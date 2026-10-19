Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυστηρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ, να μην επιχειρήσουν νέα στρατιωτική αναμέτρηση με το Ιράν απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας, ότι η Τεχεράνη έχει εξέλθει ισχυρότερη από την προηγούμενη σύγκρουση και είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Με ανάρτησή του στo X, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έστειλε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον τoυ Ιράν, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης.

«Την τελευταία φορά που θελήσατε να “τελειώσετε τη δουλειά”, το Ιράν βγήκε ακόμη πιο ισχυρό. Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας; Ελεύθερα. Αλλά προσέξτε, γιατί κι εμείς έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς», τονίζει ο Αραγτσί.

Last time you wanted to “finish the job”, Iran emerged even stronger. Want to try your luck again? Be our guest. But be careful; we have unfinished jobs too. Netanyahu is driving America into another war to stay out of jail, whatever the consequences for Israel—let alone POTUS. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 18, 2026

Αραγτσί κατά Νετανιάχου: Επιχειρεί να παρασύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να εμπλέξει εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, τα δικαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο εσωτερικό της χώρας του επηρεάζουν τις επιλογές του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για το Ισραήλ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.