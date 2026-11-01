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Το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε «κύριο βέτο» (Mr. Veto) εάν οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Σε απόσπασμα συνέντευξής του στη New York Post, που μεταδόθηκε την Κυριακή από το Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει ένα Κογκρέσο στο οποίο οι Δημοκρατικοί θα έχουν τον έλεγχο.

«Θα σου στέλνουν νομοσχέδια και εσύ θα ασκείς βέτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ύστερα από έναν ή δύο μήνες συνεχών προεδρικών βέτο, οι Δημοκρατικοί θα αναγκαστούν να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Η συνέντευξη πρόκειται να δημοσιευθεί ολόκληρη τη Δευτέρα, ενώ το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News.

Η παραδοχή για τον κίνδυνο εκλογικής ήττας

Οι δηλώσεις Τραμπ αποτελούν μια σχετικά σπάνια δημόσια αναγνώριση ότι το κόμμα του ενδέχεται να υποστεί απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει πάντως την έντονη προεκλογική δραστηριότητά του, με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις την Κυριακή στο Κάνσας και την Αϊόβα.

Πρόκειται για πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούν προπύργια των Ρεπουμπλικανών, αλλά στις οποίες το κόμμα αντιμετωπίζει αυξημένες δυσκολίες, καθώς οι ψηφοφόροι εκφράζουν ανησυχία για το υψηλό κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να κερδίσουν τις τρεις επιπλέον έδρες που χρειάζονται προκειμένου να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παράλληλα, στο Δημοκρατικό Κόμμα ενισχύονται οι προσδοκίες και για τη Γερουσία, όπου επτά εκλογικές αναμετρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα αμφίρροπες, με μικρές διαφορές μεταξύ των υποψηφίων στις δημοσκοπήσεις.

«Ελπίζω να μη χρειαστεί να ανησυχούμε γι’ αυτό», σχολίασε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι η μάχη παραμένει ανοιχτή

Παρά την εικόνα που αποτυπώνεται σε αρκετές δημοσκοπήσεις, στελέχη της προεκλογικής στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζουν ότι τα εσωτερικά τους στοιχεία δείχνουν μια περισσότερο ανταγωνιστική εκλογική αναμέτρηση, ιδιαίτερα για τη Γερουσία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, αρκετές κρίσιμες αναμετρήσεις παραμένουν ανοιχτές, με τις διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων να κινούνται εντός των ορίων της στατιστικής αβεβαιότητας ή να θεωρούνται ανατρέψιμες.

Ο ίδιος ο Τραμπ συνεχίζει να προβάλλει το οικονομικό του αφήγημα, υποστηρίζοντας στις προεκλογικές ομιλίες του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία».

Παράλληλα, αμφισβητεί την ακρίβεια των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν καταγράφουν σωστά την εκλογική δύναμη των Ρεπουμπλικανών.

Τι είπε για μια ενδεχόμενη τρίτη θητεία

Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς.

«Θα ήθελα πολύ να θέσω ξανά υποψηφιότητα, αν είχα τη δυνατότητα, αλλά η διατύπωση είναι πολύ αυστηρή», δήλωσε, παραπέμποντας στο αμερικανικό Σύνταγμα.

Η 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ απαγορεύει την εκλογή ενός προσώπου στο προεδρικό αξίωμα περισσότερες από δύο φορές.