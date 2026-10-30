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Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις στην ιστορία της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται η Binance, η οποία ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή όλων των καταθέσεων και αναλήψεων, έπειτα από παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας της.

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως εκτιμά ότι ο συνολικός αντίκτυπος της επίθεσης ανέρχεται σε περίπου 6,3 δισ. δολάρια, ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα καταστήσει το περιστατικό τη μεγαλύτερη κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στην αγορά, με το Bitcoin να υποχωρεί περίπου 4%, στα 77.229 δολάρια, ενώ το BNB, το κρυπτονόμισμα του blockchain που ανέπτυξε η Binance, κατέγραψε απώλειες 7,5%.

Πώς έγινε η επίθεση – Παραβιάστηκε υπολογιστής μηχανικού

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα της Binance, οι χάκερ φαίνεται ότι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού της εταιρείας και, μέσω αυτού, να αποσύρουν κεφάλαια από την πλατφόρμα.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να δείχνουν πως διέρρευσαν τα λεγόμενα private keys, δηλαδή οι ιδιωτικοί κρυπτογραφικοί κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Binance ανέφερε: «Ο εκτιμώμενος συνολικός αντίκτυπος ανέρχεται σε περίπου 6,3 δισ. δολάρια».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με εταιρείες και φορείς του οικοσυστήματος blockchain προκειμένου να εμποδίσει τη μετακίνηση των κλεμμένων κεφαλαίων.

Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί περίπου 3 δισ. δολάρια απευθείας στο blockchain, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Binance ανέφερε επίσης ότι συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές, ενώ συνεχίζει τους ελέγχους ασφαλείας για να προσδιορίσει την έκταση της παραβίασης.

Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι αναλήψεις

Η συνιδρύτρια της Binance, Γι Χε, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ώρα Νέας Υόρκης, ότι το ανταλλακτήριο αναμένει να επιτρέψει εκ νέου τις αναλήψεις εντός των επόμενων 48 ωρών.

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις αναστέλλονται προσωρινά, προκειμένου οι τεχνικές ομάδες της να πραγματοποιήσουν ελέγχους, να δεσμεύσουν κεφάλαια και να συνεργαστούν με τις αρχές.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Binance διαβεβαίωσε ότι διερευνά ενεργά τις πληροφορίες για το περιστατικό και ότι τα κεφάλαια των χρηστών παραμένουν ασφαλή.

Αντίστοιχο μήνυμα είχε στείλει το βράδυ της Πέμπτης και ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τσανγκπένγκ Ζάο, γνωστός ως CZ, ο οποίος ανέφερε στους πελάτες ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, παρά τη φερόμενη κυβερνοεπίθεση.

Η Binance ιδρύθηκε το 2017 και διαχειρίζεται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 140 δισ. δολαρίων.

Στο μικροσκόπιο ομάδα χάκερ από τη Βόρεια Κορέα

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs συνέδεσε την επίθεση με τη βορειοκορεατική ομάδα χάκερ TraderTraitor.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ύψος των κεφαλαίων που εμπλέκονται καθιστά το περιστατικό τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί.

Η πιθανή εμπλοκή της Βόρειας Κορέας παραπέμπει σε μια σειρά ιδιαίτερα μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον ανταλλακτηρίων και άλλων πλατφορμών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το προηγούμενο έτος, Βορειοκορεάτες χάκερ είχαν αποσπάσει κρυπτονομίσματα αξίας 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit.

Σύμφωνα με στοιχεία της Chainalysis, οι κλοπές κρυπτονομισμάτων που αποδίδονται σε χάκερ από τη Βόρεια Κορέα έφτασαν συνολικά τα 2 δισ. δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη απειλή που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρά τις επενδύσεις των μεγάλων πλατφορμών στην κυβερνοασφάλεια.

Tether και Circle δέσμευσαν 2,3 δισ. δολάρια

Σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες περιορισμού των απωλειών διαδραμάτισαν και οι δύο μεγαλύτεροι εκδότες stablecoins.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tether, Πάολο Αρντοΐνο, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του προχώρησε στη δέσμευση περίπου 1,5 δισ. δολαρίων σε USDT.

Το USDT είναι το stablecoin της Tether, το οποίο συνδέεται με την αξία του αμερικανικού δολαρίου και έχει συνολική αξία περίπου 180 δισ. δολαρίων.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Circle, Τζέρεμι Αλέρ, γνωστοποίησε ότι δεσμεύτηκαν περίπου 800 εκατ. δολάρια του stablecoin της εταιρείας, εν μέσω πληροφοριών για πιθανή παραβίαση της Binance.

Οι συνολικές δεσμεύσεις από τους δύο εκδότες ανέρχονται σε 2,3 δισ. δολάρια. Δεν διευκρινίζεται στο δημοσίευμα εάν το ποσό αυτό περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στα περίπου 3 δισ. δολάρια που η Binance ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη δεσμευτεί.

Πτώση 4% για το Bitcoin και 7,5% για το BNB

Η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε νέο κύμα πιέσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin υποχώρησε περίπου 4%, στα 77.229 δολάρια, μέσα στις ώρες που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση για το BNB, το οποίο έχασε 7,5% της αξίας του.

Η αναταραχή εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δυσκολεύεται να ανακτήσει την ανοδική της δυναμική.

Το μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων στα τέλη του προηγούμενου έτους είχε διαγράψει περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 18.000 ψηφιακών tokens.

Έκτοτε, οι προσπάθειες ανάκαμψης παραμένουν εύθραυστες, ενώ οι επανειλημμένες επιθέσεις σε ανταλλακτήρια προκαλούν πρόσθετες ανησυχίες για την ασφάλεια των συναλλαγών και των ψηφιακών κεφαλαίων.

Το παρελθόν του ιδρυτή της Binance και η χάρη από τον Τραμπ

Ο Τσανγκπένγκ Ζάο είχε αποχωρήσει από τη διοίκηση της Binance το 2023, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις αμερικανικές αρχές.

Ο συνιδρυτής του ανταλλακτηρίου είχε δηλώσει ένοχος για ποινικές παραβάσεις που σχετίζονταν με ανεπαρκείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πέρυσι, ο Ζάο έλαβε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρότι δεν ασκεί πλέον τη διοίκηση της πλατφόρμας, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Η δημόσια παρέμβασή του μετά την κυβερνοεπίθεση είχε στόχο να καθησυχάσει τους χρήστες της Binance, καθώς το περιστατικό προκαλούσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κεφαλαίων τους.

Νέες επιθέσεις και σε άλλες πλατφόρμες

Η επίθεση στη Binance δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό για τον κλάδο.

Τον Απρίλιο, χάκερ είχαν αφαιρέσει 280 εκατ. δολάρια από την πλατφόρμα Drift, ένα μη ρυθμιζόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων perpetual futures στο blockchain Solana.

Η επίθεση στη Binance σημειώθηκε επίσης λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Polymarket, μιας ακόμη δημοφιλούς πλατφόρμας μεταξύ νεαρών επενδυτών που αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο, ότι ανέστειλε προσωρινά τις συναλλαγές.

Η Polymarket εξήγησε ότι ένας από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών της είχε υποστεί παραβίαση ασφαλείας.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι όσοι χρήστες επηρεάστηκαν θα αποζημιωθούν πλήρως.

Οι δύο εξελίξεις, αν και δεν έχει τεκμηριωθεί σύνδεση μεταξύ τους, αναδεικνύουν τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ψηφιακές πλατφόρμες.

Με τη Binance να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία των αναλήψεων και να περιορίσει τις απώλειες, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έκταση της παραβίασης, στον εντοπισμό των δραστών και στην ανάκτηση των κεφαλαίων.

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.