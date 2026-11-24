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Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή δύο ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους τριάντα και πλέον, ανάμεσά τους δυο παιδιά 2 και 16 ετών, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, συμπρόεδρος του συμβουλίου άμυνας της περιφέρειας, νωρίς το πρωί.

Σε φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποίησε εικονίζεται κατεστραμμένο κτίριο. Νωρίτερα ο Μιχάιλο Σεμίκιν, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίων, καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πολυκατοικίες, υποδομές μεταφορών και οχήματα.

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, μετέδωσε πως ο ρωσικός στρατός έπληξε εγκαταστάσεις όπου λειτουργούσαν κέντρα ελέγχου μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τερματικά του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starlink και άλλους στρατιωτικούς στόχους στην περιφέρεια Σούμι, σκοτώνοντας μέλη του ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακόμη, το υπουργείο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας στοχοποιήθηκε φορτηγό πλοίο που μετέφερε εφόδια για τον ουκρανικό στρατό νοτιοδυτικά από το λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα. Και ακόμη, γνωστοποίησε πως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης έπληξαν υποσταθμό του συστήματος ηλεκτροδότησης που εφοδίαζε εγκαταστάσεις της ουκρανικής βιομηχανίας όπλων στην Τσερνίχιβ.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές.