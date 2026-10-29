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Ένα ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίσσεται κάθε βράδυ σε ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της Αλάσκας. Ο πύργος ελέγχου σταματά να λειτουργεί στις 22:00, αλλά τα αεροπλάνα εξακολουθούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται, με τους πιλότους να αναλαμβάνουν τον συντονισμό των κινήσεών τους μέσω κοινής ραδιοσυχνότητας.

Η κατάσταση αυτή δεν οφείλεται σε τεχνική βλάβη ή σε κάποιο έκτακτο περιστατικό. Αντίθετα, αποτελεί συνέπεια της έλλειψης προσωπικού στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η οποία υποχρεώθηκε να περιορίσει το ωράριο λειτουργίας του πύργου ελέγχου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φέρμπανκς.

Από τις 18 Οκτωβρίου 2026, ο πύργος λειτουργεί προσωρινά από τις 06:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση της FAA που επικαλείται το Alaska’s News Source.

Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει επιχειρησιακά διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, γεγονός που σημαίνει ότι οι πτήσεις μπορούν να συνεχίζονται και μετά το κλείσιμο του τοπικού πύργου.

Η σημαντική διαφορά είναι ότι κατά τις νυχτερινές ώρες εφαρμόζονται διαφορετικές διαδικασίες επικοινωνίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Πώς προσγειώνονται τα αεροσκάφη χωρίς πύργο ελέγχου

Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν στα μεγάλα αεροδρόμια, όπου οι ελεγκτές δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για τις κινήσεις των αεροσκαφών, στο Φέρμπανκς η νυχτερινή λειτουργία βασίζεται σε διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε αεροδρόμια χωρίς ενεργό πύργο ελέγχου.

Οι πιλότοι επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή ραδιοσυχνότητα, γνωστοποιώντας τη θέση τους, την πορεία τους και τις προθέσεις τους κατά την προσέγγιση, την προσγείωση ή την απογείωση.

Με αυτόν τον τρόπο, τα πληρώματα ενημερώνονται για την παρουσία άλλων αεροσκαφών και συντονίζουν τις κινήσεις τους σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Οι προσγειώσεις πραγματοποιούνται χωρίς την καθιερωμένη άδεια από τον τοπικό πύργο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα αεροσκάφη πετούν χωρίς οποιαδήποτε υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθεί να παρέχει το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Άνκορατζ, ενώ όπου απαιτείται υπάρχει πρόσθετη υποστήριξη από τον σταθμό υπηρεσιών πτήσης του Φέρμπανκς.

Οι πιλότοι συνεχίζουν επομένως να λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τις προβλεπόμενες άδειες πτήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Fairbanks airport https://t.co/k0TS7pIhv2 — AdamTravels🇺🇸 (@Adam_In_AK) October 23, 2026

Τι αλλάζει στις υπηρεσίες του αεροδρομίου

Παρότι οι αεροπορικές δραστηριότητες δεν διακόπτονται, το κλείσιμο του πύργου συνεπάγεται ορισμένους επιχειρησιακούς περιορισμούς.

Ένας από τους σημαντικότερους αφορά τη μέτρηση της ορατότητας κατά μήκος του διαδρόμου προσγείωσης, υπηρεσία που δεν είναι διαθέσιμη κατά τις ώρες που ο πύργος παραμένει κλειστός.

Πρόκειται για μια παράμετρο ιδιαίτερα σημαντική όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς η ακριβής γνώση της ορατότητας μπορεί να καθορίζει εάν επιτρέπεται μια συγκεκριμένη διαδικασία προσέγγισης.

Παράλληλα, οι πιλότοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν ή να προσαρμόζουν τον φωτισμό του αεροδρομίου μέσω ασυρμάτου, όπως συμβαίνει σε ορισμένες άλλες εγκαταστάσεις.

Αντί γι’ αυτό, τα φώτα προσέγγισης παραμένουν σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις, ανάλογα με τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν απαραίτητα κάθε πτήση, μπορούν όμως να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες όταν η ορατότητα μειώνεται σημαντικά.

Η παγωμένη ομίχλη και οι ιδιαίτερες συνθήκες της Αλάσκας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ενδέχεται να εμφανιστεί όταν οι ήδη απαιτητικές καιρικές συνθήκες της Αλάσκας συνδυαστούν με την απουσία λειτουργίας του πύργου.

Η περιοχή του Φέρμπανκς αντιμετωπίζει κατά περιόδους το φαινόμενο της παγωμένης ομίχλης, η οποία μπορεί να περιορίσει δραστικά την ορατότητα και να δυσκολέψει τις αεροπορικές επιχειρήσεις.

Η FAA εκτιμά ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες οι επιπτώσεις από την αλλαγή του ωραρίου θα είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα μπορεί να επηρεάσει πτήσεις που βασίζονται σε ειδικές διαδικασίες προσέγγισης με όργανα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν οι δυσμενείς συνθήκες συμπίπτουν με τις ώρες που ο πύργος δεν λειτουργεί, είναι πιθανό να σημειωθούν καθυστερήσεις ή άλλες διαταραχές στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Η επιχειρησιακή σημασία του αεροδρομίου είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την περιοχή, καθώς δεν εξυπηρετεί μόνο επιβατικές μετακινήσεις.

Από το Φέρμπανκς πραγματοποιούνται εμπορευματικές πτήσεις και αεροδιακομιδές ασθενών, ενώ το αεροδρόμιο χρησιμοποιείται και ως εναλλακτικός προορισμός όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την προσγείωση στο Άνκορατζ.

Αυτό καθιστά τη διατήρηση της λειτουργίας του ιδιαίτερα σημαντική για τις μεταφορές και την εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών της Αλάσκας.

Πανεθνικό πρόβλημα η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση για περιορισμό του ωραρίου δεν προκάλεσε έκπληξη στους εκπροσώπους της αεροπορικής κοινότητας της περιοχής.

Ο Άνταμ Γουάιτ, εκπρόσωπος της Alaska Airmen’s Association για κυβερνητικά και νομοθετικά θέματα, εξήγησε ότι η FAA είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τις ελλείψεις προσωπικού και τις δυσκολίες στη στελέχωση του πύργου.

Όπως επισήμανε, η εξέλιξη δεν είναι επιθυμητή, ωστόσο οι αεροπορικοί φορείς κατανοούν τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

«Δεν είναι μόνο ένα τοπικό πρόβλημα του Φέρμπανκς. Υπάρχει πανεθνική έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας από τους λόγους που δυσκολεύουν την άμεση κάλυψη των κενών είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση νέων ελεγκτών.

Σύμφωνα με τον Γουάιτ, η διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, γεγονός που δεν επιτρέπει την ταχεία αντικατάσταση του προσωπικού που λείπει.

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων επιλέχθηκε να διακοπεί η λειτουργία του πύργου κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν η αεροπορική κίνηση είναι συγκριτικά μικρότερη.

Γιατί το Φέρμπανκς αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση

Ο εκπρόσωπος της Alaska Airmen’s Association υπενθύμισε ότι αρκετά αεροδρόμια στην Αλάσκα λειτουργούν χωρίς πύργο ελέγχου, αξιοποιώντας καθιερωμένες διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των πληρωμάτων.

Επομένως, η απουσία ενεργού πύργου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα αεροδρόμιο καθίσταται μη ασφαλές.

Ωστόσο, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά στην περίπτωση του Φέρμπανκς.

Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο δεν είχε σχεδιαστεί αρχικά για να λειτουργεί με αυτό το καθεστώς, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα πληρώματα καλούνται πλέον να προσαρμόσουν ορισμένες διαδικασίες τους, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία του τοπικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παρά τις δυσκολίες, ο Γουάιτ εκτίμησε ότι η αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί με την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων και τον κατάλληλο συντονισμό.

Πότε θα επανέλθει η 24ωρη λειτουργία

Η FAA χαρακτηρίζει την αλλαγή του ωραρίου προσωρινή, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς.

Η αποκατάσταση της 24ωρης λειτουργίας του πύργου ελέγχου εξαρτάται από τη δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων και την επαρκή στελέχωση της υπηρεσίας.

Ο Άνταμ Γουάιτ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι περιορισμοί δεν θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο απαιτούμενος χρόνος παραμένει άγνωστος.

«Μόλις μπορέσουν να καλύψουν ξανά τις θέσεις, θα επιστρέψουν στην 24ωρη λειτουργία. Αλλά ποιος ξέρει πόσος χρόνος θα χρειαστεί πραγματικά», σημείωσε.

Μέχρι τότε, το Διεθνές Αεροδρόμιο Φέρμπανκς θα συνεχίσει να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, με διαφορετικές διαδικασίες κατά τη νύχτα.

Η περίπτωση της Αλάσκας αναδεικνύει τις πρακτικές συνέπειες της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής των αεροπορικών υπηρεσιών όταν οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι δεν επαρκούν για τη διατήρηση του συνήθους προγράμματος λειτουργίας.