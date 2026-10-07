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Ανοδική πορεία ακολούθησαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο, συμβαδίζοντας με τη γενικότερη ενίσχυση της αγοράς εμπορευμάτων. Ο δείκτης αγροτικών προϊόντων κατέγραψε μηνιαία άνοδο 3,98%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του ευρύτερου δείκτη εμπορευμάτων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 7,61%.

Η άνοδος των αγροτικών προϊόντων αποδίδεται κυρίως στις αυξανόμενες ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, όπως επισημαίνει η Τράπεζα Πειραιώς στο μηνιαίο δελτίο τιμών αγροτικών προϊόντων. Οι κλιματικοί κίνδυνοι στις σημαντικότερες παραγωγικές περιοχές, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του El Niño, διατήρησαν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές αρκετών αγροτικών εμπορευμάτων, παρά την ενίσχυση του δολαρίου.

Περαιτέρω άνοδος του αμερικανικού νομίσματος, ως αποτέλεσμα μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από τη Fed, θα μπορούσε πάντως να λειτουργήσει ανασταλτικά, περιορίζοντας μέρος των ανοδικών πιέσεων στις τιμές. Την ίδια στιγμή, η σαφώς ισχυρότερη επίδοση του συνολικού δείκτη εμπορευμάτων συνδέεται κυρίως με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, καθώς η γεωπολιτική ένταση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης της αγοράς.

Οι τιμές των περισσότερων αγροτικών προϊόντων κινήθηκαν υψηλότερα κατά τη διάρκεια του μήνα. Εξαίρεση αποτέλεσαν το βαμβάκι, ο χυμός πορτοκαλιού και τα βοοειδή, όπου καταγράφηκε υποχώρηση των τιμών.

Η συνολική εικόνα στην αγορά αγροτικών εμπορευμάτων, πάντως, παραμένει μικτή. Από τη μία πλευρά, οι βελτιωμένες προοπτικές παραγωγής σε ορισμένες σημαντικές καλλιέργειες περιορίζουν τις ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της προσφοράς. Από την άλλη, τα χαμηλά αποθέματα σε συγκεκριμένα προϊόντα εξακολουθούν να καθιστούν την αγορά ευάλωτη απέναντι σε ενδεχόμενες νέες διαταραχές στην προσφορά.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να στραφεί στην εξέλιξη της νέας σοδειάς και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στις κυριότερες παραγωγικές περιοχές. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η πορεία του El Niño, το οποίο, σύμφωνα με το National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ενισχύεται, με πιθανότητα άνω του 90% να εξελιχθεί σε πολύ ισχυρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα 2026-2027.

Παράλληλα, ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, θα μπορούσε να επιβαρύνει περισσότερο τόσο το κόστος παραγωγής όσο και το κόστος μεταφοράς. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ισοζύγιο κινδύνων για τα αγροτικά προϊόντα εξακολουθεί να έχει ανοδική κατεύθυνση, με τους κλιματικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες να συνεχίζουν να στηρίζουν τις τιμές.

Η εικόνα στα επιμέρους αγροτικά προϊόντα

Σε επίπεδο προϊόντων, οι καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή ενδέχεται να συγκρατήσουν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού. Αντίθετα, στη σόγια, η ισχυρή ζήτηση από τη μεταποιητική βιομηχανία και τον κλάδο των βιοκαυσίμων αναμένεται να εξακολουθήσει να λειτουργεί υποστηρικτικά για τις τιμές.

Στη ζάχαρη, η περιορισμένη προσφορά εξαιτίας των καιρικών συνθηκών παραμένει παράγοντας που ενισχύει τις τιμές. Στο ρύζι, οι αβεβαιότητες σχετικά με τις βροχοπτώσεις στην Ασία, λόγω του El Niño, συνεχίζουν να δημιουργούν πιέσεις στην προσφορά, γεγονός που λειτουργεί θετικά για την τιμή του προϊόντος.

Στον χυμό πορτοκαλιού, η βελτίωση των προοπτικών για την προσφορά έχει προκαλέσει διόρθωση των τιμών, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαλειφθεί οι ανοδικοί κίνδυνοι. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο βαμβάκι, όπου η σχετικά ανθεκτική ζήτηση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στήριξη στην τιμή.

Τέλος, στην αγορά των βοοειδών, η περιορισμένη προσφορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης των τιμών. Ωστόσο, η πιο συγκρατημένη διεθνής ζήτηση ενδέχεται να περιορίσει το περιθώριο περαιτέρω ανόδου.

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