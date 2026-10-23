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Την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να συνεχίσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της σε διεθνείς κρίσεις επανέλαβε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ασκώντας παράλληλα κριτική στη λειτουργία του ΟΗΕ και στην κυριαρχία των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στο περιθώριο της 9ης Διάσκεψης Διαμεσολάβησης της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιείται σήμερα, με πρωτοβουλία της ‘Αγκυρας, συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, Γερμανίας, Βρετανίας, Γαλλίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, με επίκεντρο τις περιφερειακές κρίσεις, το Παλαιστινιακό, την Υεμένη, τα Στενά του Ορμούζ και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς την διάσκεψη αυτή, που διοργανώθηκε με οικοδεσπότη τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Ερντογάν υπογράμμισε τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η Αγκυρα επιδιώκει να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας ακόμη και στις δυσκολότερες συγκρούσεις.

«Σε μια περίοδο αυξανόμενων συγκρούσεων και κλονισμού της εμπιστοσύνης στους διεθνείς θεσμούς, η Τουρκία δεν εγκαταλείπει ποτέ τη διπλωματία, ακόμη και όταν οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν συνομιλούν. Από τις ανταλλαγές αιχμαλώτων Ρωσίας-Ουκρανίας μέχρι τις διαμεσολαβητικές μας προσπάθειες στην Αφρική, εργαζόμαστε για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη», δήλωσε.

Αναφερόμενος στον ΟΗΕ, ο Ερντογάν αμφισβήτησε τον δίκαιο χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα του σημερινού διεθνούς συστήματος. «Εκατομμύρια άνθρωποι στην Παλαιστίνη, στον Λίβανο και στο Σουδάν, που έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον ΟΗΕ, βιώνουν βαθιά απογοήτευση. Ένα σύστημα στο οποίο η βούληση περισσότερων από 190 χωρών εξαρτάται από τις διαθέσεις πέντε δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε εμπνέει εμπιστοσύνη», υποστήριξε.

Ο Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης, επισημαίνοντας ότι «ακόμη και στις δυσκολότερες διαφορές υπάρχει πάντα μια πόρτα για τη διπλωματία».

Φιντάν: «Το Ισραήλ παραβιάζει καθημερινά την εκεχειρία»

Την ίδια ώρα, τις καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ κατήγγειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προειδοποιώντας για την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στο διεθνές σύστημα και προβάλλοντας τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας σε περιφερειακές κρίσεις. Μιλώντας στην 9η Διάσκεψη Διαμεσολάβησης της Κωνσταντινούπολης, ο Φιντάν επικαλέστηκε στοιχεία του ΟΗΕ για περισσότερους από 100 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει χωρίς συνέπειες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Ο Φιντάν παρουσίασε στη συνέχεια τη Λιβύη ως παράδειγμα της τουρκικής διαμεσολαβητικής πολιτικής, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας. «Πιστεύουμε ότι η μόνη οδός για μια μόνιμη λύση είναι μια διαδικασία που θα ανήκει στους ίδιους τους Λίβυους και θα βασίζεται στον ειλικρινή διάλογο», τόνισε. Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η περιφερειακή σταθερότητα δεν μπορεί να επιβληθεί από εξωτερικές δυνάμεις.

«Η Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας δημιουργήθηκε για την προστασία της περιφερειακής ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Βαλκανική Πλατφόρμα Ειρήνης προωθεί πρακτικές λύσεις μέσω περιφερειακής συνεργασίας. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Τουρκία επιδιώκει να μετατρέψει τη διαμεσολάβηση από διπλωματικό εργαλείο σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της.