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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταρτίσει σχέδια βομβαρδισμού τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας GBU-43/B, Βόμβας Μαζικών Eκρηκτικών Υλών Αεροδιασποράς, η οποία είναι επίσης γνωστή ως η “μητέρα όλων των βομβών”, κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.

Η πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ουσιαστική κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν στο CNN, ότι υπάρχουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας ως προς της επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.

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