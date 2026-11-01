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Μια απροσδόκητη πολιτική εξέλιξη ανατρέπει τις ισορροπίες στην προεκλογική μάχη για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν, καθώς η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς ανακοίνωσε δημόσια ότι στηρίζει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Μάικ Ρότζερς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο κόμμα της λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Στίβενς, η οποία είχε ηττηθεί οριακά στις εσωκομματικές εκλογές του Αυγούστου από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, εμφανίστηκε την Κυριακή μαζί με τον Ρότζερς σε εκδήλωση εκκλησίας, επισημοποιώντας τη ρήξη της με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Η απόφασή της αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο Ρότζερς έχει την επίσημη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν θεωρείται ιδιαίτερα αμφίρροπη.

«Ήταν μια προσωπική και ιδιωτική απόφαση», δήλωσε η Στίβενς σε αυτοσχέδια συνέντευξη Τύπου έξω από την εκκλησία, έχοντας στο πλευρό της τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και αποφάσισα να πάω στην εκκλησία. Και βρίσκομαι εδώ μαζί με τον άνθρωπο που θα ψηφίσω για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός είναι ο Μάικ Ρότζερς», πρόσθεσε.

Η σύγκρουση με τον Ελ-Σαγέντ και το ζήτημα του Ισραήλ

Η δημόσια στήριξη προς τον Ρότζερς ήρθε έπειτα από ημέρες αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Στίβενς και του Ελ-Σαγέντ.

Αρχικά, η Δημοκρατική βουλευτής επρόκειτο να συμμετάσχει σε κοινή εκδήλωση με τον υποψήφιο του κόμματος και τον βουλευτή της Νότιας Καρολίνας Τζιμ Κλάιμπερν.

Ωστόσο, η κοινή εμφάνιση ματαιώθηκε μετά τις διαφωνίες που προέκυψαν γύρω από το Ισραήλ και μια προεκλογική διαφήμιση ανεξάρτητης πολιτικής οργάνωσης, η οποία πυροδότησε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πρώην εσωκομματικών αντιπάλων.

Ο Ελ-Σαγέντ έχει ταχθεί υπέρ της διακοπής της αμερικανικής χρηματοδότησης προς το Ισραήλ, θέση την οποία αξιοποίησαν οι Ρεπουμπλικανοί για να ασκήσουν κριτική στην υποψηφιότητά του.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η προηγούμενη προεκλογική συνεργασία του με τον διαδικτυακό σχολιαστή και streamer Χασάν Πάικερ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε διαμάχες για τοποθετήσεις που έχουν χαρακτηριστεί αντισημιτικές.

Ο Ελ-Σαγέντ έχει επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από τον Πάικερ, ωστόσο η Στίβενς επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση ως έναν από τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να υποστηρίξει τον Ρότζερς.

«Δεν γυρίζω την πλάτη στους Δημοκρατικούς. Πρόκειται για αυτή και μόνο την ψήφο», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, η ανοχή απέναντι σε εκφράσεις μίσους και η συνεργασία με πρόσωπα που έχουν προκαλέσει σχετικές αντιδράσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Ο Τραμπ χαιρετίζει την απόφαση

Η ανακοίνωση της Στίβενς προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαιρέτισε την επιλογή της, χαρακτηρίζοντάς την πράξη πολιτικού θάρρους.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Δημοκρατική βουλευτής διαθέτει ισχυρή εκλογική επιρροή και απολαμβάνει ιδιαίτερου σεβασμού στο Μίσιγκαν, ειδικά μεταξύ των Αφροαμερικανών και των Εβραίων ψηφοφόρων.

Από την πλευρά του, ο Ρότζερς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη στήριξη που εξασφάλισε.

«Αποτελεί τιμή για μένα η υποστήριξη της Χέιλι Στίβενς. Είναι τιμή μου που κέρδισα την ψήφο της», δήλωσε.

Εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας ανέφερε ότι οι Ρεπουμπλικανοί είχαν απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της Στίβενς αμέσως μετά τις προκριματικές εκλογές, επιδιώκοντας να προσελκύσουν όσους δεν συμφωνούσαν με τον Ελ-Σαγέντ.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της αφορά τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση και δεν συνιστά συνολική εγκατάλειψη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οργή στους Δημοκρατικούς και παραιτήσεις συνεργατών

Η αντίδραση στο εσωτερικό των Δημοκρατικών ήταν άμεση, με κομματικά στελέχη να καταδικάζουν την απόφαση της Στίβενς και να επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους στον Ελ-Σαγέντ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Τζάστιν Γκέρμαν, προσωπάρχη του γραφείου της Στίβενς, ότι τόσο ο ίδιος όσο και αρκετά μέλη της ομάδας της υπέβαλαν την παραίτησή τους την Κυριακή.

Σε δήλωση που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg, οι συνεργάτες της ανέφεραν ότι αισθάνονται «σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι» από την επιλογή της, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζουν πλήρως τον Ελ-Σαγέντ.

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν, Κέρτις Χέρτελ, κατηγόρησε τη Στίβενς ότι εγκαταλείπει τις αρχές που υποστήριζε, επιλέγοντας να συνταχθεί με έναν υποψήφιο ο οποίος, κατά την άποψή του, δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Ο Χέρτελ επέκρινε επίσης τις θέσεις του Ρότζερς για τις αμβλώσεις και τη στήριξή του στην πολιτική ατζέντα του Τραμπ.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ο οποίος είχε υποστηρίξει τη Στίβενς στις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου.

Ο Σούμερ δήλωσε ότι το κόμμα παραμένει ενωμένο στην υποστήριξη του Ελ-Σαγέντ, τονίζοντας ότι θεωρεί πως ο υποψήφιός του θα υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα των εργαζόμενων οικογενειών του Μίσιγκαν.

Ο παράγοντας των Αφροαμερικανών και Εβραίων ψηφοφόρων

Η επιλογή της Στίβενς να εμφανιστεί με τον Ρότζερς σε εκκλησία με κυρίως αφροαμερικανικό εκκλησίασμα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, η ίδια είχε εξασφαλίσει σημαντικό ποσοστό της ψήφου των Αφροαμερικανών, μια εκλογική ομάδα την οποία ο Ελ-Σαγέντ προσπαθεί να προσελκύσει μετά την οριακή του νίκη τον Αύγουστο.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος εμφανίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση του Ελ-Σαγέντ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα του Ισραήλ έχει αποκτήσει σημαντική θέση στην εκλογική αντιπαράθεση.

Στο Μίσιγκαν υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 80.000 Εβραίοι ψηφοφόροι, έναντι περισσότερων από 200.000 μουσουλμάνων ψηφοφόρων.

Ο Ρότζερς επιδιώκει να προσελκύσει Εβραίους ψηφοφόρους που διαφωνούν με τις τοποθετήσεις του Ελ-Σαγέντ για το Ισραήλ και τον πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προσπαθεί να διατηρήσει τη στήριξη διαφορετικών κοινωνικών και πολιτικών ομάδων, χωρίς να απομακρυνθεί από τις βασικές του θέσεις.

Πόσο μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα

Παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η δημόσια στήριξη της Στίβενς προς τον Ρότζερς θα επηρεάσει ουσιαστικά την εκλογική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της πολιτείας του Μίσιγκαν, σχεδόν το 30% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχε ήδη ψηφίσει πριν από την εμφάνισή της στην εκκλησία, είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε στο πλαίσιο της πρόωρης ψηφοφορίας.

Ο Ελ-Σαγέντ απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Κυριακή.

Όπως ανέφερε, προτιμά να επικεντρώνεται στα προβλήματα των κατοίκων της πολιτείας και στις πολιτικές προτάσεις του, παρά στη σύγκρουση με την πρώην εσωκομματική του αντίπαλο.

Η συνέντευξη Τύπου της Στίβενς και του Ρότζερς ολοκληρώθηκε πάντως σε κλίμα έντασης.

Όταν δημοσιογράφος έθεσε ερώτημα σχετικά με την αντίθεση του Τραμπ και του Ρότζερς στις πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI), τις οποίες η ίδια έχει υποστηρίξει στο παρελθόν, ο Ρότζερς αρνήθηκε ότι υπάρχουν επιθέσεις εναντίον τους.

Η Στίβενς περιορίστηκε να απαντήσει ότι «τίποτα δεν είναι τέλειο», προτού διακόψει τη διαδικασία, όταν παρευρισκόμενος την αποκάλεσε «προδότρια».