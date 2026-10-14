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Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) μπορεί να διευρύνει το χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων κι αναπτυσσόμενων οικονομιών, ειδικότερα να ληφθεί υπόψη η δραστική μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας.

Η ίδια, τόνισε ότι το ΔΝΤ αναγνωρίζει την ευθύνη του να βοηθήσει στην χρηματοδότηση των χωρών όταν αυτό απαιτείται, ενώ παρότρυνε τα κράτη-μέλη του, να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για την αύξηση των χρηματοδοτήσεων στο Καταπιστευματικό Ταμείο του ΔΝΤ για τη Μείωση της Φτώχειας και την Ανάπτυξη, το οποίο, δανειοδοτεί με χαμηλό και μηδενικό επιτόκιο τις φτωχές χώρες.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε επίσης, ότι ζήτησε από τις χώρες-μέλη να αναπληρώσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Αρωγής και Ανάσχεσης Καταστροφών του ΔΝΤ. Πρόκειται για ένα ειδικό ταμείο που παρέχει οικονομικές χορηγήσεις και εξυπηρέτηση ή ακύρωση χρεών στις πιο ευάλωτες οικονομικά και πιο φτωχές χώρες-μέλη του ΔΝΤ.

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