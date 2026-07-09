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Τα μεξικανικά φαγητά έχουν εξελιχθεί σε έναν ασυνήθιστο τρόπο περιγραφής της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, με κάθε νέο ακρωνύμιο να επιχειρεί να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις του επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Όπως γράφει ο αρθρογράφος του Reuters, για θέματα ενέργειας και εμπορευμάτων στην Ασία, Κλάιντ Ράσελ, η αρχή έγινε με το TACO (Trump Always Chickens Out), μια φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τακτική του Αμερικανού προέδρου να κλιμακώνει αρχικά μια κρίση και στη συνέχεια να υποχωρεί όταν το οικονομικό και πολιτικό κόστος γίνεται υπερβολικά μεγάλο.

Ακολούθησε το EMPANADA (Everybody Makes Promises And Nobody Actually Delivers Anything), το οποίο σατίριζε τις υπερβολικές εμπορικές υποσχέσεις χωρών που προσπαθούσαν να αποφύγουν τους αμερικανικούς δασμούς.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε το NACHO (Not A Chance Hormuz Opens), το οποίο εξέφραζε την απαισιοδοξία των αγορών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μετά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τώρα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Reuters, το πιο ταιριαστό ακρωνύμιο είναι το TAMALES (Trump Always Messes Around, Leaves Everybody Shafted), δηλαδή «ο Τραμπ προκαλεί συνεχώς αναστάτωση και στο τέλος όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν το τίμημα».

Οι αγορές πληρώνουν το κόστος

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής, οι μεγαλύτερες συνέπειες των πολιτικών του Τραμπ καταγράφονται στις αγορές εμπορευμάτων.

Οι δασμοί στις εισαγωγές χαλκού και αλουμινίου στις ΗΠΑ, αλλά και ο πόλεμος με το Ιράν, έχουν προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στις παγκόσμιες αγορές, διαταράσσοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ιδιαίτερα ο πόλεμος με το Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, μπορεί να πέτυχε αρχικά στρατιωτικά πλήγματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, δεν εκπλήρωσε τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον, όπως η εξουδετέρωση των βαλλιστικών πυραύλων ή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Αντίθετα, το Ιράν απέκτησε τη δυνατότητα να επηρεάζει δυσανάλογα την παγκόσμια οικονομία μέσω της απειλής διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τη σύγκρουση διέρχονταν περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου, προϊόντων διύλισης και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και σημαντικές ποσότητες αλουμινίου και θείου.

Νέοι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Ράσελ, δημιουργεί έναν μόνιμο γεωπολιτικό κίνδυνο για τις εξαγωγές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο, αναγκάζοντας χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, αλλά και οι μεγάλοι εισαγωγείς Κίνα και Ινδία, να επανεξετάσουν τη στρατηγική ενεργειακής τους ασφάλειας.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των στρατηγικών αποθεμάτων όχι μόνο πετρελαίου και καυσίμων, αλλά και κρίσιμων μετάλλων και πρώτων υλών, όπως το θείο, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων και στην επεξεργασία μεταλλευμάτων.

Από το πετρέλαιο στον χαλκό

Παρότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν επιστρέψει προσωρινά στα προπολεμικά επίπεδα, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή τις εκτόξευσε εκ νέου, με το Brent να σημειώνει άνοδο άνω του 4% μέσα σε μία ημέρα. Ταυτόχρονα, οι τιμές των καυσίμων στην Ασία παραμένουν υψηλές, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Αντίστοιχα, οι προσδοκίες για επιβολή δασμών έως και 50% στις εισαγωγές χαλκού στις ΗΠΑ οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των εισαγωγών, καθώς η διαφορά τιμών μεταξύ της αμερικανικής αγοράς και του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME) διευρύνθηκε αισθητά.

Η εξαίρεση στα κρίσιμα ορυκτά

Ο αρθρογράφος αναγνωρίζει πάντως ότι δεν ήταν όλες οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ αποτυχημένες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τη στρατηγική για τη δημιουργία εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών εκτός της επιρροής της Κίνας.

Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για την ανάπτυξη εξορύξεων και μονάδων επεξεργασίας σπάνιων γαιών, λιθίου, κοβαλτίου και βολφραμίου έχουν κινητοποιήσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια και έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη βεβαιότητα για τη μελλοντική ζήτηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ράσελ, η συνολική εικόνα παραμένει ότι η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και απρόβλεπτες παρεμβάσεις, οι οποίες συνεχίζουν να αναστατώνουν τις διεθνείς αγορές.

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