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Η μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2026 θα κριθεί κυρίως στις περιοχές που υποστηρίζουν τον Τραμπ.

Σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, οι Ρεπουμπλικανοί φέτος υπερασπίζονται έναν ασυνήθιστα μικρό αριθμό εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες είτε ψήφισαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 είτε τον υποστήριξαν με μικρή πλειοψηφία, σύμφωνα με νέα έρευνα που κοινοποίησε στο CNN το Κέντρο Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί έχουν λιγότερες ευκαιρίες για εύκολη κατάκτηση εδρών έναντι προφανώς ευάλωτων στόχων από ό,τι είναι συνηθισμένο για το κόμμα που δεν κατέχει τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια ενός ενδιάμεσου εκλογικού γύρου.

Αυτό το πεδίο που κλίνει υπέρ του Τραμπ είναι κομβικής σημασίας για τις ελπίδες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να αψηφήσει το ιστορικό των ενδιάμεσων εκλογικών ηττών για το κόμμα του Προέδρου και να διατηρήσει τη μικρή πλειοψηφία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μία από τις ισχυρότερες τάσεις της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής είναι ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τις εκλογές για το Κογκρέσο περισσότερο ως ένα δημοψήφισμα για το ποιο κόμμα θέλουν να καθορίσει την εθνική ατζέντα.

Ακόμη και στις δυσμενέστερες συνθήκες για τις ενδιάμεσες εκλογές, και τα δύο κόμματα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να υποστούν απώλειες στις εκλογικές περιφέρειες όπου ο πρόεδρος είχε σημειώσει την ισχυρότερη επίδοση δύο χρόνια πριν.

Αυτό σημαίνει ότι, για να σημειώσουν σημαντικά κέρδη, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο σε εχθρικό έδαφος από ό,τι συνήθως έκαναν τα κόμματα στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Μετά τις τελευταίες κινήσεις αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής υπερασπίζονται οκτώ έδρες που έχασε ο Τραμπ το 2024, και 25 ακόμη που κέρδισε με συνολικό ποσοστό ψήφων που δεν ξεπερνούσε το 4% πάνω από το εθνικό του ποσοστό.

Αν μη τι άλλο, καθώς ανοίγουν οι κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή κατέχουν περισσότερες πολιτικά επισφαλείς έδρες. Εν μέρει ως αποτέλεσμα των διαμάχων για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, 16 από αυτούς κατέχουν πλέον έδρες σε περιφέρειες που κέρδισε ο Τραμπ, ενώ άλλες τριάντα περίπου βρίσκονται σε περιφέρειες όπου ο Τραμπ έχασε οριακά από την Καμάλα Χάρις.

Όπως και στο παρελθόν, ο πιο εύκολος στόχος για τους Δημοκρατικούς θα πρέπει να είναι οι οκτώ Ρεπουμπλικανοί σε εκλογικές περιφέρειες που ψήφισαν υπέρ της Χάρις. Αν και δύο από αυτούς τους εν ενεργεία βουλευτές τους έχουν απογοητεύσει στο παρελθόν, οι Δημοκρατικοί θεωρούνται σαφώς φαβορί για να κατακτήσουν τις υπόλοιπες έδρες.

Οι πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες για τους Δημοκρατικούς είναι οι 25 Ρεπουμπλικανοί σε έδρες που ο Τραμπ κέρδισε με σχετικά μικρή διαφορά. Το κόμμα στοχεύει επίσημα σχεδόν όλους αυτούς τους Ρεπουμπλικάνους, συμπεριλαμβανομένων πολλών εδρών στην Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν, την Αϊόβα, το Ουισκόνσιν, την Αριζόνα και το Κολοράντο.

Πέρα από αυτό, στοχεύει επίσης σε 16 από τις έδρες που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί, όπου ο Τραμπ σημείωσε τουλάχιστον 5% πάνω από το εθνικό του αποτέλεσμα το 2024. Όπως έδειξαν οι εμπειρίες του 2006, του 2010 και του 2018, το κόμμα που δεν βρίσκεται στον Λευκό Οίκο έχει κερδίσει σχετικά λίγες από αυτές τις έδρες, ακόμη και σε πολύ καλές ενδιάμεσες εκλογές.

Ακόμη και το 2018, όταν το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ήταν κατά αρκετές μονάδες υψηλότερο την ημέρα των εκλογών από ό,τι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις σήμερα, οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν απροσδόκητα μερικές έδρες των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει άνετα δύο χρόνια νωρίτερα σε πολιτείες όπως η Νότια Καρολίνα, η Οκλαχόμα και το Μέιν.

Παρά την προστασία που παρέχει σήμερα ο εκλογικός χάρτης στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αν ο Τραμπ δεν καταφέρει να ανασυγκροτήσει τη δημόσια υποστήριξή του, οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους Δημοκρατικούς να ξυπνήσουν με δυσάρεστες εκπλήξεις, σύμφωνα με το CNN.