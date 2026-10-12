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Η επίμονη άνοδος των τιμών ενισχύει τον κίνδυνο να εδραιωθεί μια «πληθωριστική νοοτροπία» στην αμερικανική οικονομία, προειδοποίησε τη Δευτέρα η Μπεθ Χάμακ, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων από τη Federal Reserve (Fed).

Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας (NABE), η Χάμακ υποστήριξε ότι ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να προχωρά σε έγκαιρες και σταδιακές προσαρμογές.

«Όταν είναι εφικτό, θεωρώ γενικά προτιμότερο να πραγματοποιούνται μικρότερες προσαρμογές και μάλιστα σχετικά γρήγορα, αντί να περιμένουμε και να διακινδυνεύουμε να χρειαστεί στη συνέχεια μια μεγαλύτερη διορθωτική παρέμβαση», ανέφερε η Χάμακ, η οποία διαθέτει δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) της Fed.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις μου, θεωρώ ότι η διατήρηση μιας περιοριστικής νομισματικής πολιτικής είναι απαραίτητη για την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι νέες αυξήσεις επιτοκίων ενδέχεται να βρίσκονται προ των πυλών. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου, οι αξιωματούχοι της Fed είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ μιας ακόμη αύξησης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσουν πότε θα μπορούσε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο η Fed αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή στην κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Παρά τις προειδοποιήσεις, οι αγορές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της, αργότερα μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές αποτιμούν σε άνω του 78% την πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα.

Ωστόσο, για την τελευταία συνεδρίαση του έτους, τον Δεκέμβριο, οι προσδοκίες διαφοροποιούνται σημαντικά, καθώς οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα σχεδόν 88% σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Η επιμονή του πληθωρισμού και ο κίνδυνος για την οικονομία

Η Χάμακ επισήμανε ότι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εκτείνονται σε μεγάλο εύρος αγαθών και υπηρεσιών σημαίνει ότι η επιστροφή του ετήσιου ρυθμού αύξησης των τιμών στον στόχο του 2% δεν θα είναι άμεση, αλλά θα απαιτήσει χρόνο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο.

Αντίστοιχα, ο δομικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και αποτελεί βασικό μέτρο αξιολόγησης των πληθωριστικών τάσεων για τη Fed, διαμορφώθηκε στο 3% σε ετήσια βάση.

Η Πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ αναγνώρισε ότι, παρά το γεγονός πως ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για περισσότερα από πέντε χρόνια, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για την εξέλιξη των τιμών εξακολουθούν να εμφανίζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα.

«Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν παραμείνει εντυπωσιακά καλά αγκυροβολημένες, παρά το γεγονός ότι ο πραγματικός πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο για περισσότερα από πέντε χρόνια», ανέφερε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή η σταθερότητα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

«Με κάθε μήνα που περνά, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός αυξάνει τον κίνδυνο να παγιωθεί στην οικονομία μια πληθωριστική νοοτροπία», προειδοποίησε η Χάμακ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Fed να διατηρήσει την αποφασιστικότητά της απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές.

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