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Με μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (19/10) παρατηρούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών, τόσο στα σημεία check-in όσο και στους ελέγχους αποσκευών και διαβατηρίων.

Σύμφωνα με αναφορές επιβατών, η αναμονή στους ελέγχους αποσκευών έφτασε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τις δύο ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές, ενώ υπήρξαν και επιβάτες που έχασαν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους προς προορισμούς του εσωτερικού.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις πτήσεων, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις κυμαίνονται από 15 έως 30 λεπτά, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι οφείλονται σε συγκεκριμένο λειτουργικό πρόβλημα του αεροδρομίου.

Σε ορισμένα δρομολόγια, πάντως, η κατάσταση επιβαρύνεται και από τις καιρικές συνθήκες στους προορισμούς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Ιωαννίνων, όπου παρατηρούνται μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τις πρωινές ώρες, ειδικά στην αρχή της εβδομάδας, γεγονός που επιβαρύνει τη λειτουργία των σημείων εξυπηρέτησης και ελέγχου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο συνολικός αριθμός επιβατών στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 27,31 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πάντως, αντίστοιχες εικόνες με μεγάλες ουρές είχαν καταγραφεί και την περασμένη Πέμπτη, κατά την πρωινή αναχώρηση πτήσης με προορισμό τις Βρυξέλλες.