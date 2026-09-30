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Με διαφημιστική καμπάνια που «τρέχει» στα social media χωρών των Βαλκανίων ο δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να προσελκύσει επισκέπτες για το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου. Με εικόνες από τα αξιοθέατα, τα μνημεία, τις εκκλησίες, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία γίνεται προσπάθεια να προβληθεί η πόλη ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις.

Τα βίντεο προβάλλονται τόσο στη Ρουμανία, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, και φορέων για την προώθηση της δράσης «Destination Thessaloniki», όσο και σε άλλες γειτονικές χώρες προσκαλώντας τους κατοίκους από τα Βαλκάνια να ανακαλύψουν την πόλη ως έναν φθινοπωρινό τουριστικό προορισμό.

«Οι διαδικτυακές καμπάνιες θα γίνονται σε όλες τις περιόδους που απαιτείται ώστε να προωθούμε τη Θεσσαλονίκη ως έναν τόπο που μπορείς να επισκεφτείς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», σημειώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης.

Επισημαίνει, δε, ο αντιδήμαρχος πως ακολουθούνται δύο στρατηγικές για την προώθηση της Θεσσαλονίκης: η push (ώθηση) που είναι η δουλειά των τουριστικών πρακτόρων να πουλήσουν το προϊόν και η pull (έλξη) ώστε ένας προορισμός να γίνει γνωστός στους καταναλωτές.

Στον προγραμματισμό του δήμου, πέρα από τα ταξίδια προβολής στο εξωτερικό τα οποία θα συνεχιστούν με την αγορά της Γερμανίας μέσα στον Οκτώβριο, περιλαμβάνονται οι δράσεις fam trips και press trips με προσκλήσεις σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, ώστε να γνωρίσουν την πόλη, τις υποδομές, την τουριστική της ταυτότητα και τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες.

Ζήτηση στα ξενοδοχεία από Ελληνες, Τούρκους, Κύπριους και Γερμανούς

Αυξημένο, από νωρίς, είναι το ενδιαφέρον από τουρίστες που θέλουν να περάσουν στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 26ης – 28ης Οκτωβρίου. Ήδη υπάρχει κίνηση με προκρατήσεις στα ξενοδοχεία, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σιμιακός, ενώ το ενδιαφέρον σταδιακά θα αυξάνεται..

«Η Θεσσαλονίκη είναι ένας κλασικός προορισμός για τον εγχώριο τουρισμό για το συγκεκριμένο τριήμερο λόγω Αγίου Δημητρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Ωστόσο, υπάρχουν κρατήσεις και από ξένους. Η αγορά της Τουρκίας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην πόλη, μετά ακολουθούν η Κύπρος, η Γερμανία και οι βαλκανικές εθνικότητες. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον ενώ έχουν γίνει τάση οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής», σημειώνει ο κ.Σιμιακός.

Αναφορικά με την προσπάθεια που κάνει ο δήμος Θεσσαλονίκης για την προβολή της πόλης μέσω του «Destination Thessaloniki» οι ξενοδόχοι εκτιμούν πως από τον πρώτο σταθμό, το Βουκουρέστι, τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι μόνο θετικά καθώς έγιναν αρκετές συναντήσεις σε επίπεδο δημάρχων και φορέων που θα εξελιχθούν σε συνεργασίες.

Για το Βερολίνο και τη Λειψία, τους δύο γερμανικούς σταθμούς που θα ακολουθήσουν μέσα στον Οκτώβριο, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων επισημαίνει πως «οι Γερμανοί είναι μια αγορά που φιγουράρει στην πρώτη τριάδα της διαμονής των Θεσσαλονικέων. Είναι πιο απαιτητική αγορά, πιο δυνατή και μεγαλύτερη. Οι απαιτήσεις τους είναι αυξημένες αλλά δεν είμαστε άγνωστοι σε αυτούς και θα έχει καλό αποτέλεσμα».

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