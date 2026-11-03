Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Αμερική προσέρχεται σήμερα στις κάλπες με το πολιτικό σκηνικό βαθιά πολωμένο και την προεδρία Τραμπ σε μια από τις κρισιμότερες δοκιμασίες της. Η ακρίβεια, η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο και η υποχώρηση της δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου ενισχύουν τις προσδοκίες των Δημοκρατικών για ανατροπή των συσχετισμών στο Κογκρέσο. Ωστόσο, πίσω από το δημοσκοπικό τους προβάδισμα κρύβονται έξι κρίσιμες παγίδες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την έκταση της νίκης τους και να διατηρήσουν ανοιχτή τη μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικοί σε περιφέρειες που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικανούς. Παράλληλα, το κόμμα έχει διευρύνει την προεκλογική του δραστηριότητα ακόμη και στις συντηρητικές περιοχές που αποτελούν παραδοσιακά προπύργια του Τραμπ.

Είναι ευρέως διαδεδομένη η εκτίμηση ότι οι Δημοκρατικοί θα έχουν μια θετική εκλογική βραδιά. Το μέγεθος, όμως, μιας ενδεχόμενης νίκης παραμένει αβέβαιο, γράφει το Reuters.

Ακολουθούν έξι λόγοι για τους οποίους οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να μην ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες.

1. Λιγότερες αμφίρροπες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Ο αριθμός των πραγματικά ανταγωνιστικών εκλογικών αναμετρήσεων για τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει μειωθεί δραστικά κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η αυξανόμενη κομματική πόλωση και η αναχάραξη των εκλογικών περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής του gerrymandering (σκόπιμη αναχάραξη των εκλογικών περιφερειών με στόχο να ευνοηθεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα), έχουν καταστήσει περισσότερες έδρες ασφαλείς είτε για τους Δημοκρατικούς είτε για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ως αποτέλεσμα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο 40 έως 50 από τις συνολικά 435 έδρες της Βουλής είναι πραγματικά αμφίρροπες στις φετινές εκλογές.

Οι περισσότεροι αναμένουν ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον έλεγχο της κάτω Βουλής από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά ενδεχομένως με πλειοψηφία μόλις 5 έως 20 εδρών.

Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα καταγραφής κερδών ανάλογων με εκείνα του 2018, όταν οι Δημοκρατικοί είχαν αυξήσει την κοινοβουλευτική τους δύναμη κατά 41 έδρες.

Ο Μπιλ Γκάλστον, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, ανέφερε ότι ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν 25 επιπλέον έδρες, «θα διαθέτουν μια λειτουργική πλειοψηφία, αλλά όχι μια ιδιαίτερα μεγάλη».

Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφήνοντάς τους όμως περιορισμένα περιθώρια πολιτικών ελιγμών.

Αυτό θα καθιστούσε δυσκολότερη την έγκριση αμφιλεγόμενων νομοθετημάτων ή την επίκληση μιας ευρείας λαϊκής εντολής, όπως εκείνης που συνδέεται με τις μεγάλες εκλογικές ανατροπές του παρελθόντος.

2. Η πλειοψηφία στη Γερουσία είναι κάθε άλλο παρά δεδομένη

Παρότι οι Δημοκρατικοί θεωρείται πιθανό να αυξήσουν τις έδρες τους στην 100μελή Γερουσία, η εξασφάλιση των τεσσάρων επιπλέον εδρών που απαιτούνται για πλειοψηφία 51 έναντι 49 παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη.

Ο βασικός λόγος είναι ότι αρκετοί από τους σημαντικότερους εκλογικούς στόχους τους βρίσκονται σε πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Ντέιβιντ Γουάσερμαν, εκλογικός αναλυτής του ανεξάρτητου Cook Political Report, επισήμανε ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να πετύχουν ανατροπές σε πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε κερδίσει με διψήφια διαφορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και μια μετατόπιση δέκα ποσοστιαίων μονάδων σε εθνικό επίπεδο υπέρ των Δημοκρατικών πιθανότατα θα άφηνε το κόμμα δύο έδρες μακριά από την πλειοψηφία.

Οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολότερες από τις αναμενόμενες αναμετρήσεις σε πολιτείες όπου ήλπιζαν ότι θα είχαν μεγαλύτερη ασφάλεια, μεταξύ των οποίων το Μέιν, το Νιου Χάμσαϊρ και το Μίσιγκαν.

«Οι Ρεπουμπλικανοί παραμένουν πολύ κοντά σε αυτές τις αναμετρήσεις», δήλωσε ο Άντριου Μπους, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Νόξβιλ και συγγραφέας βιβλίου για την ιστορία των ενδιάμεσων εκλογών.

«Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι που θα περίμενε κανείς, εάν τα πράγματα εξελίσσονταν ευνοϊκά για τους Δημοκρατικούς σε ολόκληρη τη χώρα».

3. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι εμφανίζονται περισσότερο ενθουσιώδεις από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ωστόσο, οι πολιτικοί στρατηγικοί επισημαίνουν ότι ορισμένες από τις σημαντικότερες εκλογικές ομάδες των Δημοκρατικών, όπως οι νέοι, οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι, εμφανίζουν ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ενδιάμεσες εκλογές σε σύγκριση με τις προεδρικές αναμετρήσεις.

Οι έρευνες καταγράφουν επίμονη δυσπιστία αυτών των ομάδων απέναντι και στα δύο κόμματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, εάν η συμμετοχή των συγκεκριμένων ψηφοφόρων αποδειχθεί χαμηλότερη από τις προσδοκίες, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να καταγράψουν ασθενέστερες επιδόσεις την ημέρα των εκλογών.

Τα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας σε πολιτείες που καταγράφουν την κομματική εγγραφή των εκλογέων δείχνουν αυξημένη κινητοποίηση των Δημοκρατικών.

Οι Ρεπουμπλικανοί, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πολλοί από τους δικούς τους ψηφοφόρους παραδοσιακά περιμένουν μέχρι την ημέρα των εκλογών για να ψηφίσουν.

Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, οι ψηφοφόροι ηλικίας 50 ετών και άνω αποτελούσαν σχεδόν διπλάσιο μέρος του εκλογικού σώματος σε σύγκριση με όσους ήταν κάτω των 50 ετών.

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψηφοφόροι έχουν στραφεί περισσότερο προς τους Ρεπουμπλικανούς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

4. Το μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών

Οι Ρεπουμπλικανοί εισήλθαν στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας με σημαντικό πλεονέκτημα χρηματοδότησης, παρότι οι δαπάνες στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει ανάμεικτα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των κομματικών επιτροπών και της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC), οι Ρεπουμπλικανοί διέθεταν πλεονέκτημα αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων κατά τις τελευταίες εβδομάδες της εκστρατείας.

Τα ποσά αυτά αφορούσαν τις εθνικές κομματικές επιτροπές και τις μεγάλες συνεργαζόμενες επιτροπές πολιτικής χρηματοδότησης, γνωστές ως super PACs.

Ο Τραμπ διέθεσε περισσότερα από 277 εκατ. δολάρια, κυρίως μέσω της επιτροπής MAGA Inc., για μια εκστρατεία της τελευταίας στιγμής με τηλεοπτικές διαφημίσεις και απευθείας επικοινωνία, προκειμένου να ενισχύσει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, δαπάνησε περίπου 366 εκατ. δολάρια κατά τον φετινό εκλογικό κύκλο για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Από αυτά, τα 276 εκατ. δολάρια διατέθηκαν από τον Ιούλιο και μετά.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης διαφημιστικών δαπανών AdImpact, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν δαπανήσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 188 εκατ. δολάρια περισσότερα από τους Δημοκρατικούς για διαφημίσεις στις κρίσιμες αναμετρήσεις της Γερουσίας.

«Κάθε φορά που η μία πλευρά διαθέτει μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να διοχετεύσει αυτά τα χρήματα στις εκλογικές αναμετρήσεις την τελευταία στιγμή, μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα σε περιπτώσεις όπου η διαφορά είναι μικρή», δήλωσε ο Μπους.

5. Οι δημοσκοπήσεις έχουν υποτιμήσει τη δύναμη των Ρεπουμπλικανών

Οι δημοσκοπήσεις έχουν υποτιμήσει επανειλημμένα την υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς κατά τους πρόσφατους εκλογικούς κύκλους.

Οι μετρήσεις των Reuters/Ipsos δείχνουν ότι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι προτιμούν τους Δημοκρατικούς έναντι των Ρεπουμπλικανών με 47% έναντι 35%, όταν ερωτώνται ποιο κόμμα θα ήθελαν να εκπροσωπεί την περιφέρειά τους στο Κογκρέσο.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ δημοσκοπήσεων και πραγματικών αποτελεσμάτων έχουν καταγραφεί σε εκλογές στις οποίες ο ίδιος ο Τραμπ ήταν υποψήφιος.

Ο Τραμπ δεν είναι υποψήφιος στις φετινές εκλογές, αλλά έχει καλέσει τους υποστηρικτές του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση του Νοεμβρίου σαν να συμμετείχε ο ίδιος.

Οι δημοσκοπήσεις είχαν υποτιμήσει σημαντικά τη δύναμη των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2014, όταν το κόμμα πέτυχε σαρωτική νίκη στη Γερουσία.

Αντίθετα, στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, οι δημοσκοπήσεις είχαν υποεκτιμήσει τις επιδόσεις που τελικά κατέγραψαν οι Δημοκρατικοί.

6. Οι επιθέσεις περί «σοσιαλισμού» και οι αναποφάσιστοι

Ο Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι έχουν επιχειρήσει να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως σοσιαλιστές και εξτρεμιστές, οι οποίοι συνιστούν υπαρξιακή απειλή για τη χώρα.

Οι Δημοκρατικοί που συμμετέχουν σε αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις δηλώνουν ολοένα συχνότερα ότι είναι «υπερήφανοι καπιταλιστές», καθώς ανησυχούν ότι η ρητορική των Ρεπουμπλικανών μπορεί να επηρεάσει κρίσιμους ανεξάρτητους ψηφοφόρους.

Οι Ρεπουμπλικανοί προβάλλουν τις νίκες υποψηφίων που ανήκουν στο κίνημα Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής (Democratic Socialists of America), καθώς και άλλων προοδευτικών υποψηφίων στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών, προκειμένου να παρουσιάσουν ολόκληρο το κόμμα ως σοσιαλιστικό.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι λιγότεροι από 24 υποψήφιοι αυτών των πολιτικών τάσεων σημείωσαν νίκες φέτος.

Ο Γκάλστον εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις ενδέχεται να βρουν ανταπόκριση σε ορισμένους αναποφάσιστους ψηφοφόρους και να επηρεάσουν το αποτέλεσμα σε αμφίρροπες περιφέρειες.

«Θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικό στις οριακές περιπτώσεις», δήλωσε.

«Θα μπορούσε να περιορίσει το προβάδισμα των Δημοκρατικών κατά μία ή δύο ποσοστιαίες μονάδες στις αμφίρροπες αναμετρήσεις».