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Η UBS εξετάζει στρατηγικές επιλογές που περιλαμβάνουν ακόμη και τη μεταφορά της έδρας της εκτός Ελβετίας, καθώς η χώρα προχωρά σε αυστηρότερους κεφαλαιακούς κανόνες για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές με γνώση του θέματος, η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, μεταξύ των οποίων πιθανή συγχώνευση με ξένο χρηματοπιστωτικό όμιλο.

Η εξέλιξη κλιμακώνει τη μακροχρόνια διαφωνία μεταξύ UBS και ελβετικών αρχών σχετικά με το νέο πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων, το οποίο διαμορφώνεται μετά την κρατική διάσωση της Credit Suisse το 2023.

Οι νέοι κανόνες και η επιβάρυνση δισεκατομμυρίων

Το Συμβούλιο των Πολιτειών της Ελβετίας ενέκρινε στις 23 Σεπτεμβρίου πρόταση που προβλέπει ότι οι συστημικά σημαντικές τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια Common Equity Tier 1 (CET1) ίσα με το 90% των επενδύσεών τους σε ξένες θυγατρικές.

Οι νέες απαιτήσεις αποτελούν μέρος της αναθεώρησης του πλαισίου «too big to fail» της Ελβετίας μετά την κατάρρευση της Credit Suisse.

Με το προηγούμενο καθεστώς, οι ελβετικές τράπεζες όφειλαν να διαθέτουν κεφαλαιακή κάλυψη περίπου 60% για τις ξένες θυγατρικές τους.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο είχε προτείνει αρχικά την αύξηση της απαίτησης στο 100%, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των κεφαλαίων στη μητρική τράπεζα θα έδινε μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση κρίσης, αναδιάρθρωσης ή πώλησης δραστηριοτήτων.

Τον Απρίλιο του 2026, η ελβετική κυβέρνηση εκτίμησε ότι ο κανόνας του 100% θα απαιτούσε από την UBS περίπου 20 δισ. δολάρια επιπλέον κεφάλαια CET1.

Η τράπεζα αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια απαίτηση θα ήταν υπερβολική και θα την έφερνε σε μειονεκτική θέση έναντι διεθνών ανταγωνιστών που λειτουργούν υπό διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια.

Η UBS υπολογίζει κόστος 33 δισ. δολαρίων

Με βάση τον συμβιβασμό που τελικά προωθείται, η UBS εκτιμά ότι η απαίτηση για κεφάλαια CET1 στο 90% θα απαιτήσει περίπου 16 δισ. δολάρια πρόσθετων κεφαλαίων.

Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί σε περίπου 15 δισ. δολάρια πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων που συνδέονται ήδη με την εξαγορά της Credit Suisse, καθώς και περίπου 2 δισ. δολάρια από άλλες κανονιστικές αλλαγές.

Συνολικά, η UBS υπολογίζει ότι η επιβάρυνση θα φτάσει περίπου τα 33 δισ. δολάρια, με ετήσιο κόστος κοντά στα 2,5 δισ. δολάρια.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι οι αυξημένες απαιτήσεις μειώνουν την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της, καθώς δεσμεύουν περισσότερα ίδια κεφάλαια για τις διεθνείς δραστηριότητές της.

Σενάρια μεταφοράς έδρας και ξένης συγχώνευσης

Η πιθανή μεταφορά έδρας ή μια συγχώνευση με ξένο όμιλο θα μπορούσε να οδηγήσει την UBS σε διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο, περιορίζοντας ενδεχομένως τις απαιτήσεις κεφαλαίου σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί εταίροι περιλαμβάνονται η Morgan Stanley, ενώ έχουν επίσης αναφερθεί η Standard Chartered και η Deutsche Bank.

Μια τέτοια κίνηση, ωστόσο, θα ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, λόγω του μεγέθους της UBS στην ελβετική αγορά, αλλά και των νομικών, φορολογικών και επιχειρησιακών προκλήσεων που θα δημιουργούσε.

Η κυβέρνηση της Ελβετίας υποβαθμίζει το ενδεχόμενο αποχώρησης της τράπεζας.

Η υπουργός Οικονομικών, Καρίν Κέλερ-Σούτερ, δήλωσε ότι η έξοδος της UBS από τη χώρα θα ήταν πολύ πιο δαπανηρή και περίπλοκη από την παραμονή της.

«Η UBS δεν χρειάζεται να φύγει από την Ελβετία. Πολλοί αναλυτές και ειδικοί θεωρούν ότι οι απαιτήσεις είναι λογικές και εύκολα διαχειρίσιμες», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οι εισροές κεφαλαίων στις ελβετικές ιδιωτικές τράπεζες κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεωπολιτικών κρίσεων αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη στη χώρα ως χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση της Credit Suisse

Η διαμάχη για τα κεφάλαια έρχεται την ώρα που η UBS ολοκληρώνει την ενσωμάτωση της Credit Suisse, τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην ιστορία της Ελβετίας.

Η συγχώνευση της μητρικής εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2024, η ελβετική τραπεζική συγχώνευση τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ενώ στις αρχές του 2025 ολοκληρώθηκε η ενοποίηση 95 καταστημάτων.

Τον Μάρτιο του 2026, η UBS ολοκλήρωσε τη μεταφορά όλων των πελατών που τηρούνταν στα ελβετικά βιβλία της τράπεζας, καλύπτοντας περίπου 1,2 εκατ. πρώην πελάτες της Credit Suisse παγκοσμίως.

Παράλληλα, η UBS εκτιμά ότι θα απελευθερώσει περισσότερα από 6 δισ. δολάρια κεφαλαίων έως το τέλος του 2026 μέσω της εκκαθάρισης μη βασικών και παλαιών στοιχείων ενεργητικού.

Η τελική απόφαση περνά από το Κοινοβούλιο

Το θέμα θα περάσει πλέον στην κάτω Βουλή της Ελβετίας, ενώ η τελική μορφή του πλαισίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο έτος.

Ο πρόεδρος της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας (SNB), Μάρτιν Σλέγκελ, υπογράμμισε ότι η επιλογή της έδρας αποτελεί απόφαση της ίδιας της UBS.

«Φυσικά πρόκειται για μια μεγάλη τράπεζα που προσφέρει οφέλη στην Ελβετία. Όμως και η Ελβετία προσφέρει οφέλη στην UBS», δήλωσε.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το δύσκολο ισοζύγιο που καλείται να διαχειριστεί η Ελβετία: να ενισχύσει την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού της συστήματος μετά την κρίση της Credit Suisse, χωρίς να περιορίσει την ανταγωνιστικότητα της μεγαλύτερης τράπεζάς της.

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