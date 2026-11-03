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Οι κάλπες σε όλες τις ΗΠΑ έχουν ανοίξει για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις τελευταίες που ξεκίνησαν την ψηφοφορία ήταν η Αλάσκα, μία από τις πολιτείες-κλειδιά, καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός για το ποιος θα κερδίσει τον έλεγχο της Γερουσίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να καταφθάνουν μετά τις 18:00 (ανατολική ώρα ΗΠΑ) (02:00 ώρα Ελλάδας). Δεν θα δώσουν, ωστόσο, σαφή εικόνα για το συνολικό αποτέλεσμα, καθώς αυτές οι αναμετρήσεις είναι σε πολιτείες όπου τα αποτελέσματα θεωρούνται σχεδόν σίγουρα υπέρ των Ρεπουμπλικάνων (Κεντάκι και Ιντιάνα) ή υπέρ των Δημοκρατικών (Βερμόντ).

Υπάρχουν αρκετές αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπως στο Οχάιο, όπου οι κάλπες κλείνουν στις 19:30 τοπική ώρα (03:30 ώρα Ελλάδας), και στο Μέιν, όπου κλείνουν στις 20:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας).

Αυτές οι αναμετρήσεις ενδέχεται να προσφέρουν τις πρώτες ενδείξεις για τις προθέσεις των ψηφοφόρων.

Στις 01:00 ώρα Ελλάδας θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης μεταξύ των ψηφοφόρων, τα οποία θα δώσουν μια εικόνα για τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο το εκλογικό σώμα.

Στις 02:00 κλείνουν οι πρώτες κάλπες στο Κεντάκι και την Ιντιάνα. Έπειτα από αυτές, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στις κρίσιμες πολιτείες όπου διεξάγεται σκληρή μάχη.

Στις 03:30 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στο Οχάιο, όπου η μάχη μεταξύ του Ρεπουμπλικανού και του Δημοκρατικού υποψηφίου αναμένεται στήθος με στήθος. Τα αποτελέσματα από αυτή την πολιτεία ενδέχεται να δώσουν μια πρώτη εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.

Στις 04:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην αμφίρροπη αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μέιν, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του Κάνσας και του Τέξας.

Στις 05:00 κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, καθώς και στο Κάνσας και το Τέξας. Τις επόμενες ώρες, ενδέχεται να αρχίσει να διαμορφώνεται μια εικόνα για το αν τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο για τους Ρεπουμπλικανούς ή για τους Δημοκρατικούς.

Στις 09:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλάσκα, την τελευταία κρίσιμη πολιτεία.

Κάθε πολιτεία έχει τους δικούς της κανόνες για την καταμέτρηση και την επεξεργασία των ψήφων.

Ορισμένες πολιτείες, όπως η Φλόριντα, επεξεργάζονται τις επιστολικές ψήφους πριν από τις εκλογές, ενώ άλλες ξεκινούν την καταμέτρηση μόνο στις 3 Νοεμβρίου.

Τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι επαληθεύουν, επεξεργάζονται και καταμετρούν μεμονωμένες ψήφους.

Οι περισσότερες πολιτείες απαιτούν έναν μετεκλογικό έλεγχο που περιλαμβάνει μια χειροκίνητη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που ελέγχονται σε σχέση με τα σύνολα των μηχανημάτων, αν και οι κανόνες διαφέρουν σε όλη τη χώρα. Η πλήρης διά χειρός καταμέτρηση γενικά προορίζεται για επανακαταμέτρηση.

Πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ψηφοφορίας

Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ψηφοφορίας αδυνατούσαν σήμερα να σαρώσουν τα ψηφοδέλτια σε μια κομητεία κοντά στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση για μια έδρα στο αμερικανικό Κογκρέσο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι ψήφοι θα καταμετρηθούν κανονικά.

«Η εκλογική υπηρεσία της κομητείας του Γουέστσεστερ ενημερώθηκε σχετικά με ένα πρόβλημα που αφορά τα έντυπα ψηφοδέλτια, το οποίο εμποδίζει τα εκλογικά μηχανήματα να τα δέχονται στα εκλογικά τμήματα σε ολόκληρη την κομητεία», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση.

«Η εκλογική υπηρεσία της κομητείας Γουέστσεστερ θα ήθελε να καθησυχάσει κάθε ψηφοφόρο: η ψήφος σας έχει σημασία, το ψηφοδέλτιό σας θα διασφαλιστεί και η ψήφος σας θα καταμετρηθεί κανονικά», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο διοικητής της κομητείας Γουέστσεστερ, Κένεθ Τζένκινς, κάλεσε τους ψηφοφόρους να «συνεχίσουν» να ψηφίζουν και να μην «πανικοβάλλονται».

Εκτίμησε επίσης ότι, σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει «ανάγκη» να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας των εκλογικών τμημάτων, το οποίο έχει οριστεί από τις 06:00 έως τις 21:00, τοπική ώρα.

Ορισμένες περιοχές της κομητείας Γουέστσεστερ ανήκουν σε μια εκλογική περιφέρεια που παραδοσιακά ευνοεί τους Δημοκρατικούς, ωστόσο ο απερχόμενος εκπρόσωπός της, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του, είναι ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Λόουλερ.