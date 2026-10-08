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Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις της Υεμένης που στηρίζονται από το Ριάντ.

Οι επιθέσεις έπληξαν δύο αεροδρόμια, στη Ριάντ και την Άμπχα, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid στην πρωτεύουσα Ριάντ και το αεροδρόμιο της Άμπχα, στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας, δέχθηκαν επιθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη. Οι δύο επιδρομές προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, ενώ οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη και για τις δύο.

Σύμφωνα με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, στην επίθεση στο αεροδρόμιο της Ριάντ σκοτώθηκε ένας Σουδανός υπήκοος, ενώ τραυματίστηκαν πέντε Σαουδάραβες, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός κάτοικος της χώρας.

Στην επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Άμπχα σκοτώθηκαν δύο γυναίκες, μία από το Μαρόκο και μία από την Αλγερία. Ακόμη 28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και Σαουδάραβες πολίτες, τραυματίστηκαν, με τα περιστατικά να κυμαίνονται από ελαφρά έως σοβαρά.

Αντίποινα από τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία

Η σαουδαραβική πολιτική αεροπορία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποτίμησης των ζημιών και ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επιβατών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος πολιτικής αεροπορίας.

Σε αντίποινα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 82 στρατιωτικούς στόχους των Χούθι στις περιοχές Σαάντα, Χοντέιντα, Τζαούφ και Μαρίμπ.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και κέντρα διοίκησης και ελέγχου.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τουρκί αλ-Μάλικι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία «δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο βόρεια της Ριάντ, ο οποίος είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι. Αργότερα γνωστοποίησε ότι κατέστρεψε και την πλατφόρμα εκτόξευσης που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση.

Η πλατφόρμα βρισκόταν στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης, και σύμφωνα με τον συνασπισμό προετοιμαζόταν για νέα επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Νέα κλιμάκωση στην Υεμένη

Οι επιθέσεις στα δύο σαουδαραβικά αεροδρόμια σημειώνονται λίγες ημέρες μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Στόχος της επιχείρησης είναι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η «εξάλειψη» των Χούθι, μιας οργάνωσης που έχει τις ρίζες της στη βόρεια Υεμένη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης έχουν υποστηρίξει ότι έχουν καταλάβει περιοχές στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η νέα κλιμάκωση προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε μια περιοχή όπου οι θαλάσσιες και ενεργειακές μεταφορές βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Παράλληλα, η UK Maritime Trade Operations ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση με βλήματα ανοιχτά του Κατάρ την Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση σε δεξαμενόπλοιο βαθιά στον Περσικό Κόλπο εδώ και περίπου έναν μήνα.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η προοπτική νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν συνέβαλε στην άνοδο της τιμής του Brent, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,1%, ξεπερνώντας τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι και η απειλή για τις ενεργειακές μεταφορές

Οι Χούθι, μία από τις βασικές ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, κατέλαβαν τη Σαναά το 2014 και στη συνέχεια ανακοίνωσαν αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι το Ριάντ πολιορκούσε περιοχές της Υεμένης.

Οι συγκρούσεις εντάθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και να κινούνται προς τα νότια, από το προπύργιό τους στη βορειοδυτική Υεμένη προς το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ η στρατηγική του σημασία έχει ενισχυθεί περαιτέρω μετά την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον σαουδαραβικό συνασπισμό, οι απειλές με πυραύλους από τους Χούθι προέρχονται από τη Σαναά, καθώς και από τις περιοχές Σαάντα και Αμράν στη βορειοδυτική Υεμένη.

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι και τα αεροδρόμια Τζιζάν και Νατζράν είχαν γίνει στόχοι επιθέσεων τη Δευτέρα, προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας τρία άτομα.

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