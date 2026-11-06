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Η Κίνα ετοιμάζεται να καταρρίψει ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ μηχανικής. Με έναν προϋπολογισμό που αγγίζει τα 3,2 δισεκατομμύρια λίρες, το Πεκίνο κατασκευάζει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σιδηροδρομική σήραγγα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, ένα έργο υποδομής που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στις παράκτιες μετακινήσεις της ανατολικής Ασίας.

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή Yongzhou, συνολικού μήκους 77 χιλιομέτρων, θα συνδέσει την ηπειρωτική πόλη Νίνγκμπο —νότια της Σανγκάης— με το νησιωτικό σύμπλεγμα Ζουσάν. Η μεγαλύτερη πρόκληση του εγχειρήματος συμπυκνώνεται στα 16 χιλιόμετρα υποθαλάσσιας σήραγγας, όπου τα τρένα τύπου bullet train θα αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Από τις 4,5 Ώρες στα 26 Λεπτά

Τα αποτελέσματα για τους επιβάτες θα είναι θεαματικά:

Νίνγκμπο – Ζουσάν: Η διαδρομή μειώνεται σε μόλις 26 λεπτά , αντικαθιστώντας το σημερινό δίωρο ταξίδι με λεωφορείο ή τα 90 λεπτά με αυτοκίνητο.

Χανγκτσόου – Ζουσάν: Η μετακίνηση από την πρωτεύουσα της επαρχίας Τζετζιάνγκ προς τα νησιά θα διαρκεί 77 λεπτά, έναντι 4,5 ωρών με λεωφορείο σήμερα.

Μηχανική 93 Μέτρα Κάτω από τον Βυθό

Αν και το έργο προτάθηκε αρχικά το 2005, πήρε το πράσινο φως από το Πεκίνο το 2018, με τις κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινούν τον Νοέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που αποκάλυψε ο επικεφαλής μηχανικός Dong Bing, ένα γιγαντιαίο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων (TBM) μήκους 135 μέτρων επιχειρεί αυτή τη στιγμή σε βάθος 93 μέτρων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, σκάβοντας κάτω από εξαιρετικά σύνθετες γεωλογικές συνθήκες.

Η παράδοση του έργου έχει προγραμματιστεί για το 2028. Η γραμμή θα περιλαμβάνει συνολικά επτά σταθμούς (τέσσερις ολοκαίνουργιους και τρεις πλήρως εκσυγχρονισμένους), ενώ το δίκτυο θα συμπληρωθεί από μια νέα εντυπωσιακή γέφυρα που θα συνδέει τα επιμέρους τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος.