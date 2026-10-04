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Ο OPEC+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητες τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου τον Νοέμβριο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να περιορίζει σημαντικά την πραγματική παραγωγή αρκετών χωρών της συμμαχίας.

Σύμφωνα με αντιπροσώπους που επικαλείται το Bloomberg, επτά βασικές χώρες του OPEC+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία να μην αλλάξουν τους στόχους παραγωγής για τον επόμενο μήνα. Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά την τηλεδιάσκεψη της Κυριακής.

Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ντίζελ καταγράφει τιμές-ρεκόρ στην αντλία. Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη οδηγήσει τις χώρες της G7 στην απόφαση να προχωρήσουν σε αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων.

Ο OPEC+ είχε ήδη προαναγγείλει ότι θα παγώσει τις αυξήσεις των ποσοστώσεων έως το τέλος του 2026, έπειτα από μια σειρά περιορισμένων αυξήσεων κατά το εξάμηνο έως τον Αύγουστο. Στην πράξη, ωστόσο, οι συγκεκριμένες κινήσεις είχαν κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική υποχώρηση της παραγωγής στον Περσικό Κόλπο.

Η κρίση έχει περιορίσει έτσι την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων της συμμαχίας, καθώς σημαντικά μέλη του OPEC, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κουβέιτ, εξακολουθούν να αντλούν αισθητά μικρότερες ποσότητες σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα για τη συμμαχία είναι εάν θα επαναφέρει στην αγορά ακόμη ένα μέρος της παραγωγής που είχε αποσυρθεί το 2022. Η απόφαση αναμένεται να είναι πιο σύνθετη, καθώς θα εξαρτηθεί και από τον εν εξελίξει έλεγχο της πραγματικής παραγωγικής δυναμικότητας των κρατών-μελών.

Η συνολική πολιτική παραγωγής για το 2027 αναμένεται να καθοριστεί στην πλήρη υπουργική σύνοδο του OPEC+ στις 29 Νοεμβρίου.

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