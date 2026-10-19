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Ο Ρικ Γκρένελ, στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να προσέφερε πέρυσι σε Τούρκο επιχειρηματία τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο, να συμμετέχει σε εκδηλώσεις VIP και να έρθει σε επαφή με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, με αντάλλαγμα την καταβολή χρημάτων. Σύμφωνα με το Axios, οι σχετικοί ισχυρισμοί βασίζονται σε γραπτό μήνυμα που έχει εξετάσει το μέσο και το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του γραφείου του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου.

Στο μήνυμα, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2025, αναφέρεται ότι μόλις τα χρήματα κατατεθούν σε συγκεκριμένη εταιρεία, θα διευθετηθεί η δωρεά προς το Κέντρο Κένεντι, ενώ ο παραλήπτης θα μπορεί να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις VIP και να αναπτύξει στενές σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, ακόμη και με τον ίδιο τον πρόεδρο.

Ο Γκρένελ απορρίπτει τις καταγγελίες ως ψευδείς και αρνείται ότι είναι ο αποστολέας του συγκεκριμένου μηνύματος.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, το μήνυμα αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας που διεξάγεται στον Λευκό Οίκο με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος είναι να εξακριβωθεί εάν ο Γκρένελ εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του προέδρου και υπεξαίρεσε χρήματα τα οποία προορίζονταν για δωρεά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Κέντρο Κένεντι, του οποίου είχε τότε την ηγεσία.

Παράλληλα, ο Γκρένελ κατείχε ακόμη μία θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί από τον Τραμπ, εκείνη του ειδικού απεσταλμένου για τη Βενεζουέλα. Στη συγκεκριμένη χώρα διατηρούσε συμβάσεις και ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν. Στο ίδιο μήνυμα του 2025, ο Γκρένελ φέρεται να πρότεινε στον Μιλντόν να αναλάβει τον ρόλο του «αμερικανικού προσώπου» στη Βενεζουέλα.

Πηγές με γνώση της έρευνας αναφέρουν ότι οι δικηγόροι του Μιλντόν διαβίβασαν στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου το επίμαχο μήνυμα, τουλάχιστον ένα οικονομικό έγγραφο και επιπλέον αλληλογραφία. Ο Τούρκος επιχειρηματίας είναι παντρεμένος με την Αλίνα Χάμπα, επίσης σύμβουλο του Τραμπ και πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ. Όπως αποκαλύπτει το Axios, στις 9 Οκτωβρίου η Χάμπα μπήκε αιφνιδιαστικά στο Οβάλ Γραφείο και κατηγόρησε τον Γκρένελ ότι εξαπάτησε τον σύζυγό της, πείθοντάς τον να καταβάλει χρήματα για δωρεά στο Κέντρο Κένεντι, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Στο επίκεντρο συναλλαγή 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταφέρει στον Λευκό Οίκο η Χάμπα και οι νομικοί εκπρόσωποι του Μιλντόν, η καταγγελλόμενη μεθόδευση συνδέεται με οικονομική συναλλαγή που αφορά λογισμικό ιδιωτικής αμυντικής εταιρείας με έδρα το Χιούστον και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο Μιλντόν ισχυρίζεται ότι, ακολουθώντας οδηγίες του Γκρένελ, μετέφερε 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία Texas Armament & Technology. Κατά τους ισχυρισμούς του, το ποσό επρόκειτο να κατανεμηθεί σε δύο μέρη: το ένα θα αφορούσε τη συμφωνία με το Κονγκό και το άλλο, ύψους σχεδόν 6 εκατομμυρίων δολαρίων, θα κατευθυνόταν στο Κέντρο Κένεντι.

Προς υποστήριξη των καταγγελιών του, ο επιχειρηματίας παρουσίασε το μήνυμα του 2025, στο οποίο γινόταν αναφορά τόσο στη δωρεά προς το Κέντρο Κένεντι όσο και σε «λογισμικό» σχετικό με το Κονγκό. Στο ίδιο μήνυμα, ο αποστολέας ζητούσε από τον Μιλντόν να ελέγξει ένα email που του είχε αποσταλεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το συγκεκριμένο email παραδόθηκε επίσης στον Λευκό Οίκο, μαζί με παραστατικό της 29ης Μαΐου 2025, από το οποίο προκύπτει μεταφορά 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία, γνωστή και ως TXAT.

Όπως ανέφερε η Χάμπα στον Τραμπ, χρειάστηκε να περάσουν 17 μήνες μέχρι ο Μιλντόν να πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Κένεντι δεν είχε λάβει τα χρήματα που ο ίδιος πίστευε ότι περιλαμβάνονταν στο έμβασμα το οποίο είχε πραγματοποιήσει κατόπιν οδηγιών του Γκρένελ.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για την προέλευση των χρημάτων

Ωστόσο, αρκετές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν ασαφείς. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ακριβώς ήταν το αντικείμενο της σύμβασης με το Κονγκό, ποια σχέση είχε με το Κέντρο Κένεντι και ποιοι ήταν οι συγκεκριμένοι οικονομικοί όροι της συναλλαγής.

Το επίμαχο μήνυμα δεν περιλαμβάνει αναφορά σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, ούτε για την TXAT ούτε για το Κέντρο Κένεντι. Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση υποστηρίζει, πάντως, ότι στην πρόσθετη αλληλογραφία που παραδόθηκε στον Λευκό Οίκο υπάρχουν αναλυτικότερα οικονομικά στοιχεία.

Επιπλέον, προκύπτει ένα ακόμη ζήτημα σχετικά με την προέλευση των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε αντίθεση με όσα είχε αρχικά αφήσει να εννοηθούν η Χάμπα στον Τραμπ, τα χρήματα δεν φαίνεται να μεταφέρθηκαν από προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Μιλντόν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το ποσό καταβλήθηκε στην TXAT από το υπουργείο Οικονομικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στην Κινσάσα, όπου ο Μιλντόν διατηρεί επιχειρηματική δραστηριότητα και πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους.

Εκπρόσωπος του Μιλντόν δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους της TXAT και της κυβέρνησης του Κονγκό. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επισήμανε ότι οι αρμόδιοι προσπαθούν να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκουν τα συγκεκριμένα χρήματα.

Οι διαφορετικές εκδοχές για το ύψος της δωρεάς

Πρόσθετη σύγχυση προκαλούν οι διαφορετικές αναφορές της Χάμπα σχετικά με το ύψος της φερόμενης δωρεάς προς το Κέντρο Κένεντι.

Όταν ενημέρωσε αρχικά τον Τραμπ για την καταγγελλόμενη υπεξαίρεση, έκανε λόγο για 17 εκατομμύρια δολάρια. Αργότερα, έπειτα από επικοινωνία με τον Μιλντόν, προσδιόρισε το ποσό περίπου στα 6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το ακριβές ύψος του φαίνεται να ανέρχεται στα 5,6 εκατομμύρια.

Τι απαντά ο Ρικ Γκρένελ

Ο Γκρένελ δεν θέλησε να σχολιάσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Σε προηγούμενη επικοινωνία του με το Axios, ωστόσο, είχε απορρίψει τις καταγγελίες ως «παράλογες».

Όπως είχε δηλώσει, ουδέποτε ζήτησε να μεταφερθεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε διαφορετικό προορισμό με το πρόσχημα ότι προοριζόταν για το Κέντρο Κένεντι, ενώ αρνήθηκε ότι έλαβε οποιαδήποτε πληρωμή από τον Μιλντόν. Παράλληλα, κάλεσε τον επιχειρηματία να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία αντί να διατυπώνει, όπως είπε, αβάσιμες κατηγορίες.

Όταν ενημερώθηκε για την ακριβή διατύπωση του επίμαχου μηνύματος, ο Γκρένελ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το είχε αποστείλει. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το σκεπτικό του, επικαλέστηκε ως επιχείρημα το γεγονός ότι η λέξη «center» είχε γραφτεί με τη βρετανική ορθογραφία, δηλαδή «centre».

Την ίδια ώρα, πρόσωπα από το περιβάλλον του Γκρένελ έχουν θέσει ερωτήματα για το επιχειρηματικό παρελθόν και τους συνεργάτες του Μιλντόν, αλλά και για την ηλικία του. Ο επιχειρηματίας είναι 29 ετών, αν και ορισμένα αρχεία τον εμφανίζουν ως 25χρονο.

Ερωτήματα έχουν διατυπωθεί επίσης από τους ίδιους κύκλους σχετικά με τον γάμο του, τον προηγούμενο μήνα, με την 42χρονη Χάμπα, ο οποίος φέρεται να κόστισε 10 εκατομμύρια δολάρια. Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει τη σχέση του το 2025.

Η ρήξη μεταξύ Γκρένελ και Μιλντόν

Οι σχέσεις του Μιλντόν με τον Γκρένελ επιδεινώθηκαν την περίοδο κατά την οποία οι New York Times ερευνούσαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τούρκου επιχειρηματία στη Βενεζουέλα.

Οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις από το 2024, ενώ ο Μιλντόν είχε γνωρίσει τη Χάμπα το 2025 στο Κέντρο Κένεντι.

Η έντονη αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο

Στις 9 Οκτωβρίου, η Χάμπα εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο ιδιαίτερα αναστατωμένη, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, φέρεται να φώναξε ότι ο Ρικ Γκρένελ είχε κλέψει τα χρήματα.

Ωστόσο, η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η Χάμπα δεν είχε συγκεντρώσει επαρκώς τα στοιχεία πριν παρουσιάσει τις καταγγελίες της στον πρόεδρο. Όπως ανέφερε, μπήκε στο Οβάλ Γραφείο χωρίς να γνωρίζει πλήρως τα γεγονότα, διατυπώνοντας κατηγορίες περί κλοπής, την ώρα που τα δεδομένα της υπόθεσης εξακολουθούσαν να μεταβάλλονται.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε, πάντως, ότι οι ασάφειες αυτές δεν απαλλάσσουν αυτομάτως τον Γκρένελ από κάθε υποψία, καθώς η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει, κατά την εκτίμησή του, ιδιαίτερα ύποπτα χαρακτηριστικά.

Μετά τις καταγγελίες της Χάμπα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο τον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, ζητώντας του να διερευνήσει τους ισχυρισμούς της, σύμφωνα με τις πηγές.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ και ο Σαρφ επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Γκρένελ, ο οποίος απέρριψε όλες τις κατηγορίες. Υποστήριξε μάλιστα ότι, εάν υπήρχε προοπτική δωρεάς 17 εκατομμυρίων δολαρίων, θα είχε ενημερώσει αμέσως τους αρμόδιους.

Σύμφωνα με πρόσωπο που ενημερώθηκε για τη συνομιλία, ο Γκρένελ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς εντελώς απίθανους, λέγοντας στον Τραμπ ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να ισχύει.

Η έρευνα του Λευκού Οίκου και τα νέα στοιχεία

Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε ότι ο Γουίλ Σαρφ άρχισε να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις καταγγελίες της Χάμπα στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο λόγος ήταν ότι τόσο η ίδια όσο και οι δικηγόροι του Μιλντόν καθυστερούσαν αρχικά να παραδώσουν τα έγγραφα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Τελικά, το σχετικό υλικό κατατέθηκε την Παρασκευή.

Ο Σαρφ συνεχίζει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και σχεδιάζει να εξετάσει το ψηφιακό αποτύπωμα του μηνύματος του 2025, προκειμένου να διαπιστωθούν περισσότερα στοιχεία για την προέλευσή του.

Η ίδια πηγή επισήμανε ότι στην εκτυπωμένη μορφή του μηνύματος εμφανίζεται η ίδια φωτογραφία του Γκρένελ που υπάρχει και στην καταχώρισή του ως επαφής στο κινητό τηλέφωνο.

Στο μεταξύ, πρόσωπα από το εσωτερικό του Κέντρου Κένεντι επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο και ανέφεραν ότι είχαν δει επανειλημμένα τον Μιλντόν να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις περιορισμένης πρόσβασης.

Η συχνή παρουσία του σε τέτοιες εκδηλώσεις είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι επρόκειτο για σημαντικό δωρητή του οργανισμού. Σύμφωνα με πηγή, ο επιχειρηματίας είχε εμφανιστεί ακόμη και στο θεωρείο του αντιπροέδρου, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε εκείνο του προέδρου.

Κυβερνητικός αξιωματούχος σημείωσε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο ενδέχεται να ενισχύει μέρος των ισχυρισμών της Χάμπα, καθώς φαίνεται ότι ο Μιλντόν είχε πράγματι αποκτήσει πρόσβαση σε χώρους και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Παραμένει, ωστόσο, αναπάντητο το ερώτημα για ποιον λόγο του παραχωρήθηκε αυτή η πρόσβαση, εάν είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με τον Γκρένελ στο Κονγκό και γιατί απολάμβανε τέτοια προνόμια εφόσον η φερόμενη δωρεά δεν είχε καταβληθεί ποτέ.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος αξιωματούχος, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση, για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά απαντήσεις.