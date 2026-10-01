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Τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις αρχές του 2022 κατέγραψαν οι παγκόσμιες τιμές των αγροτικών προϊόντων, καθώς οι νέες εντάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα περιορίζουν την προσφορά, δημιουργώντας έναν ακόμη δυνητικό πονοκέφαλο για τις κεντρικές τράπεζες στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

Ο Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί τις τιμές δέκα βασικών αγροτικών προϊόντων, από τη σόγια έως τον καφέ, ενισχύθηκε κατά 13% στο τρίμηνο έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο του δείκτη από τον Μάρτιο του 2022.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες έχει περιορίσει τις ροές αγροτικών προϊόντων από τη Μαύρη Θάλασσα, μια περιοχή με κομβική σημασία για την παγκόσμια τροφοδοσία σε σιτηρά και ελαιούχους σπόρους.

Η εξέλιξη έχει οδηγήσει σε στενότερη προσφορά, αναγκάζοντας χώρες της Ασίας και της Αφρικής που εξαρτώνται από τις εισαγωγές να αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Τις ανησυχίες εντείνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή σιταριού και καλαμποκιού σε σημαντικές καλλιεργητικές περιοχές, από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη.

Στήριξη από την κινεζική ζήτηση

Οι διεθνείς τιμές των σιτηρών βρήκαν πρόσθετη στήριξη στις συνεχιζόμενες αγορές αμερικανικής σόγιας από την Κίνα, καθώς και στην αισιοδοξία γύρω από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ενόψει της κρίσιμης συνόδου μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών στα τέλη του περασμένου μήνα.

Μετά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι το Πεκίνο θα μειώσει τους δασμούς σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το σιτάρι και το καλαμπόκι, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Ωστόσο, η Κίνα διατήρησε τους πρόσθετους δασμούς στην αμερικανική σόγια.

Ο συνδυασμός των προβλημάτων στην προσφορά και των μεταβολών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές διατηρεί τους αγοραστές σε επιφυλακή. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον τόσο στις προοπτικές ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όσο και στο ενδεχόμενο περαιτέρω κινεζικών αγορών.

Ωστόσο, θα χρειαστεί διατηρήσιμη ενίσχυση της ζήτησης από την Κίνα προκειμένου η αισιοδοξία αυτή να μεταφραστεί σε σταθερά υψηλότερες τιμές στις αγορές σιτηρών.

Η απειλή του Ελ Νίνιο

Στο μέτωπο του καιρού, η ενίσχυση του Ελ Νίνιο, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί, εξακολουθεί να απειλεί την αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Το φαινόμενο επιβαρύνει ήδη τις προβλέψεις για την παραγωγή προϊόντων όπως το φοινικέλαιο και το κακάο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Παράλληλα, η Ινδία ολοκλήρωσε την ασθενέστερη περίοδο μουσώνων της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός που απειλεί τις σοδειές και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω ανατιμήσεων στα τρόφιμα.

Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις για άφθονη προσφορά στις ΗΠΑ, μετά τη νεότερη έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας, περιόρισαν μέρος της ανοδικής δυναμικής της αγοράς. Οι τιμές των σιτηρών στο Σικάγο σημείωσαν ισχυρή πτώση την Τετάρτη, προτού περιορίσουν μέρος των απωλειών τους.

Σε επίπεδο τριμήνου, πάντως, οι ανατιμήσεις παραμένουν σημαντικές. Οι τιμές του καλαμποκιού και του σιταριού στο Σικάγο ενισχύθηκαν κατά 15%, ενώ η σόγια κατέγραψε άνοδο 13%.