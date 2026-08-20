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Τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να περάσουν στη μαζική αγορά μέσα στην επόμενη δεκαετία, εφόσον οι κατασκευαστές καταφέρουν να ξεπεράσουν τα βασικά τεχνολογικά εμπόδια που σήμερα περιορίζουν τη χρησιμότητά τους, εκτιμά ο ιδρυτής της κινεζικής Unitree Robotics, Γουάνγκ Σινγκσίνγκ.

Μιλώντας στο World Robot Conference στο Πεκίνο, ο Γουάνγκ υποστήριξε ότι η πραγματική απογείωση της αγοράς θα έρθει όταν τα ρομπότ θα μπορούν να εκτελούν σωστά το 80% των εργασιών που τους ανατίθενται μέσω φωνητικών εντολών, ακόμη και σε άγνωστα περιβάλλοντα.

Κατά την εκτίμησή του, αυτό το επίπεδο ωριμότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα δύο έως δέκα χρόνια.

Το μεγάλο πρόβλημα: Η προσαρμοστικότητα

Παρότι τα σημερινά ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να παρουσιάζουν εντυπωσιακές επιδόσεις σε ελεγχόμενες δοκιμές, η εικόνα αλλάζει όταν μετακινηθούν ακόμη και ελαφρά τα αντικείμενα γύρω τους ή αλλάξει το περιβάλλον.

Όπως εξήγησε ο Γουάνγκ, η απόδοση μπορεί τότε να καταρρεύσει απότομα, γεγονός που δείχνει ότι τα ρομπότ εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά έναντι των ανθρώπων σε ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Το ζητούμενο δεν είναι, επομένως, μόνο ένα ρομπότ να μπορεί να εκτελέσει άψογα μία συγκεκριμένη εργασία. Θα πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται αλλαγές στο περιβάλλον, να προσαρμόζεται και να χειρίζεται μεγάλο εύρος διαφορετικών καθηκόντων χωρίς να απαιτείται εκ νέου προγραμματισμός.

Αυτή η δυνατότητα θεωρείται το βασικό βήμα που θα επιτρέψει στα ανθρωποειδή ρομπότ να φύγουν από τα εργαστήρια και τις επιδείξεις και να περάσουν σε εργοστάσια, αποθήκες, επιχειρήσεις και τελικά στα νοικοκυριά.

Η Unitree στο επίκεντρο της κινεζικής κούρσας

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα για την Unitree.

Οι μετοχές της εταιρείας κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο στο χρηματιστηριακό ντεμπούτο τους στη Σαγκάη, καθιστώντας την πρώτη εισηγμένη εταιρεία κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ στην ηπειρωτική Κίνα.

Η λεγόμενη embodied AI, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που ενσωματώνεται σε φυσικές μηχανές και ρομπότ, εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά μέτωπα της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας.

Το Πεκίνο αυξάνει παράλληλα τη στήριξη προς στρατηγικούς κλάδους, από τους ημιαγωγούς έως τη ρομποτική, με στόχο να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη γενιά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

JPMorgan: Εκρηκτική ανάπτυξη έως το 2030

Οι προσδοκίες για την αγορά είναι ήδη πολύ υψηλές.

Η JPMorgan προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ θα αυξηθούν στις 60.000 μονάδες φέτος, από περίπου 18.000 το 2025.

Μέχρι το 2030, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι οι αποστολές μπορούν να φθάσουν τα 1,75 εκατ. ρομπότ ετησίως.

Η Κίνα αναμένεται να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της έκρηξης, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Unitree συγκαταλέγεται στις εταιρείες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, η Unitree παρέδωσε περισσότερα από 5.500 ανθρωποειδή ρομπότ την περασμένη χρονιά, επίδοση που την κατέταξε στην πρώτη θέση παγκοσμίως.

Η μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο, πάντως, παραμένει ίδια: να μετατρέψει τα εντυπωσιακά demonstrations σε ρομπότ που μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα στον πραγματικό κόσμο.

Εάν αυτό συμβεί, η επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι εκείνη κατά την οποία τα ανθρωποειδή ρομπότ θα περάσουν από το στάδιο της τεχνολογικής περιέργειας σε μια πραγματική, μαζική αγορά.

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