενός κρατά ανοικτή μια κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία της παγκόσμιας οικονομίας και αφετέρου επιχειρεί να αποδείξει ότι, παρά τις ιρανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο του σημαντικότερου πετρελαϊκού περάσματος στον κόσμο.

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