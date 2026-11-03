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Άνοιξαν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τους Αμερικανούς να προσέρχονται στις εκλογικές διαδικασίες που θα καθορίσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο και τα περιθώρια κινήσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 05:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) στο Βερμόντ, όπου τουλάχιστον το 30% των ψηφοφόρων είχε ήδη ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μέσω πρόωρης ψηφοφορίας.

Στις 06:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας) άνοιξαν οι κάλπες σε σειρά πολιτειών της ανατολικής ακτής, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, η Βιρτζίνια και το Μέιν, καθώς και στο Κεντάκι.

Μισή ώρα αργότερα, στις 06:30 (13:30 ώρα Ελλάδας), η ψηφοφορία άρχισε στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Καθώς η ημέρα προχωρά, οι κάλπες ανοίγουν σταδιακά και στις υπόλοιπες πολιτείες, καλύπτοντας τις διαφορετικές ζώνες ώρας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το διακύβευμα για Τραμπ και Δημοκρατικούς

Στο επίκεντρο των εκλογών βρίσκεται ο έλεγχος των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, στόχος είναι να διατηρήσουν ένα φιλικό προς τον Ντόναλντ Τραμπ Κογκρέσο, ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να συνεχίσει την εφαρμογή της πολιτικής του ατζέντας χωρίς σημαντικά νομοθετικά εμπόδια.

Για τους Δημοκρατικούς, αντίθετα, η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη μεγάλη ευκαιρία σε ομοσπονδιακό επίπεδο να ανακτήσουν πολιτικό έδαφος μετά τη βαριά ήττα τους στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι δημοσκοπήσεις και η ιστορική τάση που συχνά ευνοεί το κόμμα της αντιπολίτευσης στις ενδιάμεσες εκλογές δημιουργούν προσδοκίες για ενίσχυση των Δημοκρατικών. Ωστόσο, η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μόνο μετά την καταμέτρηση των ψήφων.

Εκλογές και για κυβερνήτες – Στο βλέμμα το 2028

Πέρα από το Κογκρέσο, οι ψηφοφόροι σε αρκετές πολιτείες καλούνται να εκλέξουν κυβερνήτες και εκπροσώπους στα τοπικά νομοθετικά σώματα.

Πρόκειται για αναμετρήσεις με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ορισμένες από τις πολιτείες αυτές ενδέχεται να εξελιχθούν σε κρίσιμα πεδία αντιπαράθεσης ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί ψηφίζουν και για μια σειρά σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων.

Σε πέντε πολιτείες διεξάγονται ψηφοφορίες για θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, ενώ σε άλλες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για μέτρα που αφορούν τις αμβλώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η Καλιφόρνια, όπου οι ψηφοφόροι εξετάζουν μια αμφιλεγόμενη πρόταση για την επιβολή νέου φόρου στην περιουσία των δισεκατομμυριούχων.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ αναμένεται να αρχίσουν να ανακοινώνονται μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας (18:00 τοπική ώρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ). Ωστόσο, οι αρχικές καταμετρήσεις θα προέρχονται κυρίως από περιοχές όπου το εκλογικό αποτέλεσμα θεωρείται σχετικά προβλέψιμο και επομένως δεν θα δίνουν σαφή εικόνα για τη συνολική αναμέτρηση.

Οι πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις για την κατεύθυνση της ψήφου αναμένονται από τις κρίσιμες μάχες για τη Γερουσία στις ανατολικές πολιτείες. Στο Οχάιο οι κάλπες κλείνουν στις 02:30 ώρα Ελλάδας, ενώ στο Μέιν στις 03:00, με τις δύο αναμετρήσεις να συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του αμφίρροπου χαρακτήρα τους.

Καθώς θα προχωρά η καταμέτρηση, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης θα αρχίσουν να ανακοινώνουν τις εκτιμήσεις τους για τους νικητές επιμέρους αναμετρήσεων, αξιοποιώντας εκλογικά μοντέλα και τα διαθέσιμα αποτελέσματα. Σε πολιτείες όπου η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι μικρή, ωστόσο, οι προβλέψεις μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά.

Η τελική εικόνα για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεκαθαρίσει, ανάλογα με το πόσο οριακά θα είναι τα αποτελέσματα και ποιες πολιτείες θα αποδειχθούν καθοριστικές για την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.