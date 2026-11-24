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Τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά, τα μικροσκοπικά σωματίδια που προκύπτουν από τη διάσπαση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων δηλαδή, βρίσκονται παντού στο περιβάλλον, αλλά και τον ανθρώπινο οργανισμό. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τα μικροπλαστικά «ταξιδεύουν» και εναποτίθενται στην ύπαιθρο, σε μεγαλύτερη ποσότητα συγκριτικά με τις πόλεις. Τώρα, προκύπτει από νέα μελέτη ότι μεταφέρονται σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω χιονοθύελλας.

Όπως αναφέρει η Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Γέιλ, ερευνητές διαπίστωσαν πως οι χιονοθύελλες μεταφέρουν τεράστιο αριθμό μικροπλαστικών σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν περίπου 3.200 σωματίδια πλαστικού ανά τετραγωνικό μέτρο την ημέρα! Βέβαια, παρότι ο αριθμός φαντάζει μεγάλος, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως η συνολική ποσότητα πλαστικού είναι ιδιαίτερα μικρή.

Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι οι επιπτώσεις είναι αμελητέες, καθώς το χιόνι αποτελεί σημαντική πηγή γλυκού νερού για την Καλιφόρνια. Οι συνηθέστεροι τύποι πλαστικού που εντοπίστηκαν ήταν το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στις συσκευασίες, καθώς και ο πολυεστέρας που συναντάται κυρίως στα υφάσματα και τα ρούχα. Παρότι η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Environmental Science & Technology, δεν εξέτασε την ποσότητα πλαστικού που ενδέχεται να καταλήγει στο πόσιμο νερό, το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου το ένα τρίτο των αποθεμάτων γλυκού νερού της Καλιφόρνιας προέρχεται από το χιόνι της οροσειράς της Σιέρα Νεβάδα.

Όπως αναφέρει το Γέιλ, τα μικροπλαστικά μπορούν να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα και να δημιουργήσουν νέφη, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις. Επιπλέον, τα σκούρα κομμάτια του πλαστικού απορροφούν θερμότητα, επηρεάζοντας τη θερμοκρασία του πλανήτη. Για αυτό το λόγο, μάλιστα, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα κλιματικά μοντέλα είναι πιθανό να απαιτούν ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις των πλαστικών στο περιβάλλον.

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