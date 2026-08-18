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«Η πολυτέλεια έχει πλέον πολύ λιγότερη σχέση με το κοινωνικό κύρος και πολύ περισσότερο με το κατά πόσο ένα σπίτι εξυπηρετεί τον τρόπο ζωής μας», λέει η σχεδιάστρια Κέρι Κέλι, διευθύνουσα σύμβουλος του Kerrie Kelly Studio. Όπως διαπιστώνει μέσα από την επαγγελματική της εμπειρία, χαρακτηριστικά που κάποτε θεωρούνταν πολυτέλεια και αποτελούσαν επιθυμητές προσθήκες σε ένα σπίτι, σήμερα θεωρούνται «ολοένα και περισσότερο αυτονόητα», σύμφωνα με το yahoo.com.

«Οι ιδιοκτήτες κατοικιών δεν αναζητούν πλέον απλώς ένα όμορφο σπίτι, αλλά έναν χώρο που διευκολύνει την καθημερινότητά τους», εξηγεί η ίδια.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνται πλέον βασικά είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι πιο διαθέσιμα και προσιτά σε σχέση με το παρελθόν», εξηγεί ο Σεθ Μπάλαρντ από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ballard + Mensua Architecture στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, επισημαίνει ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να επενδύσουν στην κατοικία τους. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει οδηγήσει στο να θεωρούνται πλέον βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που κάποτε συναντούσε κανείς μόνο σε πολυτελείς κατοικίες.

Ακολουθούν 9 χαρακτηριστικά κατοικιών που στο παρελθόν θεωρούνταν πολυτελή, ενώ σήμερα θεωρούνται βασικά, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του χώρου.

1. Χώροι αποθήκευσης

Για τον Σεθ Μπάλαρντ, οι χώροι αποθήκευσης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στοιχείου που κάποτε θεωρούνταν πολυτέλεια, αλλά σήμερα θεωρείται απαραίτητο σε μια σύγχρονη κατοικία. «Άρχισα να προτείνω χώρους αποθήκευσης στους πελάτες μου στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τότε θεωρούνταν πολυτέλεια, ενώ σήμερα είναι απαραίτητοι», λέει. Θυμάται μάλιστα τον χώρο αποθήκευσης στο σπίτι των παππούδων του στη Μινεσότα, ο οποίος, όπως εξηγεί, «ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος για τους δύσκολους χειμώνες και την καθημερινότητα μιας οικογένειας με παιδιά».

«Όταν άρχισα να ανακαινίζω σπίτια, οι πελάτες σχεδόν πάντα απολογούνταν για τα παπούτσια, τα παλτά, τα σακίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό που συγκεντρώνονταν δίπλα στην είσοδο», αναφέρει ο Μπάλαρντ. «Οι οικογένειες δεν έχουν λόγο να απολογούνται για όλα αυτά τα αντικείμενα. Αυτό που χρειάζονται είναι ένας κατάλληλος χώρος για να τα τακτοποιούν», προσθέτει.

«Σήμερα, ένας αποθηκευτικός χώρος κοντά στην είσοδο του σπιτιού είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που ζητούν οι πελάτες, καθώς κάνει την καθημερινότητά τους πολύ πιο εύκολη», σημειώνει ο Μπάλαρντ.

2. Σχεδιασμένοι χώροι αποθήκευσης και οργάνωσης

Μια σημαντική αλλαγή που παρατηρεί η Κέρι Κέλι είναι ότι οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την αποθήκευση και την οργάνωση αντικειμένων, που κάποτε θεωρούνταν πολυτέλεια, σήμερα αποτελούν βασικό στοιχείο μιας σύγχρονης κατοικίας. «Ντουλάπια-αποθήκες, ειδικοί χώροι για τις ηλεκτρικές συσκευές, συρτάρια με ενσωματωμένους φορτιστές και ντουλάπια προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε κατοικίας δεν προσφέρουν απλώς περισσότερο χώρο, αλλά συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου και λειτουργικού σπιτιού, κάνοντας την καθημερινότητα πιο εύκολη», εξηγεί η σχεδιάστρια.

3. Μάρμαρο

«Χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μάρμαρο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές», λέει η Σάνον Ακινάσι, διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων και ιδρύτρια της Ash & Pine Interiors στο Σάμιτ του Νιου Τζέρσεϊ. Όπως αναφέρει, στο παρελθόν πολλοί ιδιοκτήτες «απέφευγαν τους μαρμάρινους πάγκους, επειδή το υλικό μπορεί να υποστεί εύκολα φθορές από όξινες ουσίες, υγρά και βαριά μαγειρικά σκεύη. Σήμερα όμως, υπάρχουν στην αγορά εξαιρετικά προϊόντα προστασίας για μαρμάρινες επιφάνειες. Έτσι, οι άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να επενδύσουν στο μάρμαρο, γνωρίζοντας ότι μπορούν να το προστατεύσουν από φθορές και λεκέδες», εξηγεί η Ακινάσι.

4. Φούρνοι ατμού

Όσον αφορά τις συσκευές κουζίνας, ο Μπάλαρντ αναφέρει ότι οι φούρνοι ατμού, που κάποτε θεωρούνταν πολυτέλεια, αποτελούν πλέον όλο και πιο συνηθισμένη επιλογή. «Πριν από χρόνια θεωρούνταν ειδική συσκευή. Τώρα, χρησιμοποιούνται σε όλο και περισσότερες κουζίνες, γιατί από τη στιγμή που οι άνθρωποι τους δοκιμάζουν, δεν θέλουν να τους αποχωριστούν», εξηγεί ο αρχιτέκτονας.

Η ιδιαίτερη σχέση των πελατών του με τους φούρνους ατμού ξεκίνησε από έναν πωλητή οικιακών συσκευών, ο οποίος κάποτε του είπε ότι η πίτσα της προηγούμενης ημέρας, όταν ξαναζεσταίνεται σε φούρνο ατμού, μπορεί να έχει ακόμη καλύτερη γεύση. Από τότε, πέντε πελάτες του τηλεφώνησαν λίγο μετά τη μετακόμισή τους, μόνο και μόνο για να του πουν ότι η πίτσα ήταν πράγματι εξαιρετική.

Ο Μπάλαρντ παραδέχεται ότι η ιστορία είναι αστεία, αλλά επισημαίνει πως δείχνει και κάτι ουσιαστικό: «Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι χρησιμοποιούν τον φούρνο ατμού συνεχώς, όχι απλώς για να ξαναζεστάνουν πίτσα, αλλά και για λαχανικά, ψωμί και φαγητό που έχει περισσέψει από το καθημερινό μαγείρεμα. Μόλις τον συνηθίσουν, γίνεται ένα από εκείνα τα χαρακτηριστικά της κουζίνας που δεν θέλουν πλέον να αποχωριστούν».

5. Μπιντέ

«Το μπιντέ είναι ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να δίνει την αίσθηση πολυτέλειας, ενώ στην πραγματικότητα είναι πλέον αρκετά προσιτό», αναφέρει η Ακινάσι. Όπως εξηγεί, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες εταιρείες που κατασκευάζουν είδη μπάνιου, προσφέροντας μια μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε σχέση με το παρελθόν.

Μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσει κανείς ένα ξεχωριστό μπιντέ. «Αν δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να τοποθετήσετε μια ανεξάρτητη λεκάνη μπιντέ, μπορείτε απλώς να επιλέξετε ένα ειδικό κάθισμα μπιντέ, το οποίο τοποθετείται στην υπάρχουσα λεκάνη. Πρόκειται για μια πιο απλή και οικονομική λύση», εξηγεί η σχεδιάστρια.

6. Ενσωματωμένες ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα

Οι ηλεκτρικές συσκευές που ενσωματώνονται στα ντουλάπια και στον σχεδιασμό της κουζίνας αποτελούσαν κάποτε χαρακτηριστικό στοιχείο των πολυτελών και υψηλών προδιαγραφών κατοικιών. Σήμερα, όμως, σύμφωνα με την Κέλι, αποτελούν ολοένα και πιο συνηθισμένη επιλογή. «Αυτό που κάποτε συναντούσε κανείς μόνο στις πιο πολυτελείς κουζίνες, σήμερα θεωρείται σχεδόν δεδομένο. Οι ιδιοκτήτες θέλουν η κουζίνα τους να είναι ζεστή και φιλόξενη και να αποτελεί φυσική συνέχεια του υπόλοιπου σπιτιού, αντί να μοιάζει με έναν χώρο γεμάτο ξεχωριστές ηλεκτρικές συσκευές», εξηγεί η σχεδιάστρια.

7. Εξειδικευμένα συστήματα νερού στην κουζίνα

«Παρατηρούμε επίσης ότι τα συστήματα που προσφέρουν φιλτραρισμένο, ζεστό ή ανθρακούχο νερό απευθείας από τη βρύση γίνονται πλέον όλο και πιο συνηθισμένα», αναφέρει η Κέλι. Όπως εξηγεί, οι ιδιοκτήτες δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στην ευεξία και τη βιωσιμότητα, με αποτέλεσμα η εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό να μην θεωρείται πια πολυτέλεια, αλλά μια πρακτική που εντάσσεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα.

8. Θερμαινόμενα δάπεδα

Τα θερμαινόμενα δάπεδα θεωρούνταν κάποτε χαρακτηριστικό πολυτελών κατοικιών. Σήμερα όμως, η εγκατάστασή τους είναι πολύ πιο εύκολη και οικονομική. «Επιπλέον, το κόστος τους είναι χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν, ενώ η χρήση έξυπνων θερμοστατών μπορεί να συμβάλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας», σύμφωνα με την Ακινάσι.

«Ανάλογα με τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθούν και το είδος του δαπέδου, αυτή η μορφή θέρμανσης, που αρχικά μπορεί να ακούγεται σαν πολυτέλεια, στην πραγματικότητα μπορεί να συμβάλει ακόμη και στη μείωση του κόστους θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες», προσθέτει η ίδια.

9. Εστίες μαγειρέματος με επαγωγική τεχνολογία

Η Κέλι αναφέρει τις ηλεκτρικές εστίες που λειτουργούν με επαγωγική τεχνολογία ως ένα ακόμη χαρακτηριστικό που κάποτε θεωρούνταν πολυτέλεια, αλλά σήμερα γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένο. «Δεν πρόκειται πλέον απλώς για την επιλογή της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Οι άνθρωποι εκτιμούν την ταχύτητα και την ακρίβεια στο μαγείρεμα, τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και το γεγονός ότι συμβάλλουν στη διατήρηση καλύτερης ποιότητας αέρα μέσα στο σπίτι», εξηγεί η σχεδιάστρια. Η Κέλι θεωρεί επίσης ότι η τάση αυτή αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων για έναν πιο υγιεινό και συνειδητό τρόπο ζωής.

Πώς επαναπροσδιορίζεται η έννοια της πολυτέλειας

«Ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι έχει αλλάξει και η ίδια η έννοια της πολυτέλειας», δηλώνει η Κέλι. Όπως εξηγεί, πριν από μία δεκαετία η πολυτέλεια συνδεόταν συχνά με στοιχεία που ήταν εμφανή και εντυπωσιακά, ενώ σήμερα συνδέεται όλο και περισσότερο με την άνεση και την ποιότητα της καθημερινής ζωής. «Σήμερα, μεγαλύτερη σημασία έχουν η υγεία, η ηρεμία και η εύκολη συντήρηση του σπιτιού, καθώς και η δυνατότητα ο χώρος να εξυπηρετεί τις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τη φιλοξενία φίλων», αναφέρει.

Έτσι, τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται σήμερα «πολυτελή» είναι εκείνα που βελτιώνουν διακριτικά την καθημερινότητα, χωρίς απαραίτητα να τραβούν την προσοχή. «Για εμένα, αυτό είναι το μέλλον της πολυτέλειας: ένας σχεδιασμός που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά κάνει την καθημερινή ζωή πιο άνετη και επιτρέπει στους ανθρώπους να επικεντρώνονται σε όσα έχουν πραγματικά σημασία — στην οικογένεια, στους φίλους και στις στιγμές που μοιράζονται μαζί τους», καταλήγει η Κέλι.

Ο Μπάλαρντ συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι πριν από 20 χρόνια χαρακτηριστικά όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, τα πλυντήρια και οι βοηθητικοί χώροι της κουζίνας θεωρούνταν πολυτέλεια. «Σήμερα, όμως, πολλά από αυτά αποτελούν, όπως λέει, απλώς μέρος ενός «καλού σχεδιασμού». Οι πελάτες δεν τα ζητούν για να εντυπωσιάσουν κανέναν. Τα θέλουν επειδή κάνουν το σπίτι πιο λειτουργικό και ταιριάζουν καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο ζουν πραγματικά οι οικογένειες», λέει ο Μπάλαρντ.

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