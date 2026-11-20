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Η νέα μεγάλη πτώση του Bitcoin επαναφέρει στο προσκήνιο τις αμφιβολίες για το κατά πόσο το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα μπορεί να λειτουργήσει ως «ψηφιακός χρυσός», προσφέροντας προστασία στους επενδυτές σε περιόδους αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως υποστηρίζουν εδώ και χρόνια οι υπέρμαχοι των κρυπτονομισμάτων.

Στις αρχές του 2026, αναλυτές είχαν επισημάνει ότι μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για το Bitcoin θα ήταν να αποδείξει πως μπορεί να λειτουργήσει ως επενδυτικό καταφύγιο και όχι απλώς ως περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου, το οποίο ακολουθεί τις διακυμάνσεις των μετοχών ανάπτυξης και ιδιαίτερα του τεχνολογικού κλάδου.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στις αγορές δείχνουν ότι αυτή η δοκιμασία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Το Bitcoin διαπραγματευόταν κάτω από τα 62.000 δολάρια το πρωί της Παρασκευής, έχοντας υποχωρήσει δραματικά από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που είχε ξεπεράσει στις αρχές Οκτωβρίου του 2025.

Η καθοδική πορεία των τελευταίων μηνών, αναφέρει το cnbc η οποία έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αποδίδεται σε έναν συνδυασμό αρνητικών παραγόντων. Οι σημαντικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η κυβερνοεπίθεση στην Binance και η αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των τεχνολογικών υποδομών έχουν επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα.

Η αναστολή απογειώσεων από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), η διακοπή λειτουργίας του άκρως απόρρητου εσωτερικού συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), καθώς και τα επανειλημμένα προβλήματα στις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες, έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία απέναντι στον ψηφιακό κόσμο.

Ωστόσο, ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από την πτώση του Bitcoin ενδέχεται να είναι η γενικευμένη φυγή των επενδυτών από το ρίσκο.

Οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, από τις τεχνολογικές μετοχές μέχρι τον χρυσό. Σύμφωνα με στοιχεία του CNBC, τόσο ο Dow Jones όσο και ο S&P 500 βρίσκονταν την Παρασκευή σε απόσταση μικρότερη των δύο ποσοστιαίων μονάδων από την περιοχή της χρηματιστηριακής διόρθωσης.

Παράλληλα, η πρόσφατη πορεία του Bitcoin εμφανίζει ομοιότητες με τις διακυμάνσεις των μετοχών δύο μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που πραγματοποίησαν δημόσια εγγραφή, της SpaceX και της Anthropic.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα αποτυγχάνει για ακόμη μία φορά να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου, τη στιγμή που η ανησυχία κυριαρχεί στις αγορές.

Μόνο τον τελευταίο μήνα, η τιμή του Bitcoin είχε υποχωρήσει κατά περίπου 20.000 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CNBC έως το πρωί της Παρασκευής.

«Υπάρχει πλέον μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σε σχέση με έναν χρόνο πριν», δήλωσε ο Ράιαν Κέρκλεϊ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Global Settlement Network, εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα το Μαϊάμι, η οποία παρέχει υποδομές διακανονισμού συναλλαγών σε νομίσματα και κρυπτονομίσματα.

Όπως εξήγησε, επενδυτές και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων δεν αντιμετωπίζουν πλέον το Bitcoin ως εξίσου ασφαλή επένδυση σε σχέση με το παρελθόν.

Πώς συνδέεται η πτώση του Bitcoin με το sell-off της τεχνητής νοημοσύνης

Η σχέση του Bitcoin με τις ευρύτερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις προοπτικές του.

Σύμφωνα με τον Χουάν Χαβιέρ Σάντσες, επικεφαλής στρατηγικής διαχείρισης πλούτου στην Activest Wealth Management, το Bitcoin έχει ιστορικά καταγράψει τις καλύτερες επιδόσεις του σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και άφθονης ρευστότητας.

Όταν τα επιτόκια υποχωρούν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων περιορίζονται, οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις.

«Για πολλούς επενδυτές, το Bitcoin ανήκει σε αυτή την κατηγορία», σημείωσε.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και ο χρυσός, ο οποίος έχει χάσει περισσότερο από το 35% της αξίας του σε σχέση με τα υψηλά των αρχών του 2026, γίνεται λιγότερο ελκυστικός όταν οι λογαριασμοί μετρητών προσφέρουν αποδόσεις της τάξης του 5%.

Ούτε ο χρυσός ούτε το Bitcoin προσφέρουν τόκο ή κάποια άλλη τακτική απόδοση, γεγονός που περιορίζει την ελκυστικότητά τους σε περιόδους υψηλών επιτοκίων.

Τα στοιχεία της εταιρείας τεχνικής ανάλυσης Fairlead Strategies δείχνουν ότι η συσχέτιση του Bitcoin με τον Nasdaq 100 έχει αυξηθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι οι δύο αγορές κινούνται ολοένα περισσότερο προς την ίδια κατεύθυνση.

Το φαινόμενο είναι συμβατό με περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας, κατά τις οποίες οι συσχετίσεις μεταξύ των επενδύσεων υψηλού κινδύνου τείνουν να ενισχύονται.

Πάντως, η συγκεκριμένη συσχέτιση παραμένει χαμηλότερη από τα υψηλά που είχε καταγράψει στις αρχές του 2026.

Γιατί το Bitcoin μοιάζει με τον χρυσό, αλλά κινείται όπως ο S&P 500

Το Bitcoin διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του ως «ψηφιακού χρυσού».

Όπως εξηγεί ο Άντονι Γεωργιάδης, ιδρυτής και γενικός εταίρος της Innovating Capital στη Νέα Υόρκη, η προσφορά του είναι περιορισμένη, δεν ελέγχεται από έναν και μοναδικό ιδιοκτήτη και δεν υπάρχει διευθύνων σύμβουλος ή διοικητικό συμβούλιο που να μπορεί να αποφασίσει την έκδοση επιπλέον μονάδων.

Ωστόσο, από τη δημιουργία του παραμένει στενά συνδεδεμένο με τις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική.

Ο Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η νομισματική πολιτική της τελευταίας δεκαετίας ευνόησε ιδιαίτερα τις κερδοσκοπικές επενδύσεις υψηλού κινδύνου.

Όταν, όμως, αυξάνεται η μεταβλητότητα, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι συνήθως εκείνα που δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια αναταραχή που δεν συνδέεται άμεσα με το Bitcoin μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στην τιμή του, καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί ολοένα περισσότερο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ανάλογη είναι η εκτίμηση του Έιμπ Σέιχ, επικεφαλής επενδύσεων της Cordoba Advisory Partners στη Νέα Υόρκη, ο οποίος υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια το Bitcoin δεν συμπεριφέρεται ιδιαίτερα σαν ψηφιακός χρυσός.

Αντίθετα, καταγράφει σημαντικές απώλειες όταν οι χρηματιστηριακές αγορές υποχωρούν.

Τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά:

Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2026 , ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 6,3%, ενώ το Bitcoin έχασε περίπου 27%.

, ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 6,3%, ενώ το Bitcoin έχασε περίπου 27%. Από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 8 Απριλίου 2025, ο S&P 500 σημείωσε πτώση περίπου 17,4%, ενώ οι απώλειες του Bitcoin έφτασαν το 27,8%.

Οι αποκλίσεις αυτές δείχνουν ότι, όταν η Wall Street βρίσκεται υπό πίεση, το Bitcoin όχι μόνο δεν προσφέρει απαραίτητα προστασία, αλλά μπορεί να καταγράφει πολλαπλάσιες απώλειες.

Πώς επηρέασε το Bitcoin η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών

Η ανάληψη του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς αντιμετωπίζεται από την αγορά ως αρνητική εξέλιξη για τα κρυπτονομίσματα.

Η βιομηχανία των crypto είχε δαπανήσει περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη υποψηφίων που διατηρούσαν φιλική στάση απέναντι στον κλάδο. Ωστόσο, η επιρροή της στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα αποδείχθηκε μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον Σάιρους Αμίνι, επικεφαλής επενδύσεων της Hyphen Wealth Management στην Καλιφόρνια, η πτωτική πορεία του Bitcoin είχε ξεκινήσει ήδη πριν από τις εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο, το νομοσχέδιο Clarity Act απέτυχε να εξασφαλίσει την έγκριση της αμερικανικής Γερουσίας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις προοπτικές του κλάδου.

Παρότι αρκετοί πολιτικοί και αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες προώθησής του έχουν πλέον περιοριστεί, η θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για στελέχη τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια στιγμή, οι επικεφαλής της Επιτροπής Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), οι οποίοι έχουν διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζουν να υιοθετούν ευνοϊκή στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα κατά τη διαμόρφωση των κανονισμών.

Πέρα από τις πολιτικές εξελίξεις, νέες ανησυχίες έχουν προκύψει και σε σχέση με την ασφάλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον Κέρκλεϊ της Global Settlement Network, το φθινόπωρο οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν την ασφάλεια των τεχνολογιών κρυπτογράφησης, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για την προστασία των επενδύσεών τους σε Bitcoin.

Η κυβερνοεπίθεση στην Binance τον Οκτώβριο επιδείνωσε περαιτέρω το κλίμα, ενώ οι πρόσφατες αναταράξεις στις μετοχικές αγορές και οι ανησυχίες για την οικονομία προστέθηκαν στους παράγοντες αβεβαιότητας.

Όπως σημείωσε, οι τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολες, με τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων να εμφανίζονται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα.

Ο ρόλος της Wall Street και οι μαζικές εκροές από τα Bitcoin ETFs

Η είσοδος της Wall Street στην αγορά του Bitcoin αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον Κέρκλεϊ, περίπου το 20% της χρηματιστηριακής αξίας του Bitcoin συνδέεται με θεσμικούς επενδυτές, ποσοστό που ο ίδιος χαρακτηρίζει συντηρητική εκτίμηση.

Μεγάλο μέρος αυτής της έκθεσης πραγματοποιείται μέσω διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων άμεσης επένδυσης σε Bitcoin, των λεγόμενων spot ETFs, όπως το iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), τα οποία ακολουθούν την τιμή του κρυπτονομίσματος.

Τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα εγκρίθηκαν για πρώτη φορά από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Ιανουάριο του 2024 και θεωρήθηκε ότι θα δημιουργούσαν μια νέα, σταθερή πηγή θεσμικής ζήτησης.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή έχει και την αντίστροφη όψη της.

Η ευκολία με την οποία οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να αποκτούν έκθεση στο Bitcoin μέσω ETFs επιτρέπει εξίσου εύκολα και τη μαζική αποχώρησή τους από την αγορά.

Οι εκροές από αρκετά από αυτά τα κεφάλαια έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ETF Database, το iShares Bitcoin Trust ETF της BlackRock, το μεγαλύτερο της κατηγορίας του, κατέγραψε καθαρές εκροές 1,65 δισ. δολαρίων στο εξάμηνο έως τις 18 Νοεμβρίου, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα οι εκροές ανήλθαν σε 1,37 δισ. δολάρια.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ETF, το Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), εμφάνισε καθαρές εκροές 322,65 εκατ. δολαρίων σε διάστημα ενός μήνα και 771,86 εκατ. δολαρίων στο εξάμηνο.

Από την πλευρά του, το Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF κατέγραψε εκροές 66,35 εκατ. δολαρίων τον τελευταίο μήνα, παρότι σε ορίζοντα εξαμήνου διατήρησε θετικό ισοζύγιο εισροών ύψους 590,04 εκατ. δολαρίων.