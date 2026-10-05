Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Η Saudi Aramco μείωσε τις τιμές του βασικού τύπου πετρελαίου της για την Ασία στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, καθώς οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου ανταγωνίζονται για μερίδιο αγοράς, ενώ αυξάνονται οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία θα διαθέσει το Arab Light στους Ασιάτες αγοραστές για τον Νοέμβριο με έκπτωση 5 δολαρίων το βαρέλι έναντι του περιφερειακού δείκτη αναφοράς. Για τον Οκτώβριο η έκπτωση ήταν μόλις 2 δολάρια.

Η κίνηση αιφνιδίασε την αγορά, καθώς traders και διυλιστήρια ανέμεναν αύξηση της τιμής κατά 5 δολάρια σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Η απρόσμενη μείωση αποτελεί ένδειξη ότι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου επιχειρεί να ενισχύσει τις πωλήσεις της στην Ασία, σε μια περίοδο κατά την οποία και άλλοι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου προσφέρουν μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Αντίθετα, η Aramco αύξησε κατά 3 δολάρια το βαρέλι τις τιμές για την Ευρώπη, ενώ διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές για τις ΗΠΑ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αυξάνονται οι ροές μέσω του Ορμούζ

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι ποσότητες πετρελαίου που διακινούνται μέσω της θαλάσσιας οδού έχουν ανακάμψει τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει αποκαταστήσει μεγάλο μέρος των ροών μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση.

Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με εκτίμηση της JPMorgan Chase, οι ροές είχαν φτάσει την περασμένη εβδομάδα στο 98% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.

Παρότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνη, η αυξημένη διαθεσιμότητα πετρελαίου δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών για την ασιατική αγορά.

Εναλλακτικές διαδρομές για τους αγοραστές

Οι επίσημες τιμές της Aramco αφορούν αργό που πωλείται μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων σε διυλιστήρια, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες παραλαμβάνουν τα φορτία από το Ρας Τανουρά, στον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά έχει αναγκάσει αρκετούς πελάτες να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, μεταφέροντας φορτία μέσω των Στενών και πραγματοποιώντας μεταφορτώσεις στον Κόλπο του Ομάν.

Η Saudi Aramco ζήτησε από τα ασιατικά διυλιστήρια να δηλώσουν τις ποσότητες που επιθυμούν να παραλάβουν τον επόμενο μήνα τόσο από λιμάνια του Περσικού Κόλπου όσο και από το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα ή το μεσογειακό λιμάνι Σίντι Κερΐρ της Αιγύπτου.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι εναλλακτικές αυτές επιλογές εξετάζονται σε περίπτωση που συνεχιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Πάνω από 80% η δυναμικότητα του East-West

Η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τις ροές μέσω του αγωγού East-West σε πάνω από το 80% της δυναμικότητάς του.

Παράλληλα, οι ποσότητες πετρελαίου που μπορούν να εξαχθούν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έχουν αυξηθεί σε επίπεδα που παραπέμπουν στην περίοδο του πολέμου, καθώς το βασίλειο διοχετεύει μικρότερες ποσότητες στα εγχώρια διυλιστήρια.

Ο αγωγός East-West αποκτά έτσι ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά αργού προς την Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να απαιτείται διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών διαδρομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια των παραγωγών να διατηρήσουν τις εξαγωγές τους παρά τις στρατιωτικές συγκρούσεις και τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα.

Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επεκτείνονται.

Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης έχει ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχουν οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει τους κινδύνους για τις μεταφορές πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η ναυσιπλοΐα παραμένει αντιμέτωπη με στρατιωτικές απειλές και υψηλότερο κόστος ασφάλισης και μεταφοράς.

Το κόστος ναύλωσης πλοίων παραμένει υψηλό, αντανακλώντας τόσο την έλλειψη διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων όσο και τους αυξημένους κινδύνους για τη μεταφορά πετρελαίου μέσα από μια περιοχή που παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η κίνηση της Aramco να προσφέρει μεγαλύτερη έκπτωση στην Ασία αποτυπώνει έτσι μια σημαντική αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς. Ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου, η επιστροφή των ροών, η αποκατάσταση εναλλακτικών διαδρομών και η αύξηση της προσφοράς εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών για τους μεγάλους Ασιάτες αγοραστές.

Διαβάστε ακόμη

Το επόμενο βήμα από την πράσινη ενέργεια: Φωτοβολταϊκά που παράγουν ρεύμα στον βυθό της θάλασσας

Gen Z και τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι νέοι εργαζόμενοι επενδύουν στις δεξιότητες του μέλλοντος

Πλειστηριασμοί: Η Spider, η Fieratex και τα «φιλέτα» της Gennet στον Πύργο των Αθηνών (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ